Mundial Qatar 2022: Italia o Portugal se perderán el torneo, tras el sorteo de la repesca

VENEZUELA – El nuevo informe, redactado por el periodista venezolano Tomás Elías González Benítez, recopila los cruces eliminatorios del Mundial de Qatar 2022. Portugal o Italia no disputarán el campeonato futbolístico más importante del mundo.

El bombazo futbolístico del viernes saltó enseguida en todos los medios internacionales: Italia o Portugal, al menos una de las dos últimas campeonas de Europa, no disputará la próxima Copa del Mundo.

Ambos países se encuadran en la misma eliminatoria de la repesca, lo que les obliga, en caso de superar el primer partido, a enfrentarse en una hipotética final por una única plaza en el próximo Mundial de Qatar.

¿Cómo funcionan los playoffs?

Los playoffs tendrán lugar del 24 al 29 de marzo, con 10 subcampeones de grupo unidos por los dos mejores ganadores de grupo de la clasificación general de la UEFA Nations League 2020/21 que no se han clasificado directamente como ganadores de grupo ni han entrado en los playoffs. Estos 12 equipos se dividirán en tres rutas de playoffs para semifinales únicas y una final. Los tres ganadores de la ruta se clasifican para la Copa del Mundo. Austria, Macedonia del Norte, Turquía, Polonia, Ucrania y República Checa no son cabezas de serie.

Portugal vs Italia

Italia se enfrentará inicialmente a Macedonia del Norte, y Portugal a Turquía, y si ambas naciones cabeza de serie salen ilesas de esos lazos, luego se enfrentarán por un lugar en la Copa del Mundo de 2022. Eso significa que el Mundial de 2022 no contará con los ganadores de la Eurocopa 2020, ni con Cristiano Ronaldo.

“No es un gran sorteo, podría haber sido un poco mejor”, declaró el seleccionador de Italia, Roberto Mancini. “Tanto nosotros como Portugal tendremos que ganar primero un partido para vernos luego. Son encuentros complicados y muy cerrados. Como a nosotros nos hubiera gustado evitarlos, a ellos también”, apuntó el entrenador respecto a una posible final ante Portugal.

Las dos campeonas europeas ejercerán como locales en las semifinales, mientras que la final se jugará en el estadio del ganador del Portugal-Turquía. Es decir, si pasa Italia, la azzurra se jugará su billete al Mundial a un solo partido en campo ajeno. La pesadilla italiana de quedarse fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva tras no haberse clasificado para Rusia 2018 está cada vez más cerca de hacerse realidad. En el tramo final, habrá otra rivalidad local ya que los vecinos británicos Escocia y Gales podrían unirse en la final, si logran superar a Ucrania y Austria respectivamente.

Sin un gigante

El resultado del sorteo significa que uno de los dos últimos ganadores de la Eurocopa no estará en el Mundial de 2022. También significa que hay grandes posibilidades para equipos como Escocia y Austria, que no estuvieron presentes en el Mundial de Rusia 2018. Todos los ojos también estarán puestos en algunos de los grandes talentos, como Cristiano Ronaldo, Marco Verratti, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic o David Alaba, que podrían perderse el torneo. Con solo tres de los 12 equipos listos para progresar, la angustia está asegurada para algunos de los nombres más importantes del fútbol.

Los emparejamientos

Escocia vs Ucrania

Rusia vs Polonia

Italia vs Macedonia del Norte

Gales vs Austria

Suecia vs República Checa

Portugal vs Turquía

Comparte este artículo