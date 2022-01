Merecemos un CIS que no nos mienta

En nuestro compromiso con la verdad, que es el mismo, pero todo lo contrario, del que demuestra el eurodiputado popular González Pons, en La Gaceta de la Iberosfera no solemos hacernos eco de los resultados de los sondeos electorales de las empresas sociométricas. Ni de las que nos despiertan el interés ni de las que nos hacen pasar un rato magnífico de risas y diversión. Digamos que conocemos demasiado bien cómo se cocina determinada información y a qué intereses sirven determinados cocineros.

Pero el último sondeo del gubernamentaloide Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)—no nos hace falta una sentencia judicial para que tengamos una opinión coincidente con la de VOX acerca de cómo usa el CIS el dinero de nuestros impuestos— sobre la intención de voto en las próximas elecciones regionales en Castilla y León, amerita un comentario.

El CIS asegura que el PSOE ganará las elecciones y que podrá gobernar con la ayuda de las nuevas formaciones provinciales de la España vaciada. Recordemos que es el mismo CIS de José Félix Tezanos —el cocinero fiel— que pronosticó una ligera ventaja del bloque de las izquierdas en las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid. Aquellas que terminaron con la izquierda arrasada, el PSOE perdiendo el liderazgo de la oposición y que puso fin a la carrera política de Pablo Iglesias. Desde entonces, y hasta aquí, recuerden, no ha dimitido nadie del CIS y seguimos pagando la mala praxis profesional de los funcionarios de Tezanos con el dinero de nuestros impuestos.

Pero aceptemos pulpo como animal de compañía y a Rufián como prócer ilustrado. Si tal cosa fuera cierta, si en una comunidad abandonada por los socialistas como Castilla y León hubiera una mayoría relativa dispuesta a votar a un partido como el PSOE; si fuera verdad que los sicarios de la Agenda 2030, principal enemiga del mundo rural a la que dicen representar esas nuevas formaciones que en su mayoría son ex políticos de Ciudadanos, son los favoritos para ganar las elecciones autonómicas, nos veríamos obligados a pensar que los castellanos y los leoneses tienen a su peor enemigo dentro y no en Ferraz, Génova, Bruselas o en Davos. Pero como quiera que el pulpo no es ningún simpático animal de compañía —no digamos Rufián—, sólo podemos concluir que el CIS gubernamental toma a los castellanos y a los leoneses por tontos.

Castilla y León necesita políticas nuevas y políticos nuevos que trabajen con lealtad para oponerse a los estragos que la Agenda 2030 pretende causar en ese territorio esencial de España ya vapuleado por casi cuarenta años —con un ínterin socialista— de gobierno de la nada funcionarial del PP. Ese Partido Popular bien representado por Fernández Mañueco que ha consentido el vaciamiento, el aislamiento y la desindustrización de la región. Merece, insistimos, políticas nuevas, políticos nuevos y una Agenda España. Pero antes que nada, Castilla y León se merece un respeto. De todos, pero en primer lugar de los organismos públicos que, como el CIS del cocinero fiel, los castellanos y los leoneses también pagan con el dinero de sus impuestos.