Nadal, Federer, Djokovic y una carrera hacia el Olimpo con foto finish

Novak Djokovic encara a partir de este lunes su semana 290 como mejor tenista del planeta. Es el indiscutible número uno, como refleja la clasificación. A pesar de su contundente derrota frente a Nadal en la final de Roland Garros ha sido el mejor jugador del año. A este ritmo no sería de extrañar que no tardara demasiado en superar las 310 semanas de Roger Federer en lo más alto. Sería un récord más en una carrera de leyenda. Pero no el más importante. Para entrar en el Olimpo, para ser el mejor tenista de la historia, se le pedirá el pasaporte del Grand Slam y ahí, de momento, se ha quedado atrás en una carrera que va camino de requerir una foto finish. De momento, los codazos para entrar primero se los dan Roger Federer y Rafa Nadal, ambos con 20 entorchados, tres más que el serbio.

No existen las verdades absolutas en el mundo del deporte, tampoco en el tenis. Decir que Rafa Nadal ya es el mejor tenista de la historia es tan cierto como incierto. Es cuestión de gustos. Pero los números son indiscutibles. Lo que parecía imposible se ha hecho posible merced a la magia de París, ciudad hermanada para siempre con Manacor. Nadie tiene más torneos de Grand Slam que Nadal. Nadie. Y con 34 años amenaza con seguir sumando más. “Es un placer disfrutar de esta época de tenis junto a ti, Novak (Djokovic), espero seguir viéndote en la pista durante un par de años para seguir batallando”, le decía ayer domingo el mallorquín al serbio con la Copa de los Mosqueteros en la mano. Dos años más de Nadal al máximo nivel. Sutil amenaza la suya.

Las tres patas

Nadal basa su dominio en París (13 títulos), Federer lo hace en Wimbledon (8) y, Djokovic, en Australia (8)

Sin jugar desde el mes de febrero por problemas en su rodilla derecha, Federer trabaja para regresar en el próximo Open de Australia y poder plantar cara a Nadal y Djokovic. Con 39 años, el suizo lleva casi tres años –Australia 2018– sin sumar un Grand Slam en su excelso palmarés y ha visto cómo el serbio acortaba muchas diferencias y el mallorquín incluso le empataba ayer. Hace años que el helvético se intenta cuidar al máximo para alargar su carrera , renunciando a jugar la temporada de tierra, consciente de sus limitaciones. Pero se le agotan las oportunidades y una lucha que parecía tener dominada va camino de torcerse ante el empeño de dos bestias como las que compiten contra él.

Djokovic, subcampeón, y Nadal, campeón, posan con los trofeos en la Philippe Chatrier (Michel Euler / AP)

Sería atrevido e inconsciente, al margen de plasmar un absoluto desconocimiento de su bestial competitividad, descartar a Djokovic en el esprint final de la carrera por el Olimpo tras su derrota en la Philippe Chatrier. Cierto es que un año que parecía inmaculado ha acabado de la peor manera para el serbio. Campeón en Australia, se le escapó el US Open por un error infantil al pegarle un bolazo a una juez de línea y la paliza que le infligió Nadal no supone el mejor de los sabores de boca para cerrar el año de grandes. Pero con 33 años y con una desventaja de tres títulos, Djokovic sigue sin tener rivales que le hagan sombra fuera del big three. Su 37-2 en lo que llevamos de año, con la derrota por descalificación ante Carreño y la de París como únicas manchas, así lo atestigua.

Oportunidad perdida

La descalificación del serbio en el US Open le retrasó en una carrera con una igualdad sin precedentes

Son tres la patas sobre las que se asienta el dominio de estos tres animales del deporte. Cada uno tiene su pequeño rincón, con un sofá hecho a medida. París y la Philippe Chatrier es el de Nadal. 13 Roland Garros le contemplan. Para Federer, en cambio, su jardín es el All England Club, donde hasta ocho veces se ha llevado la Challenge Cup a casa. Djokovic, por su parte, es de despertarse pronto y ha convertido el primer grande en su paseo favorito. Ocho títulos del Abierto de Australia adornan su palmarés, incluidos los dos últimos.





Por suerte para el tenis; Nadal, Federer y Djokovic siguen corriendo. La foto finish está preparada.