Muere a los 54 años el actor Matthew Perry, el eterno Chandler de ‘Friends’

El actor estadounidense Matthew Perry, más conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisión Friends, ha sido encontrado muerto este sábado en su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos), donde aparentemente se habría ahogado en el jacuzzi, según ha informado el medio TMZ.

Perry, de 54 años, ha sido hallado en torno a las 16.10 horas (hora local), según ha avanzado el mismo medio y ha confirmado después con el Departamento de policía de la ciudad, que está a cargo de la investigación.

Según fuentes policiales citadas por TMZ, no se han encontrado drogas en el lugar de la muerte y se ha descartado, por el momento, que se trate de un acto criminal.

Si bien Matthew Perry se ha hecho mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, también ha aparecido series y programas como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal o El ala oeste de la Casa Blanca, entre otros.

Pero Perry no solo supo conquistar la pequeña pantalla, sino que destacó también por sus interpretaciones en largometrajes como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 otra vez o Getting In.