Más de 50.000 camiones se dirigen a Ottawa para exigir el fin de los mandatos de vacunas COVID en Canadá

El «Freedom Convoy 2022», que comenzó a rodar hacia el este desde el oeste de Canadá durante el fin de semana, se ha convertido en un movimiento de base en el país norte americano..

Miles de camioneros canadienses comenzaron un “recorrido lento” hacia Ottawa este fin de semana para protestar contra los draconianos mandatos de vacunación contra el COVID y otras reglas del virus impuestas por el primer ministro canadiense Justin Trudeau y los primeros ministros provinciales.

El grupo “Freedom Convoy 2022” llegó a recaudar 3.5 millones de dólares en solo 11 días, y vio cómo el apoyo de base para los camioneros canadienses contra un mandato de vacunación contra el COVID para todos los transportistas que cruzan la frontera y todas las demás reglas del virus aumentaron a un ritmo asombrosamente rápido.

Según la página Go Fund Me de “Freedom Convoy 2022”, el grupo cuenta con el apoyo de más de 44.000 donantes que están ayudando a financiar el convoy, que, una vez en Ottawa, planea permanecer allí hasta que los líderes políticos eliminen todas las medidas discriminatorias de COVID.

“Llevamos nuestra lucha hasta las puertas de nuestro Gobierno Federal y exigimos que cese todo mandato contra su pueblo. Las pequeñas empresas están siendo destruidas, los hogares están siendo destruidos y las personas están siendo maltratadas y se les niegan las necesidades fundamentales para sobrevivir”, se lee en la página Go Fund Me de “Freedom Convoy 2022”.

Los fondos recaudados se destinarán al costo de “combustible, comida y alojamiento para ayudar a aliviar las presiones de esta ardua tarea”.

Durante el fin de semana, los camioneros y sus simpatizantes del oeste de Canadá comenzaron su caravana, partiendo de ciudades y pueblos de la Columbia Británica, a la que se unieron miles de camioneros de Alberta ayer.

Algunas estimaciones sitúan la cantidad total de camioneros que participarán en la caravana en más de 50.000 camiones y más de medio millón de personas.

Se dijo que la caravana de camioneros del área de Edmonton, Alberta, solo ayer tenía más de 40 kilómetros de largo antes de llegar a Calgary para dirigirse al este hacia Ottawa.

Desde la Columbia Británica, las estimaciones sitúan su caravana, que ahora se ha unido en Alberta en su camino hacia el este, en más de 70 kilómetros de longitud.

Los camioneros en Ontario y otras partes del este de Canadá comenzarán, o ya lo han hecho, convoyes separados a Ottawa en los próximos días.

A fines de la semana pasada, el gobierno de Trudeau restableció el requisito de que todos los camioneros que cruzan la frontera estén “completamente vacunados” contra el COVID-19 antes del 15 de enero.

El mandato se produjo a pesar de un informe de que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) dijo que los conductores de camiones sin pinchazos podrían ingresar a Canadá desde los Estados Unidos.

Los camioneros canadienses que vengan de los Estados Unidos y que no estén vacunados aún podrán ingresar al país. Sin embargo, se verán obligados a hacer una prueba de COVID y luego a una cuarentena de hasta dos semanas. A los camioneros estadounidenses no vacunados se les negará la entrada.

El mandato de vacuna para los camioneros fue anunciado por primera vez el 19 de noviembre por el gobierno federal.

El gobierno de Estados Unidos ha promulgado un mandato como el de Canadá que entró en vigor el 22 de enero.

Algunas empresas de camiones canadienses ya han informado sobre la escasez de conductores como resultado directo del mandato de vacunación contra el COVID para todos los transportistas que cruzan la frontera.

Y la nueva política ya ha causado problemas de suministro de alimentos, afectando duramente al este de Canadá.

Las imágenes de estantes vacíos en las tiendas de comestibles, especialmente en Ontario, se están volviendo comunes.

Tamara Lich, quien es de Medicine Hat, Alberta, y la principal organizadora del grupo “Freedom Convoy 2022”, dijo en un video que estaba sorprendida por el “hermoso sitio para ver” de los camioneros que se unieron al convoy a Ottawa.

También dijo que el convoy será una protesta pacífica y señaló que ha estado trabajando con las fuerzas del orden público para garantizar que el convoy se realice de acuerdo con todas las leyes locales.

“Como saben, ahora estamos comenzando a ser atacados y difamados, y están comenzando a decir algunas cosas bastante desagradables, que, ¿saben qué? Todos sabíamos que eso iba a llegar. Todos sabíamos que eso era lo que iba a venir. ¿Y sabes qué? Está bien”, dijo Lich en otro mensaje de Facebook ayer.

“Tienen derecho a su opinión, al igual que nosotros tenemos derecho a nuestra opinión. Entonces, lo que les voy a pedir es que si se inclinan a orar por ellos porque no saben lo que hacen, no estamos aquí para difundir el odio. No estamos aquí para crear más división. Estamos aquí para levantarnos juntos y estamos aquí para amarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros”.

Lich agregó que el tiempo para los egos ha “terminado”.

«Vamonos. No pueden hacernos daño y lo saben, y creo que los tenemos. Creo que los tenemos un poco conmocionados, para ser honesta”, dijo Lich.

Una rebelión de base verdaderamente canadiense



Las imágenes en las redes sociales que muestran ejércitos de personas preparando comida para los participantes del convoy, así como despedidas en la carretera, muestran cuánto impulso ha ganado esta rebelión liderada puramente por las bases contra los mandatos de Trudeau.

“Los ciudadanos no protestan simultáneamente en todo el mundo cuando no pasa nada nefasto. ¡El mundo está despierto! Estoy orgulloso de todos los manifestantes que he visto hoy, ¡también muy orgulloso de los camioneros canadienses! #FreedomConvoy2022 #TrudeauMustGo #endmedicalsegregation #DoNotComply Bandera de Canadá”, escribió ayer la usuaria de Twitter Chelsea MacDonald.

Simon, un usuario de Twitter escribió ayer: “Algunas personas piensan que este convoy de camioneros es estúpido, pero miren lo entusiasmada que está la gente. Grandes multitudes para animarlos. Las donaciones fluyen para apoyarlos. Trudeau tiene un gran problema en sus manos ahora. La gente se está uniendo. Su retórica divisiva ya no funciona”.

El popular psicólogo y analista cultural canadiense Jordan Peterson, quien se ha pronunciado duramente contra los mandatos de COVID, escribió sin rodeos hoy en Twitter: “50000 camiones. Te espera una semana muy mala @JustinTrudeau. Y eso no es todo lo que está por suceder”.

Los políticos conservadores finalmente se pronuncian



El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, dijo a fines de la semana pasada que Trudeau tiene que terminar de una vez con el mandato de vacunación para los camioneros.

Hoy, Kenney fue un paso más allá, admitiendo que el mandato de vacuna para camioneros se ha convertido en una «crisis» y dijo que tanto el gobierno canadiense como el estadounidense deben tomar medidas «inmediatas» para solucionar la crisis.

“Recibí fotos como esta de las tiendas de comestibles de Alberta esta mañana. Esto se está convirtiendo en una crisis. Requiere una acción inmediata por parte de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos”, tuiteó Kenney hoy.

Kenney dijo que estaba “hablando por teléfono con los gobernadores de EE. UU. esta mañana que comparten mis preocupaciones”.

“Estamos trabajando en una carta conjunta al presidente y al primer ministro instándolos a usar el sentido común, poner fin a la política que ha sacado a miles de camiones de la carretera”, tuiteó Kenney hoy.

Sin embargo, muchos criticaron a Kenney por decir una cosa mientras hacía otra, señalando que los pasaportes de vacunas discriminatorios y las reglas draconianas de COVID todavía están vigentes en Alberta.

“Jason Kenney, ejecutor de los pasaportes y mandatos de vacunas, se queja para ganar algunos puntos políticos baratos mientras simultáneamente mantiene como rehenes a los habitantes de Alberta “no vacunados”. Lo tengo”, tuiteó Albertan Paul Mitchell, quien se postuló como candidato del Partido Popular de Canadá (PPC) en 2019.

El lunes, Trudeau dijo que la rebelión de los camioneros equivalía a “infundir miedo”.

“Lamento que el Partido Conservador y los políticos conservadores estén infundiendo miedo a los canadienses sobre la cadena de suministro, pero la realidad es que la vacunación es la forma en que vamos a superar esto”, dijo Trudeau a los periodistas.

El diputado del Partido Conservador de Canadá (CPC), Pierre Poilievre, persiguió el mandato el miércoles pasado, calificándolo de “vendetta de vacunas” contra los camioneros no vacunados. Ayer, dijo que “COVID se ha convertido en una excusa interminable para que las autoridades hambrientas de poder reemplacen nuestra libertad con su control. Suficiente. Reabrir nuestros negocios, dejar que nuestros camioneros conduzcan y restaurar la libertad para todos”.

Las asociaciones comerciales de Canadá y EE. UU. comenzaron a advertir que el mandato de la vacuna podría afectar gravemente a una cadena de suministro de alimentos y bienes que ya está estresada, que ha sufrido interrupciones masivas debido a la crisis del COVID.

