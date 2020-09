Militantes de Vox en Málaga se desmarcan de Heriberto García y piden el voto para Enrique de Vivero: «Fuimos engañados»

BV.- Heriberto García, suboficial del Ejército, era el cabeza de lista de una de las cuatro candidaturas críticas que aspiraba supuestamente a relevar a José Enrique Lara al frente de la presidencia de Vox en Málaga. Su insustancialidad política se puso de manifiesto al no lograr los avales requeridos y quedarse fuera del proceso de primarias. En un hecho insólito, Heriberto García firmaba ayer un comunicado en el que pedía el voto para Lara y vertía duras acusaciones, sin atreverse a mencionar su nombre, contra el director de Alerta Digital.

Tras consumarse lo que para muchos era un secreto a voces (la connivencia entre Lara y el suboficial), muchos de los militantes que lo apoyaron contactaron entre ayer y hoy con nuestra redacción para desmarcarse de su iniciativa. «¿Qué sentido tiene concurrir a las primarias como candidatura alternativa para desalojar a Lara de la presidencia y ahora pedir el voto para este señor? Me siento engañado y decepcionado», manifestó uno de los que dieron su aval al suboficial cuyo extraordinario parecido con Danni de Vito era ayer muy comentado en redes.

Para Xavi Altamirano, ex miembro del equipo de Martín Ortega, el paso dado por Heriberto era previsible. Esto nos ha contado: «Yo viví una reunión en la cafetería del Málaga Palacio con tres personas del equipo de Martín Ortega y otras tres del equipo de Heriberto para valorar si podíamos acudir juntos a estas primarias. Si llega a estar allí Santiago Segura, el director de cine, y hubiese grabado aquella reunión, estoy seguro que la habría incluido en la próxima película de Torrente. No sé como calificar a este Heriberto. Os doy solamente algunos detalles. Decía tener todos los avales y que ni Lara ni mucho menos de Vivero iban a ser capaces de sacarlo. Heriberto tenía un perfil falso en Facebook que utilizaba para criticar a Lara y utilizó términos contra él que no voy a repetir. Menos mal que no va a ser nuestro líder de Vox en Málaga. Gracias a Dios».

«Que la candidatura de Heriberto hay gente muy valida, lo tengo muy claro. Sería una pena enorme que se aburriesen y dejasen de ejercer la militancia activa en nuestro partido. Mi deseo es que se incorporasen al equipo de Enrique de Vivero», añadió Altamirano.

«Ha perdido la mucha o poca autoridad que podía tener para pedirnos ahora que apoyemos al señor Lara. Y si tan bueno es ahora el señor Lara para liderar a Vox en Málaga, ¿por qué le quité tantas horas a mi familia intentando convencer a amigos y afiliados de que el partido necesitaba un cambio y no podía seguir el rumbo que lleva?», ha manifestado otro de los apoyos con los que contó Heriberto García y que hoy lo lamentan.

«Le ha podido la cuestión personal. Por eso unos llegan a coroneles y otros se quedan en suboficiales», espetó alguien hasta hace poco muy allegado a Lara en el partido y que admite haber avalado y aportado algunos apoyos a Heriberto García».

Entre tanto, en el equipo de Enrique de Vivero no hay pronunciamiento sobre la astracanada de Heriberto y su sorprendente idilio político con Lara. «Es una decisión personal en la que no entramos. Estamos sin embargo convencidos que quienes le apoyaron en el proceso de recogida de avales piensan de forma diferente», señaló una de las personas próximas al coronel.

Se apunta «al «rencor irracional» de Heriberto García hacia de Vivero como una de las principales causas de su «rajada».

En realidad, fuentes cercanas a Enrique de Vivero nunca dieron crédito a la supuesta labor opositora de Heriberto García al considerar que era un «tapado» del todavía presidente provincial para dividir el voto crítico e impedir el cambio en un partido que en Málaga es la misma imagen del descrédito y el caciquismo político.

Por otra parte, en el twitter donde el suboficial ha reproducido su comunicado, hemos encontrado la siguiente perla: «¿Nos obligan a recoger pateras en el mar, por cuestiones de humanidad? Si a esos que llegan, violan a mujeres y niñas, asesinan, nos roban y nos invaden. ¿En serio? ¿Tenemos la obligación moral de rescatar en el mar a los que vienen a robarnos, matarnos, a vivir de nuestro trabajo y finalmente a conquistarnos… en serio?»

Nos preguntamos si la fiscal de Odio en Málaga actuará contra Heriberto García como lo hizo contra los sacerdotes Custodio Ballester y Jesús Calvo simplemente por denunciar las actividades violentas del islamismo radical.