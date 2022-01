«Más ganadería, menos comunismo», el nuevo eslogan del Partido Popular, que exige la marcha del ministro de Consumo, Alberto Garzón

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que su partido apoya “toda la ganadería de España” y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se asuman responsabilidades y cese al ministro de Consumo, Alberto Garzón, porque “no hay precedentes” de un Gobierno que hable “mal” de su país. Además, ha defendido la campaña que ha lanzado el PP argumentando que en su formación están en contra del “intervencionismo comunista” por la “miseria” de esta ideología.

En esa campaña en redes sociales bajo el lema ‘Más ganadería, menos comunismo’ -que recuerda a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid bajo el lema ‘Comunismo o libertad-, el PP exige la marcha del ministro de Consumo tras la polémica creada por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva y la peor calidad de sus productos. Además, incluye un vídeo que recoge palabras de Sánchez defendiendo una reducción del consumo de carne y una ganadería de valor ambiental y social.

Casado, que ha visitado una explotación ganadera extensiva de vacino en Navas del Marqués (Ávila), ha justificado esta campaña del PP asegurando que el comunismo, “una ideología política que está en el Consejo de Ministros porque Alberto Garzón es el líder del Partido Comunista español”, intenta “intervenir en los hábitos y en la economía familiar”, al decir a los españoles que coman menos carne y a los ganaderos “que tienen que cerrar sus explotaciones”.

COMUNISMO, LA IDEOLOGÍA QUE “MÁS MISERIA HA DEJADO”



También ha enmarcado en esa ideología la estrategia 2050 que presentó Pedro Sánchez y que, según ha dicho, defiende no viajar en avión a “una determinada distancia” o “no cambiar demasiado de móvil” cuando, según ha resaltado, ellos sí lo hacen e incluso viajan en Falcón. A su juicio, es de una “hipocresía tremenda”.

“Éste es el intervencionismo comunista contra el que nosotros estamos”, ha declarado Casado en este acto de precampaña en Ávila, al ser preguntado expresamente si se ha inspirado en el lema de campaña electoral de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ‘Comunismo o libertad’.

Tras asegurar que el PP no utiliza el término comunista de forma “peyorativa” porque “tanto Yolanda Díaz como Alberto Garzón están orgullosos de ser comunistas”, ha subrayado que el comunismo “es la ideología que más miseria, más opresión y más muerte ha dejado en el siglo pasado en Europa”.

Según ha subrayado, eso no lo dice él sino “los archivos de la URSS, de China y de Camboya”. “Y lo dirán los archivos de Cuba cuando acabemos con 62 años de terror de un régimen dictatorial, por mucho que Sánchez no lo diga para no enfadarse con sus ministros comunistas”, ha aseverado el jefe de la oposición.

PIDE AL GOBIERNO ASUMIR RESPONSABILIDADES



El jefe de la oposición ha reivindicado la carne que se produce en España y ha recalcado que su partido está “tremendamente indignado” con el “ataque” del Gobierno al sector primario “desde hace ya tres años”. Según ha añadido, último ataque a la carne por Garzón les ha llevado a decir: “Hasta aquí se puede aguantar esto”.

Casado ha pedido un día más a Sánchez que cese ya a Garzón porque si no lo hace él se hace “responsable” de sus declaraciones y “compra las tesis” del ministro de que “la carne española es de mala calidad” y con “animales maltratados”. “Además, reconoce que no manda nada y es un presidente débil y que es un copresidente de dos Gobiernos, uno presidido por Sánchez y otro por Yolanda Díaz, que antes presidía Pablo Iglesias”, ha agregado.

Por eso, ha pedido “responsabilidades de inmediato” porque, en su opinión, “no hay precedentes de un Gobierno que ataque” a sus propios productos y “hable mal” de su país en el extranjero. “Le pido que cede a Garzón, que pida disculpas a los ganaderos y se retracte de sus palabras o estará asumiendo que es un presidente débil y no manda nada”, ha manifestado, para subrayar que el Gobierno “no está unido en absoluto”.

Dicho esto, y en un paraje con las vacas de fondo, ha expresado su apoyo a la ganadería española. “Yo apoyo a toda la ganadería de España, la intensiva, la extensiva, la de vacuno, la de porcino. Toda la ganadería, porque toda la ganadería cumple estrictas medidas de seguridad alimentaria”, ha manifestado.

Al ser preguntado cómo valora las macrogranjas, Casado ha señalado que hoy han acudido a su pueblo de adopción en Ávila y no a una macrogranja porque ahí no las ahí. “En Castilla y León, hay granjas y granjas grandes. No sé si macrogranjas por número de cabezas de ganado, pero ganadería intensiva para ser concretos en el uso del término en el que no se maltrata a los animales y se cumple la estricta normativa nacional y europea”, ha subrayado.

Casado ha destacado que no se maltrata a los animales en las explotaciones ni contaminan. Según ha dicho, el PP tiene un modelo medioambiental y de sostenibilidad, pero “no está reñido con la producción cárnica ni con el precio de la luz”, aprovechando para expresar su defensa de que el gas y la nuclear “sean energías verdes” en un momento en que los españoles están “pagando un 70% más” en el recibo de la luz.

EL PP ES “EL PARTIDO DE ESO QUE LLAMAN LA ESPAÑA VACIADA”

Ante el hecho de que haya ayuntamientos gobernados por el PP que han retirado los tuits que hicieron en pasado en defensa de las macrogranjas, Casado ha afirmado que en el PP “no ha habido “directriz” de trasladar a sus gobiernos municipales o autonómicos que apoyen las macrogranjas y ha señalado que para abrir una hay que cumplir “una estricta normativa”.

Finalmente, ha recomendado a Garzón que acuda a “conocer el ganado español” y que no dén “lecciones” al Partido Popular sobre el campo porque son “el partido de eso que llaman España vaciada”. “Estará vaciada de ideas de algún partido pero está llena de riqueza y lleno de proyectos”, ha concluido.

