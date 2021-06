Málaga, la primera en el peligro de la Libertad, aunque la Gestora de Vox Málaga no se ha enterado

Federico Arcas.- En 1843, Málaga se pronunciaba contra el Gobierno de la Regencia de Espartero. Reactivó un levantamiento al que le sigue el resto de España, cuya consecuencia fue la caída de Espartero y la proclamación de Isabel II como mayor de edad. En agradecimiento se publicó la siguiente Real Orden: “El Gobierno Provisional, en nombre de S. M. Doña Isabel II, queriendo demostrar a la Ciudad su agradecimiento por el denuedo con que se lanzó la primera en la lucha, y a fin de que las generaciones venideras tengan en sus timbres gloriosos un objeto de noble emulación, ha venido en decretar lo siguiente:

Art. 1º La Ciudad de Málaga añadirá a los títulos que hoy goza de “Muy Noble, Muy Leal”, el de “Siempre denodada”.

Art. 2. Por cimera de su escudo de Armas, llevará una corona Cívica y por debajo pondrá esta divisa: “La primera en el peligro de la Libertad”. Dado en Madrid a 21 de agosto de I853. Joaquín María López”.

Muchos auguran que la historia se repite y otros proclaman que cuando esto ocurre es porque somos tan ineptos, que hemos aprendido muy poco de ella por lo que estamos condenados a repetir cada uno de nuestros errores y fracasos.

Málaga, es la primera en el peligro de la Libertad, aunque la gestora de Vox Málaga no se ha enterado, y ha desplegado una red de sabotajes para impedir que les lleven la contraria, como está haciendo con la Plataforma Anti-gestora. Ha diseminado a una serie de “personajillos” a la espera de cargos, para que se hagan un perfil falso o perfiles “fake”, en las redes sociales, zahiriendo e insultando a todos los que le dan “me gusta” a los comentarios de la Plataforma Anti-gestora. Han denunciado las cuentas tanto en Twitter, como en Facebook e Instagram. No soportan que haya una interacción con el contenido que se publica, que la Plataforma abra las puertas que ellos le han cerrado a los afiliados y que estos puedan aportar, comentar, contribuir con ideas, proporcionando una autenticidad que ellos no poseen y por ello quieren destruir. Para ello, sus bots, van llenando ese espacio que debería ser para la comunicación, de ruido, rumores, críticas y broncas. El acoso en redes sociales ha existido siempre, y el ciberacoso, se manifiesta usando palabras ofensivas, ataques verbales, difundiendo rumores, publicando fotos o vídeos privados, hastiando o amenazando con el fin de que les cierren las cuentas.

La Gestora presidida por Antonio Sevilla, es puro teatro. Son unos aprendices de la propaganda telemática y sabedores del poder que tienen las redes, es ahí donde están empezando a atacar a la Plataforma Anti-gestora. Su decadencia de ideas tratan de encubrirlas con engaños, el acercamiento de los diputados a las mesas para congregar a afiliados, haciendo que los estirados parezcan más auténticos y populares, ya ha tenido respuesta negativa, y esa pantomima a las que nos tienen acostumbrados, es un fracaso sin precedentes.

Málaga, la primera en el peligro de la libertad, como reza una de las leyendas de su escudo, debe luchar por la democracia. Los militantes de Vox Málaga, deben manifestarse ya. Antonio Pulido, líder de este proceso reivindicativo contra las perfidias y falta de respeto a las bases, debe hacerlo ya, en Málaga y en toda su provincia.

Los afiliados generalmente no se equivocan, no se les puede achacar un error que no han cometido, pues la gestora la han impuesto otros, que no tengan la desvergüenza de decir que ellos están ahí democráticamente porque no es así.

Que se vayan a sus casas sin hacer más ruido, como en cualquier actividad económica y laboral, cuando alguien no sirve para un trabajo, se le reemplaza antes de que lleve a la empresa a la ruina. Es lo que han hecho con Vox Málaga, y por eso alguien tiene que dar el impulso inicial. La sucesión de estos hechos acontecidos se repite para que Málaga siga siendo la primera ante el peligro de la libertad de esta gestora.