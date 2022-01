Más de la mitad de los demócratas son partidarios de multar a sus compatriotas no vacunados

Es un secreto a voces que en todo Occidente la estrategia de los gobiernos para contener la pandemia se ha convertido en el debate político que más divide y enfrenta a los ciudadanos, aun cuando la mayor parte de los partidos no quiera tocarlo ni con un palo.

Por un lado están quienes sospechan juego sucio, creen que las autoridades políticas están explotando la crisis para avanzar un régimen autoritario y se oponen a unas medidas draconianas que juzgan inconstitucionales para las que ya no encuentran justificación alguna y que están dinamitando derechos y libertades.

Por otro, tenemos a los que piensan que el problema que es que los gobiernos no han hecho lo suficiente, no han aplicado medidas lo bastante tajantes y no han cargado sin contemplaciones contra los peligrosos ‘negacionistas’

La demoscópica Rasmussen ha probado las aguas en Estados Unidos y ha comprobado esta sima que, en su caso, enfrenta a votantes republicanos y demócratas en vísperas de las legislativas de este año. Y, la verdad, para ser el país que presume de faro de la libertad, de patria de los libres y hogar de los valientes, asusta un poco ver lo que opinan los demócratas en este sentido.

La campaña de vacunación en el país ha tenido un enorme éxito y la abrumadora mayoría de los adultos está vacunada con doble pauta, en parte gracias a un ‘mandato vacunal’ de Biden contra el que acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo. Pero aún existe un nutrido grupo de renuentes que se niegan al pinchazo y a los que los medios acusan de mantener viva la pandemia. ¿Qué harían los demócratas con estos compatriotas, según revela la macroencuesta de Rasmussen?

Veamos. Un poco más de la mitad de los demócratas consultados, un 55%, son partidarios de multar a quien no se vacune, un 59% quiere confinarles en sus hogares, a un 48% le gustaría que se multara a quienes cuestionan la eficacia de la vacuna, un 45% defiende que se les confine en ·instalaciones al efecto», un 46% apoya que se les rastree digitalmente y el 29%, incluso, quitar a los no vacunados la custodia sobre sus propios hijos.

La encuesta empieza con una pregunta sobre la labor del Dr. Fauci, la máxima autoridad de la lucha contra la pandemia de la que recientemente se ha conocido cómo se ha beneficiado económicamente de la crisis y que diversas informaciones hacen parcialmente responsable de la creación del virus. Y se ha convertido en la figura más adorada y odiada de la escena pública norteamericana.

Pues bien: solo el 21% de los republicanos dijeron que lo ven favorablemente, en comparación con el 75% de los demócratas. Luego vino una pregunta sobre el mandato del presidente Joe Biden de que las empresas de 100 empleados o más deberían exigir a los trabajadores que se vacunen. Solo el 22% de los republicanos estuvo de acuerdo, mientras que los demócratas estuvieron de acuerdo con el 78%.