No es nuestra primera pandemia: Franco superó dos más letales que el coronavirus sin apenas muertos ni confinamientos

Miguel Fernández Chavarino.- Es frecuente escuchar el dicho de que la mentira tiene las patas cortas. Aparentemente, lo dicho por las autoridades y no contrastado por los medios serviles de comunicación goza de de veracidad absoluta. Nuestro bien amado líder Sánchez, nos ha dicho que la actual crisis del coronavirus es la crisis sanitaria más grave de los últimos tiempos.

Cualquier ciudadano, yo mismo, creí en ese axioma pues no recordaba nada parecido obviando la mal llamada gripe española de 1918-20. Sin embargo, nuestro presidente miente sin pudor alguno asesorado por científicos irresponsables como el médico Fernando Simón, que ni es doctor en medicina ni tiene el M.I.R. como cualquier otro profesional que se digne de la profesión.

En efecto, los medios subvencionados no quieren hablar de la epidemia de Hong Kong, en el no lejano 1968 que causó un millón de muertos. A fecha actual, nuestro coronavirus ha dejado 328.000 fallecidos. La pandemia de 1968 no solo afectó al sureste chino, se extendió por el mundo entero causando solo en EE.UU. 100.000 fallecidos. Pero si las cifras deslumbran no se queda en eso la cosa: 10 años antes, en 1957, una gripe similar causó en el mundo 2 millones de muertos, si bien el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (EEUU) elevó a cinco millones de personas las fallecidas en todo el planeta. Eran enfermedades infectas contagiosas provocadas por el virus de la influenza A (H3N2), igual de transmisible que el actual pero, oh sorpresa, a ninguna autoridad mundial se le ocurrió confinar a la población ni arruinar el futuro económico a ninguna generación como han hecho esta padilla de secuaces.

Volvamos al precedente de la pandemia de 1968. Alemania sufrió 60.000 bajas y Berlín se tuvo que ver obligado a apilar sus cadáveres en el metro; en Francia murieron 30.000 personas y en Londres se contagiaron al menos el 20% de su personal sanitario. Willy Brandt, canciller alemán, fue uno de los afectados por el virus. Los ferroviarios, a falta de mascarillas, paralizados. Los médicos supervivientes cuentan que vacunaban “en la calle” a diestro y siniestro (Libération, 07/12/2005). La gente moría “con labios cianóticos” por hemorragia pulmonar o por asfixia.

Es decir, cifras abrumadoras en relación a la crisis presente pero que en ningún momento se llegó a pensar en la supresión de libertades y derechos como en 2020.

¿Cómo afectó a España las pandemias de 1957 y 1968? Es de suponer que ante los millones de muertos que causaba la enfermedad contagiosa, el horrendo dictador que teníamos ordenó confinar a la población en casa. Lo siento, pero la Dictadura no fue tan cruel como el régimen de Sánchez, pero además los fallecidos en España fueron muchos menos que la media mundial de fallecidos. En el cuadro adjunto se demuestra:

Gracias, señor Sánchez. Co19n el confinamiento más duro de Europa has conseguido incrementar por 10 los fallecidos respecto a las anteriores pandemias, sin hablar de la ruina económica a la que vas a llevas a tu país y que no pasó en 1957 ni 1968.