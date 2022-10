Montero rectifica después de que Feijóo pida a Sánchez que posponga la reforma de la sedición para disimular

Dos horas, es lo que ha tardado el Gobierno en rectificar. Si a primera hora de la mañana, María Jesús Montero ha afirmado en el hemiciclo, ante un diputado de ERC, que «traerán a esta cámara» la modificación de «diversos artículos penales», a mediodía, la ministra de Hacienda se ha autoenmendado y se ha corregido. «Para nada», ha afirmado en los pasillos del Congreso donde ha salido a negar que se hubiese interpretado que estaba dando «un paso más».

La corrección ha llegado tras publicarse, en algún medio, que Feijóo había advertido a Sánchez que si reforma el delito de sedición, romperá el pacto del Poder Judicial. Montero, ha salido del pleno de enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para rectificar antes los medios. «En el fragor de este debate de Presupuestos uno no siempre termina de completar la frase y lo que he querido decir es que hay un compromiso firme, pero cuando tengamos la mayoría para completarlo, cosa que hoy no ocurre«, ha añadido como rectificación.

Hay mayoría

Los socios de ERC llevan varios días presionando a la Moncloa para que no negase que esta modificación está en la mesa de negociación. También para recordarle que la excusa de que no tienen números no tiene base. Gabriel Rufián le ha recordado al Ejecutivo que tienen una mayoría suficiente, algo que la Moncloa hasta ahora negaba. «Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira y quien tenga un poco de memoria sabe que nosotros siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal», ha insistido el portavoz de ERC en el Congreso

A la presión se ha sumado uno de los partidos del Gobierno. El portavoz de los comunes, Jaume Asens, ha asegurado que «hay los números suficientes, sobran las razones y los apoyos y sólo hay que convocarlos».

La frase de la polémica

Los separatistas han redoblado en la última hora su exigencia para reformar el Código Penal ya que la legislatura acaba este 2023 y esta modificación es necesaria para el retorno de algunos fugados como Marta Rovira. A primera hora, como fruto de esa presión, se han producido las polémicas frases de la ministra de Hacienda.

María Jesús Montero ha recogido el guante del diputado de ERC, Joan Margall, que le pedía avanzar «en la agenda de la desjudicialización». La vicesecretaria general del PSOE le ha respondido asegurando que el Gobierno llevará al Congreso «una modificación de determinadas figuras penales que, a criterio del Gobierno, se contemplan de una forma en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares en el ordenamiento jurídico europeo».

El relato del Gobierno es que hay que reducirlo de los 10-15 años actuales a menos de la mitad para «adecuarlo» a otros países europeos, tal y como dejó escrito el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

La ministra Montero también ha recordado que es «un compromiso firme del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, y que lo «traerán a esta cámara», aunque ha evitado comprometerse en fechas o plazos. El calendario pesa. El Gobierno no quiere que se vincule con la negociación presupuestaria pero tampoco quiere posponerlo y que se junte con la campaña de las municipales y autonómicas.