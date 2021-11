Maritza Lugo: ‘Hoy la gente en Cuba no protesta solo porque tenga hambre, sino porque quiere libertad’

Maritza Lugo Fernández es una expresa política cubana emblema de la lucha anticastrista que se declara opositora a la dictadura desde niña y que sufrió más de 30 detenciones y encarcelaciones arbitrarias en cinco años (desde 1996 a 2001).

En esta entrevista concedida a La Gaceta de la Iberosfera, afirma que la película ‘Plantados’, que se estrena el próximo 19 de noviembre, cuenta la realidad que se ha vivido y se vive actualmente en la isla ante la represión de un régimen atroz que encarcela y tortura a su pueblo.

Así, subraya que hoy la gente en Cuba ya no protesta solo por hambre o por miseria, sino porque quiere libertad, y subraya que los presos políticos con los «héroes de los cubanos» porque «el sufrimiento a veces es necesario si se trata de la causa de la libertad».

[embedded content]

La entrevista completa

–El relato de la película es muy duro, puede haber gente en España que piense que es ficción…

La película es 100% real, está basada en hechos y testimonios reales de personas vivas que han contado al detalle todo lo que sucedió en esas cárceles.

–A mí me ha costado ver la película entera. ¿Les ha costado a ustedes?

Nosotros hemos visto la película y estamos complacidos con la película porque es como vivir lo que ya sucedió y ese es el mensaje que queremos que queremos transmitir. El objetivo de la película es que la gente vea lo que se ha sufrido, lo que se ha luchado en Cuba por una libertad, por una democracia.

–Los Plantados estaban dispuestos a morir con tal de no llevar un uniforme azul…

Es cuestión de principios, de ser consecuente con lo que uno piensa. Si los plantados, y en general todos los presos políticos hubiéramos claudicado, hubiéramos cambiado, hubiéramos aceptado la reeducación, hubiese sido darse por vencido, darle la razón al régimen. El pueblo no hubiera visto en nosotros un ejemplo. Por eso nunca se aceptó las cosas que quería el régimen imponernos.

–¿Cree que esta película puede desmontar el mito romántico de la revolución castrista que todavía mucha gente en España y en el resto del mundo considera verdad?

Eso es lo que ha transmitido la revolución castrista a la gente, pero en realidad lo que se ve en la película es bien duro, parece algo de ficción pero es totalmente real. Creo que lo que se ha logrado es extraordinario

–¿Piensa que podrá verse esta película aunque sea de forma clandestina en Cuba?

La película ya se ha visto en Cuba. De hecho antes de las manifestaciones del día 11 y yo creo que ha sido una inspiración también sobre todo para la juventud, que es la que está siempre al frente de todas las causas, la que provoca cambios. La juventud ha tomado esto como un ejemplo, ve que son héroes que ellos quieren imitar.

–Al comunismo hay que tenerle miedo

No podemos dejarnos llevar por el miedo, porque entonces viviríamos siempre de rodillas. Es lo que se está buscando con la película, que vean que los plantados lucharon, sufrieron mucho, pero ese valor, esa esperanza en un futuro mejor fue lo que les alimentó para contar todo lo que se está contando hoy en día. Todos sentíamos miedo porque somos seres humanos, pero nos impusimos a ese miedo para poder sacar a la luz la realidad.

–La situación en Cuba después de la pandemia del Covid y el abastecimiento que ya no llega de Venezuela ha empeorado. ¿Es una triste desgracia que el régimen vaya a caer en Cuba por una cuestión económica?

No creo que vaya a ser por eso. La gente ya no protesta por hambre o miseria, protesta porque quiere libertad.

–¿Qué hace falta del espíritu de los plantados para que el levantamiento sea masivo de verdad?

El espíritu de la unidad, del apoyo de todos, esto es una causa de todo el pueblo de Cuba. Si el pueblo sale a la calle, todos juntos, el régimen no va a poder hacer mucho, porque no tiene ni con qué reprimir. Si fuésemos muchos, la represión no será suficiente.

–¿Qué le diría a los presos?

Les diría que son nuestros héroes, lo que el pueblo necesita. El sufrimiento a veces es necesario si se trata de la causa de la libertad. Si no hubiera presos políticos, no podríamos demostrar al mundo que hay una dictadura en Cuba y una represión. Los presos políticos son el ejemplo de que el pueblo quiere ser libre.

–¿Cómo convencemos a un español para que vea una película, dura, desagradable que se nos oculta?

Les diría que es necesario que la vean, para que esa historia no se repita, para que la humanidad entera conozca lo que es un sistema comunista, un sistema totalitario. Para que los que tienen libertad y democracia la cuiden y para que luchen los que no la tienen. Yo sé que es difícil porque la película es muy triste, para nosotros es lo normal, pero para una persona que nunca ha estado presa sé que piensa que es imposible, que no es real, pero si no la ven van a vivir en la ignorancia, porque son hechos reales, cosas que sí están sucediendo actualmente en Cuba.

–Tenemos ministros aliados… ¿qué sensación le da que en España tengamos gobiernos que puedan ser aliados del régimen cubano?

Me da lástima, que por ignorancia o un interés económico tengan esa actitud. Por eso creo que es importante que vean la película para que tomen conciencia de la realidad.