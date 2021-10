Mártin Sánchez, rockero: «Necesito ser independiente en estos tiempos que impera el buenismo y la imbecilidad integral»

Daniel Miralles.- Mártin Sánchez (con acento en la A como en inglés), natural de A Estrada (Pontevedra) publica estos días su segundo LP, «Radio Norte», un enbravecido disco de rock’n’roll que bebe del after punk, el garage y el pub rock británico. Personalísimo en las letras, no deja títere con cabeza y se moja como pocos relatando el momento actual y vivencias personales.

– En este segundo trabajo das mayor protagonismo a las guitarras, ¿cómo surge?

La ocasión lo requería, cuando empecé a componer las canciones presentía que iba a ocurrir algo apocalíptico, como así ha sido, algunos temas ya estaban compuestos antes de la “plandemia” y otros fueron creados como respuesta a esta tomadura de pelo a la que han llamado “crisis sanitaria”, no hay nada mejor para combatir las mentiras institucionales que unas buenas guitarras robustas y afiladas.

– Es un disco descarado y con mucho músculo, ¿es una señal de lo que llevas dentro?

Es una respuesta clara y contundente desde la música, a una estafa sin precedentes como ha sido y es esta “plandemia”, confinamientos, uso obligatorio de bozal, restricciones de movilidad, toque de queda, medidas coercitivas y represivas, y toda esa “nueva subnormalidad” que han querido implementar y que solo ha aceptado una parte de la sociedad totalmente adoctrinada y sumisa.

– “Yo soy la ley” es un tema muy chulesco, a quién te estás refiriendo?

Estoy describiendo en clave irónica la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado durante esta “dictadura sanitaria” , todos hemos asistido a los abusos e ilegalidades que han cometido, con la famosa excusa de “yo solo cumplo ordenes” y que más tarde o más temprano tendrán que ser depurados judicialmente.

– En “Generación Suicida” parece que recurres a tiempos pasados en tu tierra donde muchos cayeron. ¿Puedes profundizar un poco en los sentimientos que te generan esos tiempos que te han impulsado a hacer la canción?

Pertenezco a una generación que vivió intensamente el consumo masivo de drogas duras, el narcotráfico y la delincuencia en el noroeste de España durante los años 80 y 90, un lugar y una época especialmente estratégicos para todo ello, la canción es un homenaje a los caídos, muchos amigos, novias, y conocidos que bailaron con la muerte y nunca regresaron, otros acabaron sus días en cárceles o centros de desintoxicación y no se supo más de ellos, yo me considero un superviviente de esa generación.

– «Radio Norte» es un single efectivo, directo y con mensaje. Uno de esos himnos que calan. Personalmente, tu forma de cantar me recuerda a los mejores tiempos de Loquillo. ¿Te sientes identificado con él de alguna manera?

En absoluto, creo que me sentiría identificado con cualquiera antes que con ese señor al que mencionas, no me interesan demasiado los artistas españoles ochenteros, los únicos de esa època que me han interesado en su día, han sido Radio futura , Golpes bajos….y Burning en un momento dado, pero mis bandas y artistas de cabecera en mi adolescencia eran The Jam, Magazine, Stranglers, The Clash, The New York Dolls, y más tarde lo fueron Little Richard, Buddy Holly, Johnny Cash……

– «Personal Suite» fue tu primer trabajo donde una apariencia crooner marcaba la línea. Un crooner que podía recurrir al rock como al swing sin despeinarse. ¿En qué papel te sientes más cómodo?

En realidad me siento más cómodo en la crudeza de «Radio Norte», «Personal Suite» es un álbum muy elaborado y con una producción muy elegante, que muestra la cara más amable de Mártin Sánchez, pero Radio norte es un álbum más completo, más incisivo, y más irreverente, creo que me define mejor en todos los sentidos.

– ¿Crees que hay espacio en la actualidad para los grupos de rock nacional que cantan en castellano, no hacen rock urbano o pop indie, como por ejemplo fue la escena de los 80’s que dejó bandas tan significativas como Burning o Los Enemigos?

Por supuesto que hay espacio, a la gente sensata y con criterio le gusta el rock en castellano. El pop indie, y todos esos chavalitos que cantan en ingles porque no son capaces de escribir textos mínimamente decentes en castellano, son un puto coñazo, un mero ejercicio de estilo carente de contenido real en la mayoría de los casos, en «Radio Norte» hay una canción dedicada a todos ellos que se llama “Generación Snowflake” es una bofetada cariñosa para todas esas criaturas, seguro que te gustará.

– Funcionas de forma muy independiente dentro de un sello alternativo como Lenguarmada, rozando el “do it yoursel”. ¿Te sientes más libre de esta forma o es que no queda otra?

Necesito tener total autonomía y libertad a la hora de expresarme y de crear, y más en los tiempos que corren, en los que imperan el “buenismo” y la “imbecilidad integral” en todas las disciplinas culturales, la mayoría de artistas se autocensuran o prefieren no hablar de ciertos temas, mi independencia me permite expresarme tal y como considero oportuno en cada momento, si firmo con alguna compañía grande, será únicamente un contrato editorial, o de distribución, con el producto ya terminado, al que no puedan meter mano, de hecho ya he recibido alguna oferta y me lo estoy pensando.

– ¿Qué formación te acompaña en directo habitualmente?

Mi formación habitual en directo es, batería , bajo, dos guitarras, un saxofonista, y yo mismo, 6 músicos en escena.