¿Necesita Galicia a VOX?

La formación de Santiago Abascal nace como emergencia nacional para defender la soberanía y la unidad de España en aquellos sitios dónde esta premisa está en riesgo. Pero este no es el caso de Galicia, por lo tanto, Vox en Galicia serviría únicamente para introducir en el gobierno gallego a un tripartito igual al que tenemos en Madrid y me explico… Al presentarse los de Abascal en esta comunidad autónoma no harían más que dividir el voto que llevaría de la mano al sanchista del Partido Socialista gallego Gonzalo Caballero junto con Podemos y el Bloque Nacionalista al sillón de mando de la Xunta de Galicia.

VOX, en Galicia no tiene a estas alturas líder conocido ni reconocido para competir con Núñez Feijóo. Sin contar con la poca estructura que hay en Galicia, con el descontento de muchos afiliados en todas las provincias principalmente en la de La Coruña, donde el presidente de la gestora Miguel Ángel Fernández ha fracasado dos veces en su intento por ocupar un sillón en el Palacio de los Leones y dónde no han conseguido meter a ningún concejal en ningún ayuntamiento. Es esta falta de estructura, que unido a la desidia que parece presentar la dirección nacional de Vox para poner en marcha el partido en Galicia, la que hace el cocido perfecto para que sigan sin representación alguna en esta comunidad.

Otra de las razones por las que Galicia no está en emergencia es que su formación nacionalista tiene ya cubierto su techo de votos …¿Por qué? porque a los gallegos nos preocupa más la industria, la pesca, la agricultura, la ganadería, el emprendimiento, la sanidad, la educación, las infraestructuras, la unidad, en definitiva, la prosperidad y no estar enzarzados en milongas de independentismo, ni de autodeterminación que eso aquí no cuela.

Se han dado cuenta de esto los de Arrimadas, que para no seguir fracasando en Galicia han de unirse o integrarse en el Partido Popular ya que tampoco han conseguido representación en el Parlamento gallego y tienen pocos concejales dispersos por algún ayuntamiento.

Así que estos son parte de los motivos por los que la formación política Vox, al menos de momento, no tiene cabida en Galicia.

Esta es una comunidad muy dispersa en cuanto a población, Vox no tiene mensaje en Galicia porque no lo sabe hacer llegar, no sé si es que los medios de comunicación no les llamamos; o es que les llamamos y lo rechazan por miedo escénico o por falta de preparación. Con lo que si los medios locales de todos los pueblos gallegos no pueden difundir el mensaje que Vox tiene para Galicia difícilmente y sólo a través de redes sociales pueden llegar a los potenciales votantes para que les hagan aterrizar en San Caetano.

Por eso todo apunta a la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, porque como digo siempre, no tiene competencia ni por la derecha ni por la izquierda. Y “no” -les digo a los chicos de Vox Galicia- no es el feudo del Partido Popular, Galicia es el feudo de sus habitantes mujeres y hombres que cuando llega el momento deciden libremente depositar su papeleta en las urnas a quien consideren oportuno y conveniente.