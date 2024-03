Mbappé: «Tengo muchos problemas, pero Luis Enrique no es uno de ellos»

Kylian Mbappé habló a pie de campo ante los medios de comunicación después de hacer un doblete espectacular y acabar con el sueño de la Real en Champions League. La estrella gala dejó claro desde el Reale Arena que tiene «muchos problemas» y que Luis Enrique no es uno de ellos.

«Muy bien, muy bien. No hay problemas con él. Tengo muchos problemas, pero el entrenador no es uno de ellos», dijo Mbappé tras ser cuestionado sobre Luis Enrique tras solventar la eliminatoria ante la Real con una exhibición espectacular.

Mbappé también habló sobre su rendimiento después de ser sustituido a la hora del partido ante el Rennes y en el descanso ante el Mónaco el pasado viernes. «¿Si quisiera demostrar que soy esencial? No, no tengo ningún mensaje en particular. Siempre quiero jugar la Liga de Campeones, es una competición muy importante. Siempre intento rendir. A veces lo hago, a veces no. Nunca seré un jugador que se esconda», afirmó la estrella después de su exhibición ante la Real Sociedad.

Sobre la clasificación del PSG para los cuartos de final, Mbappé afirmó que: «Estamos muy contentos, ese era el objetivo. Queríamos clasificarnos, pero también ganar, para hacer el partido un poco más tranquilo. Eso es lo que hicimos. Teníamos un plan de juego claro. Pudimos anotar rápidamente. No tuvimos grandes aprietos. Un poco al final, pero no es algo que hayamos sufrido».

«Enseguida supimos que no nos podíamos dormir, un 2-0 es un resultado un poco traicionero. Si hubieran hecho ellos el primer gol, habrían empujado con el público. Así que inmediatamente tuvimos que apagarles las esperanzas. Eso es lo que hicimos», dijo sobre el partido.

Luis Enrique habla de Mbappé

Luis Enrique también quiso hablar sobre las palabras de Mbappé tras ser cuestionado sobre ello. «Evidentemente, pero tú sabes que lo que vende es echar mierda y que haya jaleos. ¿La verdad? ¿A quién interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador», afirmó el entrenador.

«¿Tú crees que eso lo tiene que demostrar Mbappé con 25 años? Marca 50 goles y 25 asistencias con cualquier entrenador. Para mí es el mejor jugador del mundo en el último tercio, imparable. Hoy ha hecho también un partido un poco cuando la situación del juego lo requería de aguantar el balón y atacar la profundidad. Pero esto es colectivo», dijo Luis Enrique sobre la espectacular exhibición de Mbappé contra la Real Sociedad en toda la eliminatoria de octavos de final de la Champions League.

«Por ahora clasificados españoles no hay ninguno. Volver a España siempre es interesante y han sido dos días aquí maravillosos. Yo creo que en cuartos, que nos toque el que nos tenga que tocar. Intentaremos competir, que es el objetivo», dijo Luis Enrique sobre la posibilidad de volver a enfrentarse a un rival español en la próxima eliminatoria de la Champions League.