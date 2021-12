¿Monarquía suicida?

En 1930, la monarquía renegó de Primo de Rivera, que la había salvado in extremis, y trató de congraciarse con unas izquierdas que ya marchaban hacia la república. No se congració, desde luego, y en cambio perdió base popular y política favorable hasta hacía poco. El resultado es conocido. Pero los políticos monárquicos, maniobreros de ínfima calidad, no aprendieron. Conforme la alianza soviético-anglosajona iba ganando la SGM, Don Juan y sus políticos pretendían despedir a Franco como habían hecho con Primo de Rivera, como a un criado ya innecesario después de haber hecho un buen servicio; y congraciarse con los socialistas en una monarquía abiertamente tutelada por Inglaterra. El propio Gil-Robles defendía el plan, “por el bien de España”, ya se entiende. Aquellos manejos no excluían la alta traición de una invasión por los tanques anglouseños. Afortunadamente, Franco sí había aprendido la lección y frenó a toda aquella patulea indecente y falta del más elemental patriotismo.

Hoy, tras el confuso botarate Juan Carlos, tenemos a un monarca que parece repetir la jugada de Don Juan, poniendo a España bajo la tutela “amiga y aliada” de la potencia que invade nuestro territorio y está colonizando cultural y políticamente al país a través de una chusma política de bajeza sin apenas precedentes. El actual rey tuvo una excelente actuación frente al golpismo separatista, pero después se ha allanado a todas las miserias de unos gobernantes cómplices de los golpistas… y aspirantes a eliminar la monarquía por el delito de haberla reinstaurado Franco.

Y es que la cuestión de Franco, de su legitimidad histórica y su herencia, es la clave de todos los problemas del país: de la unidad e independencia nacional, la paz social, la prosperidad, la democracia, o lo que queda de ellas, y, por supuesto, de la propia monarquía.

Es bueno apoyar la monarquía, entre otras cosas por venir de Franco, pero si ella quiere suicidarse ningún apoyo la salvará. Y es preciso que la aclaración de esta cuestión crucial se transforme en acción política concreta. VOX lo viene haciendo, en parte, hasta ahora.

