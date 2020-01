Montero: “Hay diferencias en el Gobierno, pero vamos a evitar polémicas innecesarias”

Irene Montero se ha pronunciado en el mismo sentido que Pablo Iglesias al hablar de la sentencia del Tribunal Supremo con respecto al procés. La ministra de Igualdad ha dicho que “cuando un tribunal europeo le quita la razón a algunos jueces, no es bueno para España”. No obstante, no ha indagado más en el asunto pues el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya criticó el miércoles las declaraciones del actual vicepresidente y le pidió “mesura”. Una contención que ha intentado llevar a cabo Montero en la entrevista en laSexta, aunque no ha podido evitar aclarar que prima la libertad de expresión: “Estaría bueno que no se pueda opinar en este país”.

Ésta ha sido una de las primeras polémicas que ha protagonizado el gobierno de coalición que, sin embargo, ha sido tratada por la ministra como “innecesaria”. En este sentido, ha reconocido que en el Gobierno de Pedro Sánchez hay “contradicciones”, pero, con todo, ha asegurado Montero, “vamos a intentar evitar todo tipo de polémicas que sean innecesarias”.

Sobre su cargo, ha reconocido que lo está viviendo con “mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad”. Ha afirmado que si ha llegado a presidir el Ministerio de Igualdad es porque “la sociedad española ha cambiado y está harta de machismo”. “Hacemos un Ministerio feminista para dejar de ser las otras”, ha añadido.

Preguntada sobre su ausencia en un acto contra violencia de género al que ha asistido la Reina Letizia, Montero ha restado importancia al asunto. Se ha escudado en que este ministerio es de nueva creación, pese a que Carmen Calvo asumía anteriormente las competencias de igualdad, y no ha tenido tiempo para cuadrar agendas. “Dadnos un poquito de tiempo para coordinarnos”, ha pedido al mismo tiempo que ha subrayado que “no habría tenido ningún problema en acudir”. ha señalado que no han tenido tiempo para avisar de las agendas.

Igualmente, ha hablado del equipo elegido para asumir las labores del ministerio. Un equipo formado únicamente por mujeres porque, ha defendido, “son las personas más preparadas”. “No he querido excluir a los hombres”, ha advertido ante futuras represalias.

Montero ha acudido a la entrevista con su hija y ha aprovechado ese escenario para reivindicar que la conciliación le es fácil ni a ella ni a Iglesias, pero tampoco al resto de la población.