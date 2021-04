Monasterio y el pacto con Ayuso: “Es el momento de ser patriotas”

La campana electoral para la presidencia de la Comunidad de Madrid sigue quemando días. Este jueves, un día después del único debate a seis que se va a celebrar de cara a los comicios del 4 de mayo, Telemadrid ha proseguido con la serie de entrevistas a los candidatos de los partidos con mayor representación popular en la Asamblea madrileña. Y le ha tocado comparecer a Rocío Monasterio.

La liderersa de Vox comenzó remarcando que «el debate ha sido un gran éxito. Fue mi interesante para que se escuchara el proyeto de Vox sin manipulaciones ni cortapisas». Y cuando se le preguntó los el efecto que ese acto ha tenido en las encuenstas, se limitó a exponer este argumento: «Somos muy desconfiados con las encuestas porque en general nunca reflejan la realidad de Vox. El CIS de Tezanos nunca acierta y no está percibiendo una corriente de votos que acaba en Vox».

«Nos fiamos de lo que vemos en la calle. Allí donde va Vox, llena. Esa es la verdadera encuesta. Ya nos pasó en Andalucía y el 4 de mayo Vox va a ser la clave y la gran sorpresa para el desempate», añadió, antes de remangarse para abordar la polémica relativa al cartel en el que se comparan cifras entre menores extranjeros no acompaños y una jubilada. Un asunto que ha tenido como última actualización la negativa del juez a retirar cautelarmente esas pancartas electorles, como le había solicitado la Fiscalía.

Monasterio, que enseñó el cartel en cuestión, afirmó que «si lo analizamos, no sé qué es lo que resulta tan indignante». «La palabra ‘mena’ la utiliza la Fiscalía en sus informes; los 4.700 euros al mes por plaza es un dato matemático que hemos sacado sumando todos los acuerdos d gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM); y los 400 euros es lo que cobran muchas abuelas. En españa no puede ser un delito decir la verdad y es imposible que la Fiscalía nos persiga por usar sus mismos términos», razonó.

«Nos preguntamos si tiene sentido que dediquemos 4.700 euros a las plazas de los menas cuando deberíamos usar ese dinero para mejorar la Sanidad y las pensiones. Veo a muchas familias que no tienen 4.700 euros al mes para cuidar de sus hijos. Deben quedarse perplejos. Hay que revisar qué está pasando en los barrios como Batán, porque allí la gente me dice que tiene miedo, me piden que les ayudemos. El otro día, una mujer me dijo que cuando veía a los menas de Batán bajaba la mirada para que no la vieran. Es algo grave y, además, ¿de qué nos sirve la seguridad si no tenemos libertad? Necesitamos la seguridad para salir a la calle», desglosó, mencionando a los «okupas, narcopisos y bandas callejeras» como otros peligros.

En este punto, se le puso sobre la mesa el incidente que Vox sufrió este miércoles durante un mitin desarrolllado en Navalcarnero. Tras ese evento, expusieron los periodistas, Santiago Abascal ha anunciado que le dirá a sus simpatizantes que actúen del mismo modo que los violentos. «Hubo una niña agredida de 10 años. Yo la habría defendido si fuera mi hija. ¿Usted no la defendería?», zanjó.

En lo concerniente al apartado fiscal, la candidata subrayó este planteamiento: «Ahora mismo las Pymes y las familias lo están pasando mal. Ahora necesitan ese impulso pasa salir adelante y ahora es cuando debemos reducir el IRPF medio punto. Eso se hace acabando con el despilfarro de los políticos. Hay que reducir a la mitad el número de diputados y de conserjerías. No los necesitamos». «El PP no quería bajar los impuestos en las negociaciones que tuvimos. Y con ese margen protegemos a las familias y compensamos a los autónomos y a la hostelería», sentenció.

Arribó el diálogo a la gestión de la pandemia. Ahí, se puso el foco en la tendencia creciente de los casos, de la incidencia acumulada y el agobio en las UCI, al tiempo que se acaba el estado de alarma. «Hay que levantar el toque de queda de manera inmediata. La gente necesita trabajar y se están arruinando. ¿Usted cree que hay diferencia entre estar en una terraza a las 10 y media y a las 11 y media? Se ha demostrado que determinadas medidas son arbitrarias. ¿Por qué tenemos que salir corriendo a casa a las 11 como si fuéramos delincuentes? Son dos millones al día de impacto en el sector y todos los partidos apoyaron la prórroga de Sánchez con el estado de alarma. Ayuso, si quiere, mañana levanta el toque de queda con una orden», defendió.

Y ante la insistencia de los presentadores en los preopantes datos sanitarios, Monasterio hizo hincapié en que «se ha demostrado que esta cepa tiene una más baja letalidad». «Somos partidarios de ampliar el Zendal y tenemos que acabar con el despilfarro político. Y con eso vacunar y mejorar los centros de atención primaria. Tenemos que reforzar la Sanidad madrileña y que proteger a los madrileños para que puedan ganarse el pan. Hay una crisis sanitaria pero también económica y nos vamos a la ruina», rubricó.

Asimismo, se le preguntó por la ausencia de apoyo de Vox a los presupuestos que la CAM había preparado para implementar ayudas directas a los hosteleros y autónomos. «Nosotros no estábamos en el Gobierno y cuando nos los presentaron hicismos el trabajo para intentar bajar los impuestos. El señor Aguado sabrá por qué no se pusieron de acuedro en dos años. Ciudadanos es el partido que ha sido capaz de darse una auto-moción de censura. Y Aguado, con tal de sacarnos del Gobierno, votaba en contra de su Gobierno», explicó. Y recalcó que «Cs ha traicionado a sus votantes».

«He escuchado a Génova decir que no querían dejar entrar a Vox. Yo no tengo la costumbre de repartir las concejalías antes de tener los votos. Nosotros aseguramos a nuestros votantes que les defenderemos y la función social de Vox en estas elecciones es no permitir que la izquierda entre en el Gobierno. Si ganamos nosostros, aceptaremos los votos de otros partidos para frenar a la izquierda. A mí me gustaría escuchar a Ayuso decir lo mismo. Estamos en un momento en el que hay que ser patriotas y para España es terrible que la izquierda entre en el Gobierno de Madrid», manifestó.

Por último, llegó el turno de encontrar algo positivo que decir sobre el resto de candidatos. Sobre Pablo Iglesias confesó que «no se me ocurre nada bueno de él. Sería bueno que se exiliara a Venezuela con su amigo Maduro»; de Ángel Gabilondo reseñó que es «sereno e intenta ser pacifico con todos»; a Edmundo Val le espetó que «es un buen funcionario del Estado y ahí tene que volver»; y en torno a Mónica García admitió que es «persistente en su mensaje» y aclaró la anécdota en la que aseguraba haber tenido que expicarle lo que es el Covid («en febrero o a principios de marzo, en la junta de portavoces ella se empeñaba en que realizáramos el pleno el siguente jueves, con los diputados sin mascarilla, y yo le decía que eso era imposible con el coronavirus»).

Finalmente, se Ayuso destacó que «es una persona cordial con la que me puedo entender». Y se despidió analizando la tendencia dibujada en las encuestas que refleja que la figura de la presidenta de la CAM ha crecido tanto que aglutina parte del voto de Vox. «Nosotros hablamos de la seguridad en los barrios, la inmigracion ilegal, y ella no quiere hablar de todo eso. En temas de mujer, no estamos de acuerdo. Yo no defiendo el vientre de alquiler porque las mujeres tenemos una dignidad, no podemos ser alquiladas. Y tampoco coincidimos con la ‘Ley Aido’, que yo la derogaría, y tampoco con las leyes de género, que yo derogaría», finalizó