Manuel Gavira. ‘Macarena Olona es una candidata cañón’

El diputado y portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, defiende en esta entrevista con La Gaceta de la Iberosfera que una posible candidatura de su compañera de partido Macarena Olona en las elecciones andaluzas que previsiblemente se celebrarán este 2022 «debería preocupar al resto de partidos». Gavira saca pecho de la presencia de VOX en el Parlamento de Andalucía y culpa al PP de continuar aplicando políticas socialistas en la comunidad y de negarse a levantar las alfombras de la corrupción que, desde hace décadas, decoran los despachos del Parlamento andaluz.

– ¿Cómo ha recibido la noticia de que Macarena Olona podría asumir «otras responsabilidades en Andalucía»?

Yo soy el padre de la expresión de que Macarena es un cañón de candidata, para mí es una alegría inmensa. Desde luego la vamos a recibir con los brazos abiertos y con espíritu combativo y de trabajo, que es el que ella desarrolla. Si este partido se caracteriza por algo es por tomar las decisiones de los candidatos en el último momento. Cuando se convocan es cuando el Comité Ejecutivo nacional decide quién es la persona que va a liderar el proyecto en una comunidad autónoma. Llevamos muchos meses escuchando lo de Macarena y es verdad que hoy ha avanzado un poquito más. A mí me causa mucha alegría que ella esté liderando el proyecto en Andalucía, lo digo por experiencia. Yo soy gaditano, que no es Cádiz una ciudad fácil para ser de derechas, y he paseado con Macarena por las calles de mi ciudad y el cariño de la gente, el apoyo, el ánimo era formidable. Me parece que es una candidata cañón y que deberían estar preocupados el resto de partidos.

– ¿En qué ha mejorado Andalucía con el Gobierno del PP y Ciudadanos?

Nosotros no queremos ser nunca injustos. Es verdad que en Andalucía se han dado algunos pasitos, siempre gracias al apoyo y a la corrección de VOX. Ejemplos: se están simplificando los trámites administrativos y burocráticos, muy necesarios para que las empresas puedan generar riqueza y empleo. También se han reducido impuestos, aunque todavía hay campo suficiente para seguir bajando impuestos en Andalucía. Es verdad que se ha mejorado la ley de tasas, se han realizado algunas mejoras, pero el balance no puede ser completamente positivo porque existen muchas cuestiones con las que el PP se comprometió con VOX en el acuerdo de investidura que hizo que Moreno Bonilla se convirtiera en presidente y que quedan pendientes de cumplir. Un ejemplo es la Administración paralela, la Administración instrumental, esa red de telarañas que crean los socialistas en Andalucía para poder perpetuarse en el poder y el Gobierno del PP no toca. El PP ha dejado los mismos problemas, el mismo gasto, el mismo personal, no toca el tema de los enchufados… también sigue haciendo ese uso torticero de Canal Sur, mantiene la política de subvenciones a los medios de comunicación, las leyes que dividen a los españoles como la ley de Memoria histórica democrática… No se está avanzando a la velocidad que nosotros quisiéramos. Es verdad que se han dado algunos pasitos, pero siempre gracias al apoyo, a la enmienda y a la corrección que hacemos desde VOX.

– Reyes Romero aseguró aquí que Moreno Bonilla no ha querido levantar las alfombras en Andalucía. ¿Cómo se explica?

Es una de las grandes decepciones que nos estamos llevando los andaluces con este nuevo Gobierno. Es verdad lo que dice Reyes Romero: el PP no quiere transparencia en Andalucía, ha vendido una imagen de regeneración que después no está llevando a cabo, es maquillaje más que realidad. Cuando VOX denuncia la falta de inacción del Gobierno andaluz, nos acusan de hacer política carroñera y no recuerdan cómo el presidente de todos los andaluces inició la campaña de diciembre de 2018 en un puticlub donde los socialistas se gastaban el dinero de todos. Ese es el Gobierno de Andalucía. Nosotros pensamos que, de alguna manera, tiene que haber un pacto, algún contubernio, entre el PP y el PSOE para taparse los escándalos de corrupción, que los hay en los dos partidos. Es una decepción más, el ejercicio de levantar alfombras y abrir ventanas que nos prometieron no se está cumpliendo.

– El PP tampoco está cumpliendo los acuerdos con VOX en inmigración.

Este tipo de posiciones del PP no nos sorprende nada. El presidente de la Junta se escuda en que no tiene competencia, pero el Gobierno autonómico puede ser proactivo, puede facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la identificación de esas personas que entran. Seguramente la base de datos de inmigrantes más grande de España sea el Servicio Andaluz de salud, que es por donde pasan todos.

– ¿Qué ha aprendido estos años en el Parlamento de Andalucía?

He aprendido muchísimo. Lo primero que he aprendido es la inutilidad del Parlamento de Andalucía. Veo cómo a mis compañeros de otros partidos se les llena la boca al hablar de Proposiciones No de Ley, que son meras intenciones que no sirven para nada. La capacidad ejecutiva en el sentido legislativo que tiene el Parlamento de Andalucía se reduce a, a lo mejor, una interpelación que lleve después a una moción y que haya algunas medidas que se puedan ejecutar por el Gobierno. Yo vengo del mundo del Derecho y ahora soy menos autonomista aún porque veo la inutilidad de la institución, cómo se dilapidan recursos de los andaluces que podrían destinarse a otras cuestiones y realmente el Parlamento de Andalucía no cumple la función que yo pensaba que iba a tener. Pero he aprendido muchísimo, además de ser portavoz, soy el miembro de Mesa del partido. También me he hecho un gran experto en lo que es el funcionamiento del Parlamento de Andalucía.

– ¿En qué ha mejorado Canal Sur desde que llegó el PP?

Esa es otra cuestión fundamental que demuestra cómo el PP y Ciudadanos no cumplen lo que prometieron. Yo invito a las personas que nos ven a que vean un informativo de Canal Sur y van a ver que el ejercicio de manipulación está a la altura del de los socialistas. Verán siempre a Moreno Bonilla en primer lugar, después al vicepresidente Marín de Cs, luego a Bendodo, que es el brazo ejecutor de Moreno, y después al resto de consejeros de ambos partidos y después, ya si acaso, te ponen algo del tiempo, de deportes… es todo los días lo mismo. Es un ejercicio de manipulación en contra de lo que ellos prometieron, que era el pluralismo político. Es el talón de Aquiles de Canal Sur, debería ofrecer información de cercanía a los andaluces, pero se ha metido en una guerra de competitividad con otras televisiones, que va a perder, y el Gobierno lo único que hace es aprovecharse y manipularla.

– ¿Por qué querría el PP pactar con el PSOE en Andalucía?

Me gusta plantearme esa pregunta conociendo lo que dijo Marín. Dijo que era estúpido aprobar los presupuestos; ya parten de una voluntad de no querer llegar a acuerdos. Cuando dice Moreno Bonilla eso de los presupuestos soñados por los socialistas lo que está claro es que quiere llegar a un acuerdo con el PSOE. Nosotros (VOX), con los socialistas no vamos a ir a ningún lado, así que lo hace es descartarnos. No sé si pretende ‘pillar cacho’ del electorado socialista, pero a nosotros lo que nos da es una oportunidad para no apoyar esos presupuestos. Son presupuestos diseñados para los socialistas, no para VOX, y ahí no podemos estar.

– El relato del PP dice que la culpa de no haber aprobado los presupuestos es de VOX.

Nosotros no hemos venido al Parlamento de Andalucía para aprobarles las políticas socialistas, quien piense eso no conoce lo que es VOX. Tienen más puntos en común los populares con los socialistas que con VOX, no tengo ningún tipo de empacho en decirlo. Nada más hay que ver cómo actúan.

– ¿Qué es lo mejor que ha hecho VOX por los andaluces estos años? ¿Y lo peor?

Lo mejor es el esfuerzo que hicimos nosotros en Andalucía para que hubiese un cambio. Lo que ha cambiado en Andalucía es gracias a VOX, no le quepa la menor duda a nadie. Lo peor que hicimos fue fiarnos del PP, pensábamos que no nos iban a defraudar, que iban a aprovechar esta oportunidad que les han dado los andaluces para tener cambios, pero lo que han hecho ha sido gestionar las herencias socialistas en género, en memoria, en administración, en medios de comunicación, en inmigración, en ocupación… ¡No quieren ni que hablemos de la corrupción socialista, ni de la esposa del candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía que es una enchufada! La decepción que hemos tenido ha sido grande y eso también trasluce la relación que podamos tener con ellos.

– ¿Qué consejo le daría al candidato de VOX en Castilla y León, Juan García-Gallardo?

Lo ha dicho el presidente, Santiago Abascal. Nosotros no vamos a regalarle los escaños ni los votos al PP, somos gente seria y responsable. Lo que hay que hacer es insuflarle a Juan García-Gallardo que no se fíe del PP, que son expertos en la mentira, y que sea consecuente. Estoy seguro de que lo va a hacer muy bien porque es una persona joven pero que tiene los pies en la tierra.

– ¿Se atreve a apostar cuándo serán las elecciones andaluzas?

Voy a perder seguro. Yo pensaba que iban a ser en marzo, ahora a lo mejor están un poco ligadas al futuro de Castilla y León. En cualquier caso, el calendario que más o menos se puede intuir es que serán antes de Semana Santa y después del Rocío. Creo que será antes o después. Por mí, ojalá fueran mañana las elecciones.

– Una pregunta más, ¿ser diputado en el Parlamento de Andalucía, compensa?

Yo milito en VOX desde 2014, conozco bien mi partido. Si compensa o no… es complicado. Hay que hacer muchas valoraciones. Familiarmente no compensa nada, nada. Me voy a llevar buenos amigos, muchas experiencias, pero creo que ese tipo de valoraciones habrá que hacerlas después. Ya se verá.