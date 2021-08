Margarita Robles, antología de una ministra de Defensa «presuntamente» corrupta

Agustín Fariña.- La colección de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en presuntos hechos delictivos que se desprenden de los manuscritos del famoso “Expediente Royuela”, parece que no van a finalizar jamás.

Los Royuela siguen haciendo públicas las supuestas hazañas delictivas de antaño, de la máxima mandataria actual del Ministerio de Defensa Español.

Doña Margarita y el fiscal Mena, por lo visto, hicieron un tándem corrupto tan perfecto que son a nivel mundial, lo que son en el fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¡dos auténticos cracks!

Con esta publicación y en exclusiva os adelanto algo, Robles, según propias palabras de Santiago Royuela (hijo), será nuevamente denunciada ante la Justicia española, por lo que paso a describirles a continuación.

Por lo visto Margarita Robles en su etapa como juez, pudo haber percibido mordidas de dinero manchado, bajo las “MAFIAS INTERNACIONALES DE TRÁFICO DE DROGAS DEL FISCAL MENA”, abriéndole el camino a éste, con llamadas y contactos para introducir el negocio directamente en Europa, concretamente en el País de Holanda.

La ministra, y siempre presuntamente como establece la Ley española, (la presunción de inocencia de una persona hasta no ser juzgada y condenada), podría haber cobrado sumas de dinero astronómicas, percibiendo un porcentaje del 20% por cada operación, siendo el total de beneficios para ella de 5.205.000 de euros, mientras que la banda corrupta del Fiscal Mena, percibió un total de 26.025.000 de euros, descontando eso sí, la pasta gansa sin moverse del sofá que se le entregó por los favores a nuestra Ministra de Defensa. Todo ello, ocurrido entre febrero de 2005 y octubre de 2008.

Sobre estos escalabrados movimientos de drogas, Santiago Royuela me ha hecho llegar diversa documentación manuscrita al respecto, documentación que una vez más, reiteramos que está bajo supervisión pericial que dicen ser manuscritos originales.

EL INICIO DE TODO

El Fiscal José María Mena Álvarez, contactó con la Ministra Robles para pedirle los favores y a su vez, ofrecerle ese porcentaje de dinero procedente del narcotráfico Internacional, de la siguiente manera:

“PRUEBA MANUSCRITA 1”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

Amiga y compañera

Necesito que hagas uso de tus buenos contactos Holandeses para que nos abran mercado en aquel País, en las zonas donde tengan mayor influencia. Ruíz, (el Guardia Civil cómplice del Fiscal Mena), te explicará de que tipo de SUSTANCIA se trata. Lo único que necesito es que después de saber de que va el negocio te centres en el tema, pienses en que personas conoces allí que sean las más adecuadas para representar nuestros intereses o asociarse con ellos, que hables previamente con ellos y si les parece bien la idea que le pase sus nombres y modo de contacto a Ruíz, que permanecerá en Madrid dos o tres días, tiempo que creo me parece suficiente para que hagas las gestiones que tengas que hacer.

Hay mucho Dinero a ganar y tu te llevarías de ello un 20%, que no es poco teniendo en cuenta que lo único que te pido son unos nombres y el modo de contactar con ellos. Confío en tu buen hacer y criterio. Espero tu respuesta.

“PRUEBA MANUSCRITA 2”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

Solo estas líneas para comunicarte, aunque tus amigos de Ámsterdam quizás ya te lo han dicho, que las negociaciones con ellos han llegado a buen puerto y comenzamos ya a partir del 1 de febrero.

Ok!!.

EJEMPLOS DE COMISIONES A LA MINISTRA ROBLES

“DOCUMENTO 1”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

Amiga y compañera

Tu primera comisión asciende a 15.000 euros (primera quincena febrero 2005). No está nada mal.

Te recuerdo que cada trimestre, revisadas las cuentas mensuales, se cuadraran con los pagos quincenales que recibes y se te hará llegar la cantidad resultante del ajuste.

Saludos.

“DOCUMENTO 2”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

ASUNTO: Distribución Ámsterdam cuadratura febrero a abril

Tu parte: 43.000 euros

“DOCUMENTO 3”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

ASUNTO: Distribución Ámsterdam año 2005 cuadratura agosto a octubre

Tu parte: 89.000 euros

“DOCUMENTO 4”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

ASUNTO: Distribución Ámsterdam 2006

cuadratura agosto a octubre

Tu parte: 104.000 euros

“AVISO DEL FISCAL MENA A LA MINISTRA ACTUAL DE DEFENSA”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

Amiga y compañera

Solo hacerte saber que aunque me jubilo el mes que viene, el negocio de distribución en Holanda seguirá estando activo y Ruíz te seguirá entregando cada 15 días mi nota con la cantidad que la acompaña.

Nada cambiará cuando me jubile salvo que ya no pisaré la Fiscalía para nada. De manera que seguiré requiriendo tus servicios cuando los necesite y tú podrás seguir requiriendo los nuestros en franca correspondencia.

Saludos.

“DOCUMENTO 5”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

ASUNTO: Distribución Ámsterdam año 2007 cuadratura febrero a Abril

Tu parte: 112.000 euros

“DOCUMENTO 6”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

ASUNTO: Distribución Ámsterdam cuadratura noviembre/2007 a enero/2008

Tu parte: 104.000 euros

“COMUNICADO DEL FISCAL MENA A ROBLES: FINALIZACIÓN DEL NEGOCIO”

A LA ATENCIÓN DE MARGARITA ROBLES

Amiga y compañera Margarita

Te comunico que el negocio de Distribución en Holanda ha llegado a su fin.

Demasiados problemas con Bandas locales que juegan con el factor “campo” a su favor.

Después de varios altercados he llegado a la conclusión de que abandonar el negocio no supone ninguna derrota sino que es un acto de lo más cabal.

Lo siento por tu comisión pero ya habrá otros negocios.

De qué tipo de otros negocios se refería el Fiscal Mena hacia Doña Margarita?, habrían, presuntamente a partir de ese momento, movido ficha a otros países europeos?, latinoamericanos?, a saber. Y digo a saber, porque a partir de aquí, a ver en que más nos podrían sorprender los manuscritos del Expediente Royuela.

Una Juez, que por aquel entonces, una de sus grandes misiones sería meter entre rejas a los capos del narcotráfico, y sin embargo, podría haber estado cobrando a base de mordidas a comisión, de la venta ilícita de drogas de la Banda del sanguinario y corrupto Mena?. Es como estar viviendo una pesadilla a tiempo real, una ficción de película americana, de la gran pantalla, trasladada por ellos a la vida real.

NOTA MUY IMPORTANTE:

Quién suscribe y firma este artículo, viendo la gravedad de lo sustraído como figura en la documentación de la familia Royuela, nombro máximo responsable/s de mi posible desaparición o muerte repentina, a todo aquel o aquella, que salga con nombre y apellidos en los artículos que sean publicados por parte de este servidor de España.