Maroto, a Sánchez: “Ponga un bozal a los ‘echeniques’ de turno: no hay que elegir entre estado de alarma o caos”

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado este martes en el Senado a tres preguntas de la oposición sobre la crisis del coronavirus en un momento crucial para la gestión que el Ejecutivo está haciendo de la pandemia, ya que no tiene garantizado el aval a la cuarta prórroga del estado de alarma.

Sánchez acude a la Cámara Alta, por vez primera desde que se activó esta situación, con la pandemia más controlada pero con el respaldo a su actuación cada vez más mermado en el Parlamento.

El grupo popular, al frente de la oposición en el Senado, ha preguntado a Sánchez por su ausencia de la institución, ya que el PP entiende que tendría que haber acudido antes y sobre todo a la Comisión General de Comunidades Autónomas del jueves pasado, en lugar de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. «No entendemos cómo dio plantón a la comisión de comunidades autónomas», ha afeado Javier Maroto a Sánchez en su primera intervención, en la que ha preguntado al presidente del Gobierno «por qué se pasa rogando por reuniones para acordar y cuando llegan esas reuniones, el que falta es usted».

El jefe del Ejecutivo ha descartado que «rehúya» el debate en los espacios de diálogo habilitados por la Cámara Alta. «El plantón refleja su forma de hacer política. Decidió no venir porque no tiene un plan. Pongo en duda que tenga un plan A ni un plan B. El PP votó con responsabilidad a favor, pero ahora vemos que hay medidas alternativas para evitar un gobierno con poder absoluto. Póngale un bozal a los ‘echeniques’ de turno: nadie ha planteado que haya que elegir entre el estado de alarma y el caos».

Maroto ha pedido que el Gobierno «deje de dar bandazos» y «un poco de humildad». El senador popular entiende que haya habido «errores», pero no es tolerable que «mienta» como cuando habla de ránkings internacionales que el «mago Tezanos» no puede hacer desaparecer. «El estado de alarma debe dejar de existir a no ser que a su Gobierno le sirva para tener todo el poder, cierren los parlamentos, se ataque la propiedad privada, se intervenga la economía, se amordace la libertad de expresión…», ha afirmado Maroto, que ha añadido, en los mismos términos, que dicho mecanismo no puede ser una «plancha de lanzamiento» para un cambio de poder.

«En marzo el estado de alarma era una medida para proteger a los españoles, seguir haciéndolo sine die es una medida para protegerle a usted y de ahí esas ruedas de prensa de Moncloa pesadísimas», ha insistido el senador del PP.

«La restricción de la movilidad está funcionando», ha insistido Sánchez. «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el único instrumento permite luchar contra el Covid-19 y salvar vidas es la prórroga del estado de alarma. Es muy importante de que seamos conscientes de que en un momento tan crítico, se espera y se desea de los dos principales partidos del país un acuerdo sobre esta cuestión».

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha criticado también a Sánchez por ausentarse de su cita con el Senado para someterse al control de la Cámara Alta. «La última vez que vino aquí había cinco infectados de coronavirus, así es cómo usted rinde cuentas en el Senado».

En su turno de palabra, Roldán ha reconocido que la situación es «complicada», pero pide más «consenso» pues cree que el presidente del Gobierno «se ha dedicado a coleccionar anuncios sin escuchar a nadie». «Desvincule los ERTE y las ayudas a pymes y empresas del estado de alarma, planifique un plan con las comunidades autónomas por si hay un rebrote», le ha pedido la senadora de la formación naranja.

Más allá de las tres preguntas a Pedro Sánchez, el coronavirus copará la mayoría de las cuestiones que los senadores formularán a los ministros de su Gobierno, entre las que hay varias referidas al nuevo período de desescalada del confinamiento que se acaba de abrir.

El PP preguntará al ministro de Sanidad, Salvador Illa, si su departamento garantiza que la desescalada es segura para todos los españoles y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre la forma en la que piensa garantizar la movilidad y seguridad de los ciudadanos en sus distintas fases. Además, el grupo popular defenderá una interpelación sobre las consecuencias económicas de la pandemia y otra dirigida al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas durante el estado de alarma,

A través de una tercera interpelación, ERC se interesará por el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en esta crisis, además de preguntar por la «devolución» a las comunidades autónomas de las competencias de gestión.

El pleno se celebrará, como ha sucedido desde que se recuperó la actividad parlamentaria en la Cámara, en formato reducido, con una presencia mínima de senadores, restringida a los imprescindibles de cada grupo para formular sus preguntas y con aplicación de diversas medidas higiénicas y de distanciamiento para evitar contagios.