No hablar de corrupción, justicia o política internacional: las claves del ‘manual’ kirchnerista para ganar las legislativas – La Gaceta de la Iberosfera

No hablar de corrupción, justicia o política internacional: las claves del ‘manual’...

El Gobierno del izquierdista Alberto Fernández ha presentado un «manual de estilo» para todos sus candidatos con vistas a las próximas elecciones legislativas de septiembre y noviembre con el firme objetivo y la clara intención de unificar el mensaje.

Lo hace en el marco de una Argentina atravesada por una grave crisis económica y social, y sumida bajo la influencia de un Ejecutivo con pretensiones de perpetuarse en el poder.

El diseño del nuevo documento del oficialismo -de 35 páginas- expresa las líneas discursivos del Frente de Todos y ha sido presentado ante los 35 candidatos por la provincia de Buenos Aires y los 13 por la ciudad que, en medio de un fuerte hermetismo, se congregaron en el Complejo Cultural, en Chacarita, donde el Frente de Todos volverá a tener su búnker electoral.

Bajo el eslogan “La vida que queremos”, el manual de estilo ya circula por WhatsApp entre los equipos de comunicación de la coalición de gobierno con el fin de alinear a su tropa de cara a las elecciones legislativas. La estrategia discursiva del oficialismo propone «el resultado al que apunta la coalición gobernante» y los temas «prohibidos» que se deben evitar para no espantar al voto no kirchnerista, entre los que está no mencionar a Mauricio Macri.

“Esta elección se trata de una oportunidad para renovar el compromiso electoral de 2019. El mensaje negativo no alcanza. Se necesita transmitir confianza para desalentar la fuga hacia terceros″, afirma el manual en un fragmento en el que asegura que los objetivos del Gobierno son: “superar el 40% a nivel nacional, alcanzar el 42% en la provincia de Buenos Aires y repetir el resultado de las elecciones al Senado”.

Desde el oficialismo diagnostican una “leve mejora de la imagen del gobierno nacional” aunque con una “intención de voto en provincia de Buenos Aires de entre 10 y 15 puntos menor a la de 2019″, momento en el que Alberto Fernández superó los 50 puntos porcentuales en las PASO.

Se especifica además que hay “varios dirigentes” de la oposición que están entre los mejor considerados del país, aunque menciona que “la figura de (Mauricio) Macri es la mayor debilidad de la oposición”.

El documento kirchnerista alude también, aunque sin mencionarlos, a los resultados electorales en plena pandemia en países como Estados Unidos y las crecientes protestas en Cuba contra el régimen castrista: “La mayoría de los oficialismos nacionales están en crisis o fueron impactados por la pandemia. Es una elección impredecible. Evitar triunfalismos y derrotismos”.

Haciendo alusión al votante que necesita seducir para imponerse en la elección, el kirchnerismo señala que «más mujeres que varones; nivel socioeconómico bajo y medio bajo; jóvenes de entre 16-29 años y adultos de entre 30 y 50″.

Especifica además que «a ese votante le interesa la economía, valoran bien la vacunación y no rechaza a Horacio Rodríguez Larreta, el principal dirigente opositor»… y desaconseja que los candidatos hablen de política internacional, la Justicia y la corrupción, tres temas que les debilita y a los que recurre de manera insistente la oposición.

Con referencia a la estrategia a seguir, el manual resalta: “En estas elecciones decidimos cómo queremos salir de la pandemia. Si con trabajo y reactivación o volviendo al pasado”.

“La vacuna es el punto de partida hacia la vida que queremos” es una de las frases recomendadas. “El progreso está más cerca. 2022, si Dios quiere, va a ser un gran año para Argentina. Están todas las condiciones dadas” es otra de las frases elegidas. En vista a criticar a Juntos por el Cambio se sugiere frases como “necesitábamos dejar de gastar en especulación para que unos pocos fuguen su plata a un paraíso fiscal” o “necesitábamos elegir entre los jubilados y las empresas de luz y gas y no dudamos: terminamos con los tarifazos y los jubilados recuperaron sus medicamentos gratuitos”.