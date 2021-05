Nicolás Maduro ofrece a Pablo Iglesias la dirección de Venezolana de Televisión, el canal público al servicio del régimen chavista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ofrecido a Pablo Iglesias, la dirección de Venezolana de Televisión, el canal público al servicio del régimen chavista, tras anunciar su salida de la política seis años después de revolucionar la política nacional con los cinco eurodiputados obtenidos en 2016.

Según han confirmado medios venezolanos, Iglesias ha recibido la oferta personalmente del mandatario venezolano, quien le ha confiado un puesto clave dentro de la cadena.

El ex líder de Podemos no ha contestado a la oferta, a la espera de que se concrete o no el lanzamiento de un nuevo proyecto audiovisual producido por el empresario y productor catalán Jaume Roures.

Según apuntan algunos medios, el plan, por el momento, no está del todo definido y necesita «tiempo» para poder desarrollarse adecuadamente, pero el círculo más cercano de Iglesias y algunos profesionales de la televisión con los que siente afinidad personal e ideológica ya han sido consultados por el exviceprediente del Gobierno para pedirles consejo sobre la viabilidad de esta idea.

El proyecto incluye lanzar un nuevo canal de televisión generalista similar a lo que fue La Sexta en sus inicios. En este proyecto podría incluirse fútbol premium, cine clásico y algunos espacios presentados por Monedero o Cintora. Pablo Iglesias haría documentales y tertulias de corte social y reivindicativos.

Previo a conocer el nefasto resultado electoral en Madrid, Iglesias reconocía en Onda Cero: «No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política, y después de esos años ya he dicho lo que a mi me gustaría hacer; dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos, lo que hacía en La Tuerka y en otros programas». Tras el abandono definitivo de la política, todo se precipita y esta colaboración profesional podría marcar el futuro del que era líder de Unidas Podemos.

Jaume Roures es el administrador único de Mediapro y dueño de Público, gestiona los derechos de las competiciones de fútbol más importantes y produce contenido para algunas cadenas de televisión.

Venezolana de Televisión

Por otra parte, Venezolana de Televisión (VTV) es un canal de televisión abierta venezolano. Originalmente lanzado el 1 de agosto de 1964 como un canal de propiedad privada con otros intereses, fue nacionalizado el 8 de abril de 1976. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el canal tiene una línea editorial de propaganda política a favor del gobierno bolivariano, ahora presidido por Nicolás Maduro.1​2​3​4​

La mayor parte de su programación es grabada en vivo, con noticiarios a favor del gobierno que censura actos perpetrados por la oposición y las protestas en contra del régimen, según lo reportan diversos medios.1​2​3​4​ Además, también retransmite programación de Telesur y de RT.