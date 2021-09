Mel Gibson denuncia una “Iglesia paralela y falsa” y apoya a los sacerdotes perseguidos

José Hermosa.- El célebre actor estadounidense, Mel Gibson, participó de la manifestación de oración de la Coalición por los Sacerdotes Cancelados en Chicago (CFCP, por la sigla en inglés) donde denunció a cierto sector de la iglesia católica que no cumple con las normas tradicionales establecidas.

Gibson tembién mencionó la existencia de sacerdotes “asalariados” en la Iglesia que no defienden la auténtica enseñanza, y se refirió a una “Iglesia paralela y falsa” dedicada a “eclipsar” a la verdadera Iglesia Católica, destacó Life Site News el 10 de septiembre.

Asimismo, se mostró de acuerdo con las consideraciones del arzobispo Carlo Maria Viganò de que el Vaticano II debería ser desechado por completo.

La manifestación organizada por la CFCP surgió en respuesta a las irregularidades del cardenal Blase Cupich, quien es pro-LGBT.

Cupich permitió que la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, una lesbiana no católica unida en un “matrimonio” del mismo sexo, recibiera la comunión en una misa funeral el mes pasado.

De acuerdo con la doctrina católica no solo es que los no católicos no pueden recibir la Eucaristía, sino que cualquiera de los fieles en estado de pecado moral y que no se haya confesado y arrepentido de sus pecados no puede participar de ese sacramento.

En esta ocasión Gibson recordó la persecución que sufren los sacerdotes por denunciar las desviaciones de la iglesia, manteniéndose fieles a los principios básicos que la fundamentan.

“No es difícil de creer que haya ahora tal cosa, como personalmente sé, que muchos sacerdotes son cancelados”, dijo en el video pregrabado que envió al evento.

Y agregó: “No porque hubieran cometido un atropello y se fugaran dejando la escena del crimen, o porque malversaran los fondos de la iglesia robando, o porque cometieran alguna otra atrocidad o crimen, no en absoluto”.

Complementó su idea diciendo que son los mismos obispos los que presionan y persiguen a los sacerdotes para que guarden silencio o se vayan, llamando a su sufrimiento un “martirio blanco”.

Estos obispos fueron calificados en el evento como “monstruos con mitras”, por el padre James Altman, quien agregó: “La obediencia no es un servilismo ciego”, según Life Site News.

Gibson también se dirigió al Papa Francisco instándolo a arrepentirse y a tomar en serio los 10 mandamientos como absolutos, por lo que expresó: “Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por una razón”.

Por otro lado, la CFCP expresa en su sitio web: “No esperamos ni exigimos la perfección en nadie, pero sí esperamos lo que la Iglesia siempre ha exigido: que el clero reconozca el pecado por lo que es y se resista a la creciente aceptación del pecado en el mundo secular y especialmente dentro de la Iglesia”.

Asimismo, destaca: “En mayo de 2021, 61 obispos estadounidenses se opusieron en voz alta incluso a la discusión de negar el Santísimo Sacramento a los políticos que permitieran la matanza de inocentes no nacidos, incluso hasta el punto de nacer”.

Y agrega: “Estos obispos han abandonado uno de los primeros deberes de los sacerdotes. Estos eclesiásticos recuerdan la imagen de un oficial al mando que, cuando la batalla se vuelve contra sus tropas, se pasa al enemigo y traiciona a sus hombres”.