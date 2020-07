María Teresa Verdugo Moreno, fiscal de Odio en Málaga, retuitea a un individuo que aboga por «pinchar» a los que no lleven mascarilla

AR.- Trasteando por esa peligrosísima red social llamada Twitter, en la que afloran los subconscientes reprimidos y las cohibidas pulsiones de tantos personajes públicos, me he dado de bruces con un retuit de la fiscal de Odio en Málaga, María Teresa Verdugo Moreno.

Se trata de un video subido a la red por @Tunomandas que se define de esta guisa: “La vida es eso que pasa entre una película de Almodóvar y la siguiente. No cumplo años, cumplo Eurovisiones”. Toda una definición de la profundidad de una existencia plenamente realizada. ¡Fenomenal! ¡Qué profundidad! ¡Qué oscura sima de trascendencia!

Pues bien, la ilustrísima señora fiscal de Odio en Málaga retuitea el vídeo en el que @Tunomandas -personaje que parece salido de una de esas películas que dice admirar- afirma que el uso de la mascarilla es tan imprescindible para la salud que, si él fuese sanitario, agrediría a los infractores con un buen pinchazo de su jeringuilla.

Si midiéramos el hecho con la misma vara de la fiscalía malagueña del Odio, tendríamos que colegir que se está fomentando un sentimiento de rechazo hacia determinadas personas que puede llevar, es más, que se desea llevar hasta la agresión física. Y si la misma doña María Teresa Verdugo hace suyo ese vídeo, podríamos pensar con toda razón que está apoyando ese comportamiento intolerante.

La gravedad del tema es que el individuo dice que si él fuera médico… Imagínese, señora fiscal, que yo trasplantara esta frase a otro contexto que dijera: “Si yo fuera tal y hubiese un musulmán”, en un contexto tal vez de broma… ¿Quién es quién para interpretar los sentimientos del personaje del vídeo? Usted lo puede interpretar como una guasa o como una exageración, y yo lo puedo entender literalmente como un sentimiento real de odio, como un deseo homicida.

Me lo ha puesto usted en bandeja, doña María Teresa. Si aquí jugamos al cinismo, podríamos interpretar esto como un acto claro de inducción al homicidio o como el estado de ánimo de un potencial asesino. Y sí, es donde estamos, en una tremenda falta de ecuanimidad. ¿Sólo usted está capacitada para discernir sobre los deseos y sentimientos del corazón y siempre contra los acusados? ¿Sólo usted tiene potestad para establecer el contexto del pretexto con la intención de condenar al acusado?

A pesar de todo, yo la entiendo, doña María Teresa…. Me duele, pero quiero entenderla. Es el poder el que hace la ley y está bien claro que la hacen pensando sólo en los demás, nunca en sí mismos. Ustedes, me dicen, están para ejecutarla. Pero que los ejecutores de la ley puedan interpretarla arbitrariamente, pero no en favor de la libertad, sino contra ella, nos retrotrae a los regímenes en que los ejecutantes se han dedicado a interpretar la voluntad del dictador de turno para congraciarse con él, y así ir progresando en su carrera hacia la identificación con el jefe; es decir, actuando según la auténtica voluntad del mandamás que no ha podido conseguir una ley a su gusto.

Por tanto, ilustrísima señora, recuerde el aforismo semita que citó el propio Jesucristo: “Médico, ¡cúrate a ti mismo!” Sí, sí, señora fiscal, ¡Jesucristo! Ese al que sale gratis injuriar, vilipendiar y ultrajar en nuestra España. Cuando trate las ofensas a los sentimientos religiosos de los cristianos y las profanaciones de los templos católicos con la misma diligencia que persigue las presuntas ofensas a Mahoma y al islam, me convencerá de que todavía existe justicia en España. Me demostrará entonces que, a pesar de las declaraciones de Alfonso Guerra, Rousseau todavía no ha muerto.