Muere el a los 46 años Francesc Arnau, ex portero del Barcelona y del Málaga

Francesc Arnau, actual director deportivo del Real Oviedo, ha fallecido en la madrugada de este sábado en la capital asturiana tras precipitarse a las vías de un tren cerca de la capital asturiana. El trágico suceso lo ha confirmado la entidad carbayona en las redes sociales. Arnau, de 46 años de edad, había sido portero del Barcelona y del Málaga. En diciembre de 2019 llegó a Oviedo para dirigir la parcela deportiva.

Las primeras hipótesis sobre el fallecimiento de Arnau apuntan a un suicidio, aunque la investigación sobre las causas sigue abierta.

Logró la salvación superando una temporada complicada. El club ha confirmado también la suspensión de todos los partidos de sus equipos esta jornada y el aplazamiento del encuentro del primer equipo que mañana se enfrentaba al Mirandés en el Carlos Tartiere.

Arnau estaba ya preparando la próxima temporada después de que el Oviedo hubiera logrado de forma matemática la permanencia hace unos días. Ayer mismo estaba trabajando en El Requexón junto al resto de la directiva y su mano derecha en la secretaría técnica, David Comamala. La noticia ha causado gran estupor en el mundo del fútbol, donde Arnau era muy querido y respetado por sus compañeros.

Arnau debutó en el fútbol profesional en la temporada 94-95, en las categorías inferiores del Barcelona y poco a poco fue subiendo categorías hasta debutar con el primer equipo. Su trayectoria le llevó a la selección sub-21, con al que disputó en Europeo que ganó España. En la temporada 1999-2000 ya formó parte del primer equipo, con el que disputó 16 partidos y encajó 19 goles. A partir de ahí, su etapa en el Barcelona fue como portero suplente.

Ante la imposibilidad de seguir creciendo, tomó la decisión de aceptar una propuesta del Málaga, que pagó 2 millones de euros por su traspaso. En el club andaluz vivió sus mejores momentos, aunque los primeros años estuvo a la sobra de Pedro Contreras y Rafa. Pero la llegada de Tapia al banquillo le otorgó la ansiada titularidad en detrimento de Juan Calatayud, hasta 2011, momento en el que anunció su retirada.

A partir de ese momento de formó para poder seguir vinculado al fútbol desde los despachos. En diciembre de 2015, sustituye en el cargo de director deportivo del Málaga a Mario Husillos. Arnau trabajaba hasta entonces en la cantera blanquiazul. A mediados de la temporada 2017-18 el ex portero abandona su puesto y le sucede el anterior director deportivo. En diciembre de 2019, se convierte en director deportivo del Real Oviedo, firmando un contrato con el conjunto carbayón hasta junio de 2022. Arnau llega para ocupar el puesto que había quedado vacante tras la salida de Michu de la entidad a principios del mes de noviembre de 2019.

Arnau estaba casado también con la exjugadora María José Camacho. «Me ha costado más salir contigo que llegar al primer equipo», ha confesado en más de una ocasión María José que le dijo su marido cuando empezaron a salir, justo cuando ella estaba en el Barcelona femenino y él, también en la disciplina del primer equipo, ayudó a un amigo a entrenar al equipo B de las féminas. El ex cancerbero deja dos hijos. Estos últimos meses sonó para regresar al Barcelona. Algunas voces aseguraban que era el candidato escogido por Joan Laporta para ocupar el cargo en los despachos culés si el abogado ganaba las elecciones. Finalmente, Arnau siguió vinculado al Oviedo aunque no se descartaba ninguna posibilidad a partir de la próxima temporada. «No he tenido supersticiones y era calladito en el campo. En el fútbol he regalado más que me han dado», comentó en alguna ocasión. Una afirmación que bien sirve de epitafio.