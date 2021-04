Narciso Michavila, director de GAD3: «Díaz Ayuso puede tener mayoría absoluta si la participación supera el 74%»

La última encuesta del CIS, encuesta preelectoral sobre los próximos comicios que se van a celebrar en Madrid el próximo 4 de mayo, da un empate a 68 escaños a los bloques de izquierda y derecha, con Cs fuera de la Cámara autonómica.

Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lograría con el PP, ser la fuerza más representada con 59 escaños y un 39,2% de las papeletas; seguida de PSOE con 38 diputados y un 25,3% de estimación de voto. Más Madrid, que obtendría un total de 20 diputados y un 14,8% de estimación de voto; Unidas Podemos, que superaría a Vox, con 10 escaños y un 8,7% de estimación; y finalmente con Vox, con nueve y 5,4% de estimación de Voto. Ciudadanos se quedaría sin representación parlamentaria con un 4,4% de estimación de voto.

De esta forma, con respecto a los anteriores comicios de 2019, el PP ganaría 29 escaños y el PSOE obtendría uno más. Por su parte, se desplomaría Ciudadanos, que pasa de 26 a cero, y Más Madrid se mantendría con los 20 escaños. Repuntaría Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, que pasaría de siete escaños a una estimación de diez, mientras Vox se dejaría tres y lograría nueve.

Un sondeo para el que se ha vuelto a cambiar la metodología, algo que como ha subrayado en Cope, Narciso Michavila, director de GAD3, no es lo más destacable de los sondeos elaborados por Tezanos porque “si lo hiciéramos seguiríamos pensando que su partido sigue gobernando en Andalucía. Dice nuestro método está validado, y todos lo vemos cómo está validado porque cojamos las elecciones que cojamos su error es sitemático y siempre en la misma dirección, pero si se hunde la participación como ocurrió en Barcelona a Tezanos y Sánchez le puede salir muy bien”.

La importancia de las elecciones madrileñas radica en que “todos los partidos son conscientes de que se juegan mucho más que la presidencia de Madrid, lo que se juega es a nivel nacional, la política nacional”.

El empate a ambos bloques, el de derecha y el de izquierda que pronostica el CIS, “es verosímil si se hunde la participación, si la participación es elevada y creo que va a ser participación de récord histórico, no. Díaz Ayuso puede tener absoluta con un condicional: el nivel de participación debe superar el 74%, entonces puede tener mayoría absoluta, pero si nos vamos a la participación como la de Cataluña, la apuesta de Ayuso por las elecciones le puede salir muy mal”.

Asegura el director de la empresa demoscópica GAD3 que “si se aplicase la Ley D’Hondt, la izquierda tendría 70 escaños, pero todo lo que está pasando en el CIS desde que llegó Tezanos es lo que ha hecho Tezanos antes de llegar al CIS y es la prueba de que la estimación de voto no se está haciendo desde el CIS sino desde fuera, todo es absurdo. Por ejemplo, a Cs le da un 4,4% es imposible que un partido que con los resultados de noviembre del año pasado en la misma encuesta diga que retiene solo el 12% de apoyos, es imposible”.

EL ENEMIGO DE DÍAZ AYUSO ES LA ABSTENCIÓN



A un mes de las elecciones madrileñas, “sabemos que el PP va a ganar, pero no sabemos quién va a gobernar; sabemos que Cs se va a quedar fuera y que la apuesta de Iglesias le permite a Unidas Podemos tener representación en la Asamblea de Madrid, y Más Madrid y Vox también van a tener representación. Falta un mes y vamos a ver quién gana, la incertidumbre no es quién gana sino quién va a gobernar. Al final quienes deciden son los 5 millones de madrileños y el voto del señor Tezanos vale lo mismo que del resto de madrileños”, afirma José María Michavila que da mucha importancia al voto de los padres ante lo que puede ocurrir con la enseñanza concertada, “Madrid junto con Cataluña y País Vasco es donde más numero de enseñanza pública y concertada hay y esos votantes no van a votar pensando en los políticos sino en el futuro de sus hijos”, otro punto clave, la vivienda, “más de la mitad de las viviendas de la capital tiene menos de 75 metros cuadrados, es fácil tomar decisiones cuando vives en más de cien metros cuadrados, doscientos metros cuadrados, pero tener a la gente diciéndoles no puedes salir de tu comunidad, y tener a la gente en menos de 70 metros cuadrados, la cosa cambia”.

Para Michavila, “el peor enemigo de Díaz Ayuso es la abstención y si no que se lo pregunten a Susana Díaz o a Carmena que gracias a las encuestas de Tezanos la gente se confió. A las seis de la tarde de ese martes, del 4 de mayo, a cualquier candidato que me llame, le podré decir si puede sacar el champán o dejarlo en la nevera. Dependerá de la participación, si hay récord histórico de participación es muy probable que haya mayoría absoluta de Isabel Díaz ayuso”.

“Hay 50.000 electores que votaron a Sánchez en las Generales que ahora le están diciendo a Tezanos que van a votar a Ayuso”.

¿Dependerá del electorado de Vox? “Esa es una de las incertidumbres, Tezanos siempre da muy por debajo a Vox, porque hay parte de su electorado que no responde al CIS. Cs es imposible que supere el 3%, ¿qué debe hacer Ayuso en la campaña para apelar al voto de Vox y de Cs? Dependerá del nivel de participación, si el votante de Cs que es mayoritario en los Paus del norte con mucha población joven de centro derecha que apuestan por Ciudadanos, si la participación se hunde, hay vuelco a la izquierda, pero si hay mucha participación a Ayuso le irá muy bien”.