María Belén Molina: ‘España es un objetivo del Grupo de Puebla, hay un escenario muy peligroso’ – La Gaceta de la Iberosfera

José Maria Francás entrevista a María Belén Molina argentina, periodista, docente universitaria y profesora de nivel medio.

-Pregunta: Cómo periodista, ¿qué temas sigues?

-Respuesta: Actualidad. Lo que los medios tradicionales hoy no tratan.

– ¿Cómo por ejemplo?

-Hoy los medios en Argentina pasaron a ser reproductores de un gobierno. Yo recibo denuncias a lo largo y ancho de mi país en los cuales avanzo e investigo. Cada vez son más las denuncias y los abusos y trato de constatarlas y visibilizarlas a través de redes con otros periodistas y comunicadores libres. A pesar de la censura y persecuciones que recibimos.

– ¿No es libre la prensa argentina?

-No. Para nada. Y eso, ¿por qué ocurre? Este año se metió preso a un periodista libre: “El Presto” por amenaza a la figura de la vicepresidente. Fue acusado por “ciberdelito”, ya que fue por comentario de tweet y de una editorial. En este momento fue sobreseído gracias a las movilizaciones en varias provincias a favor del periodista. Otro caso fue el de Javier Milei, fue echado de canales de televisión donde era invitado por dar estadísticas y datos. Emmanuel Danann fue dado de baja en su canal de Instagram por entrevistar a Patricia Bulkrich, la ex ministra de seguridad del gobierno anterior. Con el contraespionaje o ciberpatrullaje, las redes hoy denuncian y bajan contenidos que no los beneficien. Como le sucedió a Trump en la red social Twitter.

– ¿Eso ha hecho que la prensa sea dócil antes que libre? ¿Se someten por miedo?

-Está claro que no trabajo para ningún medio masivo, como ya te respondí antes. Esos medios son meros reproductores de discursos oficialistas y solo hablan de covid-19. No tienen otro contenido comunicacional para ofrecer. En este momento viven de la pauta del gobierno ya que el sector privado está en detrimento económico por la pandemia. Los medios masivos son sostenidos por pauta oficial.

– ¿Cómo pudo volver al gobierno Cristina Fernández con el desastre que supusieron los Kirchner?

-Pudo volver por el desastre que fue “Cambiemos” que no cambió nada. Estafó a su electorado, lo decepcionó con el debate del aborto y no defendió a sus votantes, no los protegió. Siguió con más medidas populistas.

– ¿En qué no defendió a sus votantes?

-Se abocó a los sectores que ya tenían asistencialismo a costo de la clase media. Argentina, antes de cerrar las elecciones volvió al FMI. Eso tampoco benefició la imagen de Mauricio Macri.

– ¿Alberto Fernández es de obediencia del ‘Grupo de Puebla’?

-Obvio que sí. Vociferó que siente tan sólo después de la muerte de Chávez y sin Evo Morales en el poder.

– ¿Qué pretende Alberto Fernández?

– Urgentemente quiere una reforma constitucional, eliminar las Fuerzas de Seguridad y el aborto.

– Lo de reforma constitucional es como una constante: Primero fue Venezuela, ahora Chile… ¿Qué tipo de reforma pretenden?

– Cómo hicieron en Chile, y cómo pretenden en Perú. El tema más candente aquí se ve en la justicia. Las intervenciones que hicieron que movilizaron en marchas nacionales no son ya medidas republicanas. Como argentina siento que perdemos divisiones de poderes y ya no hay parcialidad o neutralidad. Se le notó mucho a este gobierno reciclado, débil, que intenta promover jueces que beneficien la inmunidad de Cristina, ya que le avanzan 4 juicios orales por corrupción y más de 127 procesamientos. Y logró intervenir ya la justicia electoral.

– En Argentina también tenéis ‘Estado de alarma’ por el virus como en España.

– No. Como España no. No se cerraron del todo las fronteras, pero sólo ingresan residentes del extranjero que pasen test de PCR. De hecho, se levantó la cuarentena obligatoria. Gobernar por ‘Decreto de Necesidad y Urgencia’ en un gobierno que se supone representativo y republicano demuestra debilidad, incapacidad y la urgencia de salvaguardar su inmunidad. A través de eso gobierna este presidente. Concentra el poder y sus decisiones, pero sólo en emergencia o crisis sanitaria no para intervenir en la justicia.

– ¿Qué países son ahora objetivos inmediatos del Grupo de Puebla’?

– Chile, Perú, y Argentina somos el blanco para esta agenda. Nicaragua está mal también y Venezuela, que es su gran experimento social.

– ¿Piensas que España es objetivo?

– Si. En España hay un escenario muy peligroso.

– ¿Que te lleva a pensar eso?

– Inmigrantes, crisis económica, socios del narcosocialismo. Todas esas cosas me hacen pensarlo.

– ¿Inmigrantes? ¿A qué te refieres en concreto?

– Ingresan inmigrantes en sus costas y ya no pueden contenerlos.

– ¿Qué les pasa a las fuerzas políticas realmente democráticas que no saben frenar al socialismo del siglo XXI?

– En mi opinión y no soy politóloga, ya no hay representatividad ni fuerzas políticas fuertes. Sí surgen otras alternativas como es aquí, las ideas conservadoras y liberales y nuevos frentes, como VOX en España. Estamos ante ese quiebre cultural e histórico para derribar al socialismo. Aquí habrá alianzas. Lo que sucede que las democracias hicieron subir a dictadores como Maduro.