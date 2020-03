Muere el actor Mark Blum por complicaciones derivadas del coronavirus

El veterano actor estadounidense Mark Blum, que trabajó en «Desperately Seeking Susan» y en la reciente y exitosa serie «You», falleció este jueves por complicaciones derivadas del coronavirus.

«Es con profunda tristeza que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección Mark Blum ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus», dijo en un comunicado la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon, que no reveló más detalles sobre su muerte.

«Los que fueron afortunados de conocerle guardarán preciados recuerdos de un actor con talento, un maestro, un amigo leal y un ser humano bello», agregó Damon.

La muerte de Blum, de 69 años y natural de Nueva Jersey, se une a la del guionista de Broadway Terrence McNallyesta misma semana por las mismas causas, y la figura televisiva y de la hostelería, el afamado chef indio Floyd Cardoz, que murió este miércoles tras una semana de hospitalización por COVID-19.

Blum debutó en Broadway en 1977 con «The Merchant» y participó en obras como «Lost in Yonkers» y versiones de «The Best Man» de Gore Vidal. En el cine, era conocido por sus papeles en largometrajes como «Cocodrilo Dundee», «Desperately Seeking Susan» y «Shattered Glass», y en la pequeña pantalla también se le vio en programas como la serie de éxito «You», además de «Frasier», «The Sopranos» y «Mozart in the Jungle», protagonizada por el mexicano Gael García Bernal.