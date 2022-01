Más de 800 inmigrantes ilegales llegan a Canarias en solo tres días

El archipiélago canario ha vuelto a sufrir este fin de semana las consecuencias del efecto llamada. De nuevo, la indolencia de este Gobierno en materia migratoria y un comportamiento irregular por parte de los operativos de Salvamento Marítimo ha ocasionado que más de 800 inmigrantes ilegales hayan llegado a las islas desde el pasado viernes.

Desde inicios de la pasada semana la llegada de inmigrantes ilegales ya comenzó a acentuarse: con un lunes 17 de enero en el que se registró la entrada de más de 130, todo apuntaba a que las Islas Canarias podrían vivir un nuevo aluvión de llegadas. Entre el lunes y el viernes se registró el acceso de más de 400 (410) inmigrantes y al comienzo del fin de semana la presión migratoria sobre el archipiélago comenzó a saturar todos los servicios de emergencia.

El viernes 21 todo el flujo migratorio se centró en Gran Canaria, donde dos embarcaciones llegaron a la isla con un total de 102 inmigrantes ilegales a bordo. La primera de ellas fue asistida por la Guardamar Poliminia de Salvamento Marítimo, al sur de la isla. En dicha embarcación viajaban 68 ilegales y, después de ser interceptados, fueron llevados al muelle de la localidad de Arguineguín. Con posterioridad y durante la tarde, 34 magrebíes fueron asistidos por la embarcación Salvamar Macondo y desplazados también a puertos de la isla de Gran Canaria.

El sábado se registró la peor jornada del fin de semana con la llegada de más de 300 inmigrantes ilegales al archipiélago canario en seis embarcaciones diferentes, dejando a 139 en la isla de Gran Canaria y 163 en la isla de Lanzarote. Las primeras llegaron de madrugada, dos embarcaciones con 63 magrebíes a bordo que habían sido interceptados por la Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo. Entrada ya la jornada del sábado eran interceptadas otras dos pateras en las que viajaban un total de 49 y 56 inmigrantes ilegales. El día concluyó con la entrada de 58 subsaharianos en la isla de Lanzarote y 76 ilegales trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.

El domingo dejó a un total de 282 inmigrantes ilegales en el archipiélago canario. La peor parte se la llevó Lanzarote, que fue encargada de la recepción de más de 250 ilegales interceptados cuando viajaban con destino a las Islas Canarias en cinco embarcaciones diferentes, una de ellas con 62 inmigrantes que fue asistida por la Guardamar Caliope de Salvamento Marítimo a decenas de millas náuticas de la isla canaria. Por su parte, a Gran Canaria fueron desplazados 27 inmigrantes ilegales localizados por la embarcación Salvamar Macondo.

La nefasta jornada del fin de semana no ha concluido hasta la madrugada de este lunes. Los servicios de emergencias recibieron a última hora del domingo varios avisos que alertaron de la presencia de dos embarcaciones que se dirigían hacia la isla de Gran Canaria y Lanzarote. Entrada la tarde, el avión SASEMAR 101 de Salvamento Marítimo, localizó a 97 millas náuticas (casi 180 kilómetros) al suroeste de Gran Canaria una embarcación en la que viajaban 51 inmigrantes ilegales que, asistida por el operativo Guardamar Polimnia después de horas de navegación, no llegó a Gran Canaria hasta la madrugada de este lunes. Lo mismo ha ocurrido con 52 subsaharianos interceptados en aguas de Lanzarote y que no han llegado a la isla hasta la jornada de hoy. Por último, 32 magrebíes han entrado a la isla de La Graciosa por sus propios medios alrededor de las 4 de la mañana de este lunes.

En resumen, 821 inmigrantes ilegales llegados al archipiélago canario que suman ya más de 2.000 (2.123) en lo que llevamos de enero, a una media de casi 90 inmigrantes ilegales diarios que están causando estragos entre los dispositivos de emergencia, según han declarado fuentes policiales a La Gaceta de la Iberosfera.