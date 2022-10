Moncloa resta importancia al chantaje de Podemos y descarta que vayan a bloquear el CGPJ si no está Rosell

Félix Bolaños trabaja a contrarreloj para alcanzar esta semana un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, afirmaba este martes que están «en la fase final de esos trabajos, en la zona más compleja» pero sin añadir más datos.

Lo que parece superado es el escollo de Victoria Rosell. Moncloa resta importancia a las amenazas de Podemos que aseguran que no respaldaran un acuerdo del CGPJ en el que no esté la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. «No vamos a participar en ningún reparto bipartidista donde el PP y el PSOE deciden quien está y quien no en el máximo órgano de la justicia», afirman fuentes de la formación morada.

Yolanda Díaz guarda silencio

No así la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que guarda silencio pese a que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirma que «hay unidad» y que toda la coalición de partidos morados coinciden «en que este veto es una infamia política».

En el palacio de La Moncloa añaden que «Podemos está informado» y que Bolaños sigue manteniendo contacto con Enrique Santiago, el negociador de Unidas Podemos y líder del PCE.

En el Gobierno recalcan que «lo importante es el acuerdo» aunque son conscientes que la suma de PP y PSOE es de 209 asientos, lo que les permitiría sacar de manera airosa el pacto sin necesidad de Unidas Podemos.