Manifestantes judíos irrumpen en el Capitolio en defensa de Gaza

El Capitolio de Estados Unidos ha sido invadido por un grupo de centenares de manifestantes judíos. Los participantes se han reunido este miércoles en el interior de un edificio de oficinas de la Cámara de Representantes, el Cannon Office Building, para pronunciarse en contra de la guerra entre el grupo terrorista Hamás e Israel y en defensa de la Franja de Gaza.

Pertenecen a la organización Voz Judía por la Paz y se han manifestado haciendo una sentada y pidiendo a través de sus pancartas el alto el fuego y apoyo para Gaza. Esta entidad defiende que «Estados Unidos debe esforzarse por reducir de inmediato la escalada para evitar más pérdidas de vidas humanas, y no alimentar y exacerbar la violencia enviando más armas a Israel».

Otro grupo más numeroso de manifestantes judíos, también pertenecientes a Voz Judía por la Paz, se ha concentrado en las inmediaciones del Capitolio, concretamente en la intersección de avenida de la Independencia y avenida Nueva Jersey. Medios locales afirman que se trata de una reunión de «miles de asistentes».

Algunos de ellos han sido detenidos por la Policía. Según informa la cadena estadounidense CBS News, la Policía del Capitolio habría llevado a cabo alrededor de 300 arrestos.

BREAKING: U.S. Capitol Police say there have been about 300 arrests of protesters in a demonstration of Jewish activists supporting Palestinians, which made its way into a House office building. pic.twitter.com/MwVajDanrV — CBS News (@CBSNews) October 18, 2023

Por su parte, la propia Policía del Capitolio, se ha pronunciado en su perfil oficial en redes sociales: «Advertimos a los manifestantes que pararan la protesta y cuando no obedecieron empezamos a arrestarlos. Entre esas detenciones tres personas han sido acusadas de agresión a un agente».

A group of protesters are demonstrating inside the Cannon Rotunda. Demonstrations are not allowed inside Congressional Buildings. pic.twitter.com/pZHKqSpjoL — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 18, 2023

Right now: Demonstrators arrested demanding Israeli ceasefire inside U.S. Capitol. pic.twitter.com/sAcWnWxbQ0 — Ford Fischer (@FordFischer) October 18, 2023

Police begin one by one arrests of pro-Palestine protesters in Cannon Capitol building atrium. pic.twitter.com/92L3liqzCW — Ford Fischer (@FordFischer) October 18, 2023

«¡Lloramos a los muertos y luchamos como locos por los vivos!», han coreado los cientos de manifestantes que han irrumpido en el Capitolio de los Estados Unidos mientras la policía detenía a algunos de ellos. «Dejad vivir a Gaza», han gritado en repetidas ocasiones.

“We mourn the dead, and fight like hell for the living!” chant the protesters demanding an Israeli ceasefire in the United States Capitol as police arrest them one by one. pic.twitter.com/m6OdrsRvyz — Ford Fischer (@FordFischer) October 18, 2023

Por su parte, el congresista Brandon Williams, desde las galerías, ha ondeado la bandera de Israel.