Mari Mar Blanco, ante Sánchez: “La prioridad del Gobierno debe ser la justicia y la verdad”

La hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA ha exigido al presidente del Gobierno que «rompa con Bildu».

Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, desarrolló su discurso en el homenaje de Estado a su hermano Miguel Ángel Blanco agradeciendo al rey «su presencia y el constante e incondicional apoyo de la Corona, es algo esencial para las víctimas». Puso de relieve la unidad generada con el ‘espíritu de Ermua’ y recordó alguno de los lemas que se coreaban en las manifestaciones de aquel año: «ETA y HB, hoy bildu, es lo mismo«. «No hay motivo que justifique cualquier trato de favor a los que en aquellos días apalaudían el escarnio que sufrimos (…) Las víctimas éramos referentes morales de la sociedad», argumentó, antes de remarcar que «los fines que perseguían los terroristas siguen hoy vigentes en sus herederos, que no condenan los crímenes«.

«No podemos permitir que el dolor se olvide, que se borre a los culpables (…) Por eso las víctimas pedimos resistencia cívica ante el olvido y justicia de acuerdo a las leyes que violaron los terroristas, respeto a la verdad sin intoxicaciones. Sólo unos mataban y sólo otros morían. Pedimos que se instale una historia con buenos y malos, con asesinos y verdugos. Que no se silencie nuestra voz porque no enfrenta ni divide. Y no honrar sólo con palabras sino con hechos». Se despidió reclamando «unidad frente a quienes no condenaron el asesinato de mi hermano y hoy siguen sin condenarlo», reiterando su agradecimiento al rey. No hizo mención alguna al presidente del Gobierno.

En la entrada al recinto, ante los micrófonos de la prensa, sí afeó a Pedro Sánchez su negociación con «quienes a día de hoy siguen sin condenar el asesinato» de su hermano. Además, criticó que se negocie con un representante como Arnaldo Otegi, que, dijo, aseguró tras el asesinato de su hermano que «para él era un día normal y que estaba en la playa tomando el sol». «La memoria de las víctimas del terrorismo se defiende no sólo con palabras, sino con hechos, que dignifiquen el sacrificio de tantos y tantos inocentes», incidió.

«No voy a cambiar nada, porque este ha sido mi mensaje desde hace 25 años y lo voy a mantener en esa línea: que la memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas se defiende todos y cada uno de los días, no sólo en días señalados», declaró al ser preguntada por si había modificado su discurso ante el control que habría intentado ejercer el PSOE. Exigió a Sánchez que «rompa con Bildu» y ha subrayado que esta reclamación es compartida por «la inmensa mayoría de las víctimas todos y cada uno de los días».

La edil del PP madrileño ha admitido que el homenaje del asesinato y secuestro de su hermano, celebrado este domingo ante el 25 aniversario del trágico episodio, «es muy especial porque entonces se inició una cuenta atrás de 48 horas que acabó con el asesinato de un joven inocente, concejal constitucionalista que decidió dar el paso en la política para defender la libertad, la convivencia democrática y la pluralidad». Y finalizó su intervención apuntando que trató de evocar la memoria de su hermano y «lo que conseguimos desde la unidad política y social» y el «espíritu de Ermua».