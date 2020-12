Militantes de Vox en Benalmádena, La Cala y Fuengirola homenajean a Armando Robles entre gritos de «España, España»

Miguel Romero.- Un reconocimiento en toda regla. Un total de 68 militantes y simpatizantes de Vox en Benalmádena, La Cala (Mijas) y Fuengirola han tributado un homenaje al director de AD, Armando Robles, en el núcleo benalmadense del Higuerón, sin la presencia de cargos orgánicos del partido, condición exigida por el periodista malagueño.

«Aquí estoy con mi gente. Vosotros representáis la dignidad del partido sin intereses económicos subalternos», señaló Robles en su alocución, en la que pasó repaso a diferentes asuntos de la actualidad nacional e internacional.,

El director de AD despertó los mayores aplausos al denunciar la «llegada masiva y sin freno alguno» de miles de inmigrantes ilegales en lo que llevamos de año. Abogó en ese sentido por una respuesta ciudadana a la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de acelerar la hoja de ruta globalista para la llegada a España de dos millones de ilegales durante su mandato. «España es el único país del mundo donde los de fuera tienen más derechos que los de dentro», dijo entre gritos de «España, España».

Para Robles, la programada llegada de miles de ilegales responde a un objetivo nada solidario: «La aristocracia financiera está resuelta a que ganemos en competitividad para hacer frente al poder económico de China. Han decidido que no se puede competir económicamente con China con salarios altos. Por eso están promoviendo, a través de las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, la llegada masiva de una mano de obra extranjera que abarate los salarios. En poco tiempo veremos a gente en España trabajando por salarios de 250 euros al mes, como hacen los chinos o los coreanos. Eso es lo que se esconde, eso es lo que los gobiernos callan y lo que la gente debe saber. Si alguien no para esta locura, los trabajadores españoles van a ser los principales damnificados. Hoy no pueden acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento porque los precios se han multiplicado y mañana tendrán que hacer frente a una competencia fraudulenta que trabajará por doscientos euros al mes. En nombre de la solidaridad se está perpetrando el mayor ataque contra las conquistas económicas y sociales de millones de trabajadores españoles. ¿Por qué no hablan de esto los sindicatos ni las oenegés subvencionadas por los directores de este siniestro plan demográfico?», se preguntó.

Por último, el director de AD alertó de que los próximos meses serán cruciales para impedir a Pedro Sánchez consumar los objetivos del poder globalista en la sombra.

En un contexto interno, Armando Robles tuvo palabras de afecto hacia José Enrique Lara, pidió a los militantes que, pese al «erratismo» de Patricia Rueda, siguieran siendo afiliados de Vox y que apoyaran a Santiago Abascal.

También se mostró muy crítico con la portavoz municipal del partido en Benalmádena, Gema Carrillo, a la que acusó de no respetar a los militantes locales. «Esta señora está muy lejos de representar a un partido al que le sobran trepas y oportunistas en su filas», manifestó entre los aplausos de la concurrencia.

A continuación, Robles hizo un repaso por su actividad profesional durante 30 años. «No me hace falta ser de Vox para sentirme más patriota que ninguno. Tengo la legitimidad moral de poder dirigirme a vosotros sintiéndome parte de lo que vosotros ahora defendéis, porque es justo lo que yo llevo defendiendo desde hace tres décadas». Y agregó: «Mi afiliación al patriotismo no entiende de siglas y sí de principios. Fui amigo entrañable de Blas Piñar, quien nos concedió el privilegio de incorporar en el frontispicio de nuestro periódico la siguiente frase: ‘Alerta Digital, el revulsivo de la conciencia nacional’. Otros vendrán y se irán, pero mi compromiso con el patriotismo identitario será siempre mi centinela y guía».

Tras sus emotivas palabras, uno de los organizadores del evento, Bartolomé Sánchez, hizo entrega a Robles, en nombre de los afiliados, de un escudo de cerámica antigua del Atlético de Madrid, una de las grandes pasiones del director de AD, así como de un libro biográfico de Antonio Navarrete, histórico alto mando de la Guardia Civil y tío carnal de Julia Navarrete, una de las asistentes.

Posteriormente, los congregados disfrutaron de un almuerzo, en un ambiente de franca camaradería, y de una intensa velada que se prolongó hasta el cierre del establecimiento por disposición administrativa. En definitiva, una reunión jalonada de patriotismo amasado durante años de experiencia profesional al servicio permanente de España y de su identidad colectiva.