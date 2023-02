Montero descarta dimitir y la ruptura de la coalición si el PSOE reforma la ley del ‘sí es sí’ sin consenso

La ministra de Igualdad cree que el esquema de penas que proponen los socialistas supone «volver al modelo anterior».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que hay «fuertes discrepancias» con el PSOE sobre cómo reformar la ley del ‘sólo sí es sí’ y avanza que no dimitirá si el acuerdo no sale adelante. Tampoco considera que la coalición vaya a romperse si no hay acuerdo.

En una entrevista en RNE, Montero ha vuelto a criticar la propuesta del esquema de penas que proponen los socialistas “basado en la violencia e intimidación” porque supone «volver al modelo anterior» al tiempo de que ha mantenido que el texto no debe cambiarse y que si se abre ahora a hacerlo es porque se lo pidió expresamente el presidente del Gobierno: “A petición del PSOE y el presidente estamos dispuestas a lo que sea, menos a cambiar la definición del tipo básico”.

Montero: “Mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí y proteger el principal avance feminista en los últimos 20 años en términos institucionales”

Aunque el PSOE se había marcado este viernes como el día límite para presentar la proposición de ley, todo parece indicar que los plazos han sido ampliados para poder alcanzar un acuerdo que impida que los socialistas tengan que presentar los cambios en solitario y, por tanto, depender del PP.

Montero sostine que no se ha puesto “límites” temporales para sacar la negociación porque la prioridad, afirma, es alcanzar el acuerdo. Si bien, ve como un “escenario posible” que los socialistas saquen en solitario su reforma con los votos del Partido Popular. «No me gustaría que el PSOE pactase con el PP y volver al esquema de penas de la violencia y la intimidación y por eso me estoy dejando la piel».

Según la ministra, el Gobierno de coalición se ha enfrentado en otras ocasiones a discrepancias «mayores», por lo que se muestra confiada en que ahora puedan también resolverse.