Margarita Val se suma al escepticismo sobre la eficacia de los toques de queda

24 de octubre de 2020 (10:32 CET)

En plena segunda ola, y ante la desesperación de la evolución epidemiológica, varias comunidades autónomas han optado por incluir una nueva medida: el toque de queda. Pero el problema reside en que no existe prueba alguna que demuestre que esta restricción pueda ser efectiva para frenar la pandemia de coronavirus. A las dudas que han surgido en los últimos días en torno a esta propuesta hay que sumar las de la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val.

“No hay evidencia científica de si los toques de queda son efectivos”, ha asegurado la experta en una entrevista con La Razón. “Siempre que limites la movilidad de las personas y la posibilidad de que entren en contacto con otras distintas se limitará la probabilidad de contagios, pero no está garantizado y no se sabe qué eficaz será”, ha añadido.

«Siempre que limites la movilidad de las personas (..) se limitará la probabilidad de contagios, pero no está garantizado y no se sabe qué eficaz será»

En este sentido, Del Val ha querido dejar claro que no se trata de una crítica, sino de que, basándose en criterios objetivos, no existen pruebas. Por ello, ha añadido que “quién toma las decisiones tiene que avanzar también con intuición”. “Puede ser bueno, pero no sé qué impacto tendrá”, ha apuntado.

Los epidemiólogos han alertado esta semana que una restricción así solo podría ser positiva si no se quita el foco de otras medidas importantes, como las aplicadas en el día a día en el ámbito laboral, el cierre de establecimientos o en el rastreo.

«Lo que no me gustaría es que pasase como con otras cosas de estos meses: se toman medidas llamativas que desplazan el foco de otras que siguen sin ocurrir”, apuntó Pedro Gullón, especialista en Medicina Preventiva y Vocal en la Sociedad Española de Epidemiología, en declaraciones recogidas por eldiario.es

Del Val:“Es posible que las medidas a tomar en España sean distintas a las de Alemania”

En cuanto a las medidas que ha tomado España frente a las que toman otros países de la Unión Europea, Del Val insiste en que no se pueden comparar debido a que las realidades sociológicas no tienen nada que ver. “Aquí, dadas las jornadas, es frecuente que los abuelos recojan a los nietos del colegio. Eso en Alemania no ocurre, por lo que los mayores de este país están menos expuestos que los de España”, ha señalado. En cambio, lo que sí que tendría que igualarse en todos los países, en opinión de la viróloga, es el rastreo y la prevención.

Recientemente Del Val aseguró que se debería hacer uso de la mascarilla, al menos, durante dos años más. Sin embargo, hoy opina que no llegarán a desaparecer del todo. “Nos quitaremos la mascarilla cuando tengamos vacuna o un muy buen tratamiento antiviral, pero creo que la mantendremos un poco a la asiática, es decir, cuando tengamos una enfermedad respiratoria a lo mejor cada uno se la pondrá por proteger a los demás”, ha indicado.

Para esta experta, algunos grupos especialmente vulnerables como las personas mayores o las de riesgo las prolongarán en el tiempo e incluso la usarán para protegerse de las gripes.

Del Val: “Vivir las Navidades en familia es ponernos en riesgo”

Las navidades no deberían ser las de todos los años. O al menos Del Val advierte que vivirlas en familia “es ponernos en riesgo”. “Habrá que ver cómo estamos entonces, si bajamos de casos a lo mejor, pero lo veo difícil”, ha aseverado

«En invierno estamos en interiores, y se han identificado 20 veces más brotes en ellos que en exteriores, de los conocidos»

“Este verano -ha continuado- llegamos a julio sin salir de casa durante semanas, y cuando creíamos que el virus estaba controlado por alcanzar un número estable de casos, los contagios subieron. En invierno estamos en interiores, y se han identificado 20 veces más brotes en ellos que en exteriores, de los conocidos”.

En cuanto a la famosa cabalgata de reyes, la viróloga la ha comparado con los partidos de fútbol, en los que no se permiten público. “Así que para este caso creo que deberían seguirse las mismas pautas, pero habrá que ver, para entonces tendremos más experiencia”, ha concluido.