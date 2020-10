Militantes de Vox Málaga se rebelan ya contra Enrique de Vivero y denuncian su falta de escrúpulos (I): Pregunta sobre Patricia García

Cristina Díaz Albarracín (Remitido).- El ex coronel de Vivero, hacía una serie de preguntas a José Enrique Lara y una de ellas decía: ¿no es verdad que Patricia García de Herrera iba en las listas al congreso por ser la mujer de Antonio Pulido?

Los acusa de nepotismo. Parece ser que no entiende la gravedad de las acusaciones, o no le importan las consecuencias de sus palabras y los efectos que ellas puedan producir en las personas (afiliados, simpatizantes, votantes) y en VOX, teóricamente, su partido igual que el de todos los afiliados.

Respecto a esta nueva acusación de nepotismo (ya acusó también a Lara de poner a su hija de coordinadora y más), que reitera más adelante y que no duda en repetir varias veces más en un vídeo que ha subido a su perfil personal de Facebook, el cual también mostraré más adelante.

Según la RAE, el nepotismo se refiere a la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio de mérito y capacidad”.

En la Constitución Española, dentro de su Título IV. Del Gobierno y de la , y en su art. 103.3, se recalca que el acceso a la administración pública se regirá según los principios de mérito y capacidad.

Por tanto, en los estados donde rige la meritocracia, como es el nuestro, acusar de nepotismo es acusar de corrupción.

A pesar de que la corrupción política no está tipificada en nuestro ámbito penal, las bases legales sobre delitos contra la administración pública se encuentran en el Título XIX de la Ley Orgánica de 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, siendo algunos de los delitos que se generalizan bajo la palabra corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación.

Esta acusación contra la imagen y el prestigio de los ofendidos, así como del buen nombre del partido, es totalmente contraria a la ética y a los principios del RIPE, recogidos en su Título Quinto.- DE LA CAMPAÑA, art. 12.-Principios, así como a las instrucciones remitidas por el CEL para esta campaña emitidas el 04/09/2020 en aras de la limpieza democrática, el respeto y la colaboración, manifestando textualmente:

“El criterio del Comité Electoral será impedir que ningún afiliado o candidatura efectúe manifestaciones que se consideren lesivas contra la dignidad, decoro e imagen de algún otro afiliado o candidato y por tanto del partido.

Frente a estas manifestaciones se adoptarán las medidas oportunas -que podrán ser disciplinarias- contra sus autores e incluso, en su caso, hacia la candidatura que se entienda que pueda resultar beneficiada. Esta candidatura podrá, en casos de especial gravedad o flagrancia, llegar a ser anulada”.

En cuanto a la acusación que hace contra Antonio Pulido de colocar a su mujer como número tres al Congreso de los Diputados, puedo indicar lo siguiente:

En primer lugar, los hechos no ocurrieron como lo cuentan, aunque ellos lo saben y lo que pretenden es hacer daño, no contar la verdad.

Patricia Cristobalina García de Herrera Fernández, iba de número cinco en las elecciones para el Congreso de los Diputados , es decir, iba de relleno, ya que era imposible que saliese. Sin embargo, se le solicitó si quería entrar en la lista por su buen currículum, a lo que accedió, y por ello, y para reforzar la candidatura, ocupó ese lugar.

Cuando se repitieron las elecciones los dos candidatos que había delante de ella se retiraron, por lo que al subir la lista ella quedó como número tres (Adjunto).

Ese fue el motivo real y ellos lo saben, pero quieren provocar y perjudicar el trabajo que se ha hecho, dañando el prestigio de VOX Málaga.

Hasta el 93% del escrutinio estaba dentro del Congreso (hasta Santiago Abascal dijo en la TV, Málaga 3 diputados) y de repente no se sabe cómo entraron mil y pico votos del PP, quitándole el escaño.

Además, en el caso de haberse querido presentar y por tratarse de una persona lo suficientemente preparada e implicada en el partido, nuestro régimen interno no impide que nadie se presente a cualquier cargo. Por tanto, vemos que podría tratarse de una manifestación contraria a los Derechos de los Afiliados (artículo 7) de nuestros Estatutos:

Artículo 7.- Derechos de los afiliados.

Art. 7.1.: “Ser electores y elegibles para los órganos rectores del partido (…)”.

Art. 7.3.: “Participar en las actividades del partido, en los órganos de gobierno y representación, y en la Asamblea General, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos”.

Dicha señora, se afilió en 2017 igual que su marido, participando activamente los dos, cada uno en terrenos diferentes. Ella iba de voluntaria a la Sede, a las mesas informativas y como representante de Vox a las conferencias y actos culturales. Antonio Pulido, empezó como coordinador de Teatinos, después de la zona de Málaga, vicecoordinador de organización y posteriormente en el CEP.

El padre de Patricia García de Herrera, también coronel y persona muy querida en Málaga, al contrario que de Vivero, el cual era un completo desconocido y los que han tenido la mala suerte de cruzarse con él, echan peste.

Pues bien, de Vivero dice que Patricia García de Herrera está ahí por dedocracia, y él en su partido impondrá la meritocracia. Qué casualidad, que aun cuando no ha sido nombrado oficialmente por Madrid ni él ni su camarilla de impresentables, José Antonio Rodríguez alias “El calzonazo”, concejal del Rincón y encargado de comunicaciones, lo primero que hace es meter a su mujer M. Ángeles Cerbán Parra. Ella ya es conocida por todos pues cuentan los coordinadores y demás cargos de Vox, que en todas las reuniones telemáticas durante la cuarentena, se le veía a ella sentada al lado del marido diciéndole lo que tenía que decir. También lo acompaña al ayuntamiento y a los plenos, y él trata de endosársela al primero que ve, para darse una escapada y fumarse un cigarro a escondidas.

Por cierto, que dicho concejal del Rincón, en plena campaña, cuando no podían manifestarse los cargos públicos a favor de ninguna candidatura, colgó en Facebook el repord de su voto a Vivero.

Infracción: Participación en la campaña de Enrique de Vivero de cargos orgánicos y electos, a pesar de estar prohibido.

Que en el escrito de aviso remitido el 7 de septiembre por el CEL a ambas candidaturas se resuelve el cese inmediato de actividades como:

“(…) utilizar cuentas en redes, chats de whatsap, telegram o similares, o cargos oficiales -coordinadores o similar- de VOX para apoyar o pedir el apoyo a uno u otro candidato”.

La participación en redes por cargos, e incluso en vídeos promocionales de la candidatura del Sr. de Vivero, se ha denunciado en las siguientes ocasiones:

Apoyo en redes de la concejala de Benalmádena, Gema Carrillo Fernández (denuncias reiteradas).

Apoyo del concejal del Rincón de la Victoria, José Rodríguez, quien colocó en redes su control de voto donde se podía leer que había votado al Sr. de Vivero.

Dicha decisión ha sido tomada por el responsable provincial de redes, José Rodríguez, actual concejal del municipio malagueño del Rincón de la Victoria, el cual también se había posicionado públicamente (se denunció en su momento que había subido su voto a una red social) a favor de la candidatura del señor de Vivero.

Que se trata de un acto doloso, cuya intención no es otra que tratar de controlar las redes de Benalmádena a favor de la candidatura de Enrique de Vivero, lo que vuelve a atentar contra el principio de igualdad y contra nuestras normativas internas.

Dispongo de información sobre el «calzonazos» cuando mete a su mujer en las redes, de cuando publica su voto en Facebook, papeletas demostrando lo de la señora García. Y sobre todo tengo fotos de Francisco Vázquez Cárdenas como miembro y representante de Comisiones Obreras. Irá saliendo en próximos capítulos.