Naiara se alza como ganadora de ‘OT 2023’: así ha sido su emocionante actuación

Naiara se ha convertido en la ganadora de esta edición de Operación Triunfo. La aragonesa se ha alzado con el primer puesto en una final llena de emoción y lágrimas a la que ha llegado junto a sus otros compañeros, Ruslana, Paul, Juanjo -cuarto puesto-, Lucas –quinto– y Martin -sexto- . Han sido Ruslana y Paul quienes han quedado en tercera y segunda posición y quienes han cantado su canción de la Gala 0, en tres actuaciones que se ha podido ver un progreso total. Justo antes de ese momento, Naiara se ha subido al escenario a interpretar Sobreviviré, de Mónica Naranjo, una interpretación que tanto el público como el jurado y los profesores han calificado de soberbia y que le ha valido para cruzar la pasarela.

Y no solamente eso. También, los 16 concursantes que entraron a la casa se han reunido para cantar su himno, que han compuesto durante esas semanas en el concurso, y que ha sido el broche final a una gala intensa y a un concurso que ha hecho historia. Con todo, Naiara llegaba a este último programa como la clara favorita después de jugarse el puesto, estas últimas semanas, con Ruslana. El concurso de música, que empezó el pasado mes de noviembre, ha estado marcado por la influencia que ha tenido en las redes sociales como X o TikTok, donde el talent ha sido lo más comentado del momento.

La imparable carrera de Naiara en ‘Operación Triunfo’

Naiara y su imparable carrera en ‘OT’.

Además, en la academia, sus concursantes han vivido una infinidad de emociones, en las que como, en cada edición, juega un papel fundamental el amor y las lágrimas, que han estado muy presentes en este último programa. La gala ha comenzado con una espectacular actuación al ritmo de Donna Summers, en la que también ha participado Chenoa, quien ya la cantó en su momento cuando estaba dentro del concurso. Luego, le ha llegado el turno a los cinco finalistas quienes han interpretado Pillowtalk, Baby Hello, Sobreviviré, Golden hour, Baby Hello, Pillowtalk, Zombie y Without you. Tras esto, la decisión ha estado en manos del público que ha querido que fuesen Ruslana, Naiara y Paul quienes pasaran a la última fase, en la que se han batido en duelo con sus canciones de la gala 0.

En el caso de Naiara, la de Zaragoza ha cantado Me muero, mientras que Ruslana eligió I love rock’n Roll. En el caso de Paul, el valenciano se decantó por Way down we go. Tras cantar cada una sus últimas apuestas, le ha llegado el turno a la presentadora que ha nombrado, con mucha emoción, el nombre de la persona que se lleva los 100.000 euros a casa y se convierte en la ganadora del talent musical más importante de nuestro país. También, durante la gala han contado con la actuación de Lola Índigo, quien ha cantado en el plató que le lanzó a la fama, y de Ana Mena. Con todo, la gala ha estado llena de emoción, de lágrimas, de muchas alegrías pero, también, de alguna que otra despedida. Sobre todo, después de que los 16 concursantes se subieran al escenario a cantar el himno que han compuesto durante su estancia en la casa.

Así han sido las dos actuaciones de Naiara en la gala final de ‘OT’

[embedded content]

En su primera actuación, Naiara se ha subido al escenario entre sombras para dar paso a una práctica magistral de su voz. La cantante y ahora ganadora ha cantado, a la perfección, la canción icónica de Mónica Naranjo y se ha llevado la ovación del público que esperaba a que la joven cruzara la pasarela. Una vez junto a Chenoa, las dos han recordado los mejores momentos de la de Zaragoza durante el concurso. «Has cantado con un aplomo y un peso increíble», le ha dicho Pablo Russ, del jurado. Al pasar a la segunda fase ha sido Naiara quien ha entonado Me muero de La quinta estación, una actuación que también ha cumplido con las expectativas.

[embedded content]

La etapa profesional de Naiara acaba de comenzar

Lo cierto es que la zaragozana no llegó al concurso sin saber nada de música. Es más, para ella siempre ha sido su pasión. Es por eso que, hace unos años, comenzó a trabajar para la Orquesta Nueva Alaska, con la que ha tenido el privilegio por viajar por toda España. Además, según ella misma ha confesado, dentro de la Academia, también ha tenido otras oportunidades laborales muy importantes como cantante en la Orquesta Panorama, que rechazó. Tras esta noche, la joven ha conseguido un gran reconocimiento que, muy seguramente, marcará su carrera.

Los concursantes de ‘OT’.

En las próximas semanas, los 16 concursantes de Operación Triunfo, una vez terminada su experiencia en el formato, comenzarán una gira de conciertos que harán por varias localidades de España. Entre ellas, Fuengirola, Murcia, Barcelona, Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, El puerto de Santa María y Valencia. La venta de los tickets ya ha sido todo un éxito y hay algunas ciudades que ya están agotadas las entradas como el caso de Madrid y Barcelona, por lo que tuvieron que abrir una fecha más.