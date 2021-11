Mientras la Plataforma Antigestora de Vox Málaga llenó «Le Grand Café Centro», la Gestora congregó a menos de 20 personas en un acto en la sede provincial

Viernes a la misma hora. A la izquierda, reunión en la sede provincial de Málaga con los cargois orgánicos de la provincia y sus equipos de trabajo. Apenas veinte personas. A la derecha, charla del diputado murciano Juan José Liarte en “Le Grand Café Centro” organizada por la Plataforma Antigestora liderada por Antonio Pulido. Una asistencia cinco veces mayor. Sobran las palabras.

¿Qué más evidencias se necesitan para comprobar que la militancia, de forma abrumadoramente mayoritaria, ha dado ya la espalda a la dirección provincial.

Los militantes de Vox en Málaga ya no aguantan más. La exigencia de disolver el condominio de esta infame Gestora sobre Vox Málaga devenido en finca privada, vertebra ya a más del 90 por ciento de la militancia.

La Gestora ha excluido a los militantes de la toma de decisiones y decidieron que los cargos orgánicos fuesen ocupados mayoritariamente por amigos y personas provenientes del PP. Así que las cosas están claras. Cuando reduces el papel del militante de base al de pagacuotas, cuando los afiliados no se sienten protagonistas del devenir de los acontecimientos, cuando se les engaña o se les oculta información, cuando se les desprecia y se les humilla, cuando a los años de militancia antepones un engordado curriculum de alguien que hasta hace unos días pertenecía a otro partido, cuando traicionas a tus mentores o cuando sublimas la mediocridad y destierras a los mejores, entonces es lógico que los afiliados decidan que estos indignos mandatarios ya no les representa.

Lo vemos a diario con las penosas mesas informativas, tan huérfanas de militantes que participen que se tiene que echar mano de cargos de otros municipios para aparentar una mínima presencia. Pero si un acontecimiento ha dado visibilidad al drama que se cierne sobre la Gestora de Vox Málaga fue el pasado viernes. Mientras “Le Grand Café” ponía el letrero de “No hay billetes”, la reunión en la sede oficial en la sede congregó a menos gente de la que participó en la cena posterior a la charla de Liarte, previo pago de 23 euros.

Las adhesiones al líder plataformista, Antonio Pulido, continuaron ayer sábado en el almuerzo en honor de Liarte celebrado en su finca de Antequera y en el que participaron un centenar de personas provenientes de numerosos puntos de la provincia. Cabe destacar la presencia de Fernando Porto, ex jugador del Fútbol Club Barcelona, entre otras caras conocidas.

Definitivamente, Vox Málaga ya es un partido con dos carcasas. De un lado la militancia y por el otro los de siempre. Y así es imposible afrontar unas elecciones con un mínimo de decoro.

Guste o no, lo del viernes no hace sino conferir valor a lo que supone para los militantes el liderazgo de Pulido. Valor político, pero sobre todo, valor moral. E implicación, mucha implicación de las bases, lo que esta Gestora no alcanzará a lograr nunca.

No es extraño que altos cargos de la Gestora estén pidiendo árnica a los críticos incluso con ofrecimiento de cargos. No habrá tal cosa. La lealtad a Pulido no entiende de mamandurrias ni componendas. O un partido con estructura democrática o el actual pandemonium. Que ellos elijan.

