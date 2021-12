Muere a los 52 años de un paro cardíaco Hugo Maradona, el hermano menor de Diego

Hugo Maradona, hermano de Diego Armando, ha muerto este martes 28 de diciembre en Italia, donde residía, según ha adelantado el diario deportivo ‘La Gazzetta dello Sport’. El pequeño de la familia Maradona tenía 52 años y su muerte se ha debido a un paro cardíaco. Padre de tres hijos, fue declarado muerto cuando llegaron los servicios de emergencia a su domicilio de Monte di Procida, en la periferia napolitana.

«Hugo Maradona ha muerto», confirmó después el Nápoles en un breve comunicado. Su presidente, Aurelio De Laurentiis, y el equipo «se unen a la familia de Maradona en el dolor causado por la desaparición de Hugo», añade el club.

Hugo, apodado ‘El Turco’, era el menor de los tres hermanos, Diego Armando, Raúl ‘Lalo’ y el propio Hugo, y se dedicó al fútbol, como sus mayores, si bien ninguno alcanzó la gloria del gran mito del fútbol argentino y mundial.

Raúl Maradona, que en la actualidad tiene 55 años, llegó a pasar por el Granada y los tres hermanos vistieron la camiseta del equipo andaluz en un partido amistoso contra el Malmoe sueco.

En 1985 Hugo debutó en el primer equipo de Argentinos Juniors, con 16 años, 7 meses y 1 día, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en debutar con el equipo, después de su hermano, un récord familiar que sigue vigente. Y ese mismo año formó parte de la selección albiceleste que ganó en Buenos Aires el Sudamericano Sub-16, tras vencer a Brasil por 3-2 en la final, con un gol suyo.

También disputó el primer Mundial Sub-16 que se jugó en China. Sin embargo, Argentina fue eliminada en la primera fase, pese a dos goles del menor de los hermanos Maradona en el último partido.

Tras iniciarse como futbolista en Argentinos Juniors, con el que jugó 19 partidos, arrastrado por el destino de su hermano fichó a los 18 años por el Nápoles. Fichado por 300.000 dólares, el club napolitano lo cedió al Ascoli, también de la máxima categoría del fútbol italiano, y el 20 de septiembre de 1987, Diego y Hugo Maradona se enfrentaron en un partido ganado por 2-1 por el Nápoles.

Después saldría cedido al Rayo Vallecano. Su cesión al conjunto franjirrojo en 1988, a cambio de unos 25 millones de pesetas y tras jugar cedido también en el Ascoli, fue un acontecimiento para Vallecas y para el fútbol español. Su primera temporada, en la que acabó jugando 35 partidos y marcó seis goles, acabó en ascenso a Primera, pero peor le fueron las cosas en la segunda. Jugó un número parecido de partidos pero sus dianas se redujeron a la mitad y el equipo descendería tras acabar colista.

Tras su periplo en España vendrían equipos en Austria, Colombia, Uruguay o Japón, antes de retirarse definitivamente en 1999 con la camiseta del Brown de Arrecifes argentino. El menor de los Maradona estableció su residencia en Nápoles, donde trabajaba en proyectos relacionados con el fútbol juvenil y aficionado. Adamás se había presentado recientemente en una lista de centroderecha a las elecciones municipales, ganadas finalmente por la izquierda.

«Extraño mucho a Diego, extraño sus llamadas telefónicas, escuchar su voz. Me tranquilizó hablar con él», había dicho Hugo Maradona sobre su hermano en una entrevista en el aniversario de la muerte del mito argentino, el pasado 25 de noviembre.

«Intento llevar el fútbol a los barrios más pobres. Me gusta Nápoles y trato de hacer algo por la ciudad», había dicho respecto a su compromiso político, que lo empujó a presentarse en las elecciones municipales. «Tengo que darles a los niños horas de felicidad con el fútbol. No hago política en sentido estricto. No soy ni de derechas ni de izquierdas», explicó en su momento sobre esa incursión en la política.

