Margarita del Cid (PP), nueva alcaldesa de Torremolinos tras prosperar la moción de censura que desaloja al PSOE

Margarita del Cid ha sido proclamada este lunes nueva alcaldesa de Torremolinos (Málaga) tras prosperar la moción de censura presentada por el PP junto a Ciudadanos, Vox, la edil hasta hace poco de Por Mi Pueblo y el concejal no adscrito Nicolás de Miguel contra el PSOE y Adelante, que desaloja de la Alcaldía al socialista José Ortiz.

En las elecciones municipales de 2019, los ‘populares’ fueron los más votados, sumando nueve concejales, por los ocho del PSOE, tres de Adelante, dos de Ciudadanos, dos de Vox y uno de Por Mi Pueblo.

Este lunes, la moción de censura ha salido adelante con 13 votos a favor –de los concejales firmantes de la moción: los del PP, el edil de Vox, Antonio Sevilla; la que era de Por Mi Pueblo, Avelina González; de Ciudadanos, David Obadía, y el no adscrito Nicolás de Miguel–; y 12 en contra.

Tras ser proclamada, Del Cid ha asegurado que “cumplir el sueño de tu vida no es el fin de ningún camino, es el comienzo de todo” y ha dado las gracias a los vecinos de Torremolinos “por haberme traído hasta aquí, hasta uno de los días más importantes de mi vida”. “Hoy empieza todo”, ha aseverado.

“Desde ya os prometo trabajo, entrega, sacrifico, dejarme la piel para el mejor futuro posible para nuestra ciudad, no se me ocurre mejor forma de devolver la inmensa gratitud que siento hacia mi tierra, mis vecinos”, ha indicado la ya regidora, quien ha señalado que Torremolinos “merece dejar a un lado la resignación y cambiarla por optimismo”.

“Quiero ser la alcaldesa de todos, de los que confiaron en mí desde el primer momento, de los que se unieron posteriormente y de los que hubiesen preferido otra opción; trabajaré por todos sin distinciones”, ha dicho, apuntando que el denominador común es “Torremolinos, un lugar que respira libertad, esperanza y alegría, que supo brillar con luz propia en épocas en las que predominaban colores más oscuros y supo ponerle nombre al paraíso”.

En su primera intervención, Del Cid ha asegurado que con esta moción de censura “se da un plus de legitimidad democrática, porque con ella estamos cumpliendo al fin la voluntad expresada por los torremolinenses en las urnas en las últimas elecciones municipales”, ya que el PP fue la fuerza ganadora. “Propongo cambiar la frustración por la ilusión. La depresión por el progreso”, ha defendido.

Ha considerado que Torremolinos “se dispone a empezar un nuevo capítulo en su historia, a abrir una nueva etapa en la que mi objetivo principal como alcaldesa será recuperar la confianza de los ciudadanos en su Ayuntamiento y devolver nuestra ciudad al lugar que le corresponde: una posición de liderazgo en servicios públicos, bienestar y en infraestructuras públicas”.

La ‘popular’ ha señalado que el Ayuntamiento “debe dejar de ser un freno para convertirse en un motor” y debe “ser útil para el desarrollo y progreso de Torremolinos, de sus familias y de sus empresas, y no una rémora como lo ha sido en los últimos seis años y medio”. “Hoy los vecinos despiden al gobierno municipal por incompetente”, ha dicho, apuntando a la “desidia”, “dejadez” e “incapacidad” municipal para retener inversiones.

“Yo no voy a prometerles a los torremolinenses nada que no podamos cumplir, bastantes promesas incumplidas han soportado desde 2015. Pero sí les prometo algo, en mi nombre y en el de todos los que secundamos esta moción: Trabajo, trabajo y trabajo”, ha asegurado Del Cid, quien ha señalado que su primera directriz “será prohibir a mis concejales que se conformen”.

Del Cid, que asumirá el área de Igualdad, ha criticado la gestión económica de Ortiz, siendo “una máquina de cobrar impuestos”, y ha lamentado que no haya habido dinero hasta ahora, por ejemplo, para pagar a las AMPAS o las ayudas COVID “pero sí para jugar a las primarias del PSOE, para colocar a sanchistas en el Ayuntamiento o para embarcarse en viajes a ninguna parte y en proyectos que han acabado en fracaso”.

Además, ha apostado por acabar “con esta etapa de aislamiento estéril” y por “alcanzar grandes acuerdos y pactos con el resto de administraciones y con los ayuntamientos que nos rodean” sin mirar el color político; “a mí lo único que me importa son los colores de Torremolinos y exigiré por igual que se acabe el caos del Cercanías como que se mejore el Hospital Marítimo, se construyan los nuevos Juzgados o se dé un nuevo uso al Centro San Francisco de Asís”.

“Creo que por encima de las ideologías y las siglas están siempre las personas”, ha señalado Del Cid, quien ha animado a Ortiz a “seguir trabajando por Torremolinos haciendo una oposición constructiva pero implacable”, asegurando que seguirán “siendo rivales en lo políticos, pero no enemigos; esos los tiene usted muy cerca, pero no en esta bancada”.

Por su parte, Ortiz ha reiterado que es una moción de censura promovida “por intereses particulares y partidistas” y manifiesta “el oportunismo de PP y Vox”. “Atentado es la palabra que lo define”, ha asegurado y ha criticado la falta de diálogo constructivo de algunos de los firmantes “justo en el momento en el que los ciudadanos más necesitan la unidad” y el “viaje al pasado” que supone este cambio.

Ha considerado que esta moción de censura no es solo un cambio de alcalde, sino quitar “un proyecto abierto, inclusivo, participativo y de diversidad, alejado de intereses excluyentes y partidistas”, que ha hecho a Torremolinos “más abierto y tolerante, un Torremolinos mejor que el que nos encontramos”, y que está a la altura de otros municipios “a pesar de ustedes”.

Ortiz ha advertido a los firmantes que “serán cómplices del retroceso marcado por políticas restrictivas”. Así, se ha dirigido a De Miguel y le ha dicho: “Tú nunca has sido del PP, no eres de Vox. Estás a tiempo, que tu mano no se alce junto a ellos en una foto que permanecerá en la hemeroteca de las imágenes más oscuras de la historia de esta ciudad”.

Pero De Miguel ha apoyado la moción porque, ha indicado, “arrojará luz y trabajo en una ciudad necesitada de un gobierno sólido y cohesionado”, indicando que si cuando entró al equipo de gobierno saliente “en otoño de 2019 creí que hacía lo correcto, en otoño de 2021, lo sé”.

Avelina González, hasta hace poco de Por Mi Pueblo, ha pedido perdón por su error al no apoyar antes a un PP que ve “cohesionado y con un proyecto realizable” y ha dicho haber recibido “presiones”; mientras que David Obadía, de Cs, ha asegurado que apoya la lista mas votada y ha apuntado que “el ruido no me van a descentrar porque estoy para trabajar, como ha hecho desde la oposición”.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Sevilla, ha dicho que el PSOE “ha actuado como si no tuviera nada que ver en problemas tan acuciantes como la necesidad de muchos vecinos de acudir a las filas del hambre o estar durmiendo en la calle” y ha reprochado al equipo saliente que se apropie del concepto progreso, lamentando que “el único progreso es el de los socialistas, sus asesores y algunos con el carnet del PSOE”.

Por su parte, la edil Lucía Cuin, antes en Vox, ha señalado que a los ediles no adscritos “se nos apoya y se nos quiere cuando valemos para algo, pero cuando no, somos insultados y menos preciados, incluso considerados personas indignas”, y ha dicho a Del Cid que seguirá como hasta ahora “aportando lo que sea bueno para Torremolinos”.

Desde Unidas Podemos han intervenido José Piña y David Tejeiro, quienes ha sido muy críticos con los partidos firmantes, sobre todo con las políticas de Vox, y han indicado que “poderoso caballero es don dinero”.

La portavoz del PSOE, Maribel Tocón, ha asegurado que se elegía “entre el Torremolinos de la memoria democrática frente el del alzamiento”, indicando que “solo ha faltado Abascal a caballo vestido de Alfredo Landa”. Se ha referido a las “cenas de lujos y másters pagados” de Del Cid y ha dicho que “vulneración de derechos fundamentales es su carta de presentación”.

