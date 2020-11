Mike Pence: ‘Seguiremos luchando hasta que se cuente cada voto legal’ – La Gaceta de la Iberosfera

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó el pasado viernes el estado de Georgia para hacer campaña a favor de los candidatos republicanos al Senado, David Perdue y Kelly Loeffler, cuya elección se celebra el próximo 5 de enero y es clave -dijo- para mantener el control de la Cámara Alta del país.

Where @Perduesenate and @KLoeffler cut taxes and are defending the right to keep more of what you earn, Jon Ossoff and Raphael Warnock want to RAISE taxes on working families and small businesses! We cannot let that happen, we must Defend the Republican Majority! pic.twitter.com/SRNOSZy8vW

— Mike Pence (@Mike_Pence) November 20, 2020