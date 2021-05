Millones de personas en todo el mundo marcharon por la libertad: El silencio de los principales medios sigue siendo ensordecedor

Hasta un millón de personas acudieron a Londres el 24 de abril para marchar por su libertad y los principales medios de comunicación permanecieron en silencio durante todo ese tiempo y después. Bueno, el sábado 15 de mayo, millones marcharon por tu libertad nuevamente, excepto que esta vez no solo acudieron a Londres, sino también a Manchester, Edimburgo, Dublín, Cardiff, Birmingham, Plymouth, Bristol, Glastonbury, entre otros. Lugares de todo el mundo, incluidos Ontario en Canadá, Ibiza en España y Alemania también participaron.

Una vez más, el silencio de los Mainstream Media sobre la marcha que se llevó a cabo por tu libertad es ensordecedor, y si no estuvieras ahí te podrían perdonar por no saber ni siquiera que millones marcharon en todo el mundo contra la tiranía médica que ha infestado Reino Unido y a todos los países «democráticos».

Esto a pesar de que miles de personas acudieron a los estudios de la BBC en todo el Reino Unido para expresar su disgusto por la falta de cobertura en las protestas por su libertad que tuvieron lugar el 24 de abril, y la inevitable falta de cobertura sobre las protestas mundiales que tuvieron lugar el 15 de mayo.

Miles de personas se reunieron frente a los estudios de la BBC en Londres y fueron recibidos por un bloqueo policial mientras repetían cánticos de «¡Qué vergüenza!» en la BBC.

Miles también entraron al centro comercial Arndale en Manchester y corearon repetidamente “¡Libertad! ¡Ahora!».

Mientras tanto, cientos de miles marcharon por las calles de Londres, pacíficamente por tu libertad.

Pero, ¿fue todo esto suficiente para obtener cobertura en los principales medios de comunicación? ¿Fueron suficientes las protestas frente a los estudios de la BBC en todo el Reino Unido para que finalmente dieran tiempo al aire a las protestas por la libertad?

Por supuesto que no lo fue. En cambio, BBC News optó por cubrir otra protesta que tuvo lugar en Londres y en la que participaron solo cientos de personas, que marcharon en apoyo de los palestinos en medio de los combates en curso entre Israel y militantes en Gaza.

Y todos los demás medios de comunicación siguieron el ejemplo de la BBC con la marcha para que los palestinos recibieran cobertura en Sky News, ITV News, The Guardian, The Independent, The Mirror, The Evening Standard, etc.

The Mirror incluso afirmó en su titular que 150.000 personas asistieron a la marcha por la protesta de Palestina en Londres. Nos preguntamos si el equipo de desinformación de la BBC realizará una verificación de hechos en The Mirror sobre esos números similares a los que hicieron en la marcha por la libertad que tuvo lugar el 24 de abril en Londres.

En aquel entonces, Mike Wendling, editor del ‘equipo de BBC News que investiga la “desinformación”, insistió en que sólo entre 5.000 y 10.000 personas como máximo asistían a la marcha por la libertad. También describió a los asistentes como «personas normales no muy convencionales».

Y su colega Marianna Spring, que se adorna con regularidad con dos máscaras y una cara muerta cuando realiza su trabajo, y se anuncia a sí misma como una “reportera especializada galardonada que cubre información y redes sociales para BBC News”, también se unió al informar irónicamente sobre desinformación. Marianna publicó que «unos miles de manifestantes anti-encierro» marcharon por Londres y agregó la advertencia de que estaban llenos de personas que tenían «creencias marginales» y creían en «conspiraciones en línea».

Mientras tanto, un periodista honesto, confiable y real estaba en la marcha por la libertad que tenía lugar en Londres y capturó el día en su totalidad. Dissent Media asistió a la protesta en su totalidad y logró capturar cuatro horas de imágenes y entrevistas a lo largo del día.

El sábado 15 de mayo de 2021, millones de personas salieron a las calles de todo el mundo para marchar por tu libertad y los grandes medios de comunicación permanecieron en silencio. Por favor, ayude a correr la voz y comparta este artículo en todas partes.