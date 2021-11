No lo dude, este canalla traidor le garantiza a la izquierda seguir en el poder tras las próximas elecciones generales

AD.- No lo dude ni un instante. Pedro Sánchez ganará las próximas elecciones generales y seguirá siendo presidente del Gobierno. Da igual lo que haga hasta entonces o lo mal que vaya el país. Le basta con esperar a que Casado acabe con el principal partido de la oposición. Desde Hernández Mancha, la derecha política no había estado en tan terroríficas manos.

Uno de los principales órganos informativos del PP lamentaba ayer en su editorial un espectáculo político muy poco edificante a cuenta de la pugna de poder que mantienen la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid. Es poco edificante para la militancia, los concejales, alcaldes y dirigentes del partido concernidos, pero es más incomprensible aún para los votantes del PP, que sin formar parte de la militancia perciben en el partido de Pablo Casado la única alternativa realista a Pedro Sánchez. Las acusaciones entre Génova y la presidencia de la Comunidad madrileña, la escenificación pública de discrepancias que parecen insalvables, y la virulencia de esta pugna, están consiguiendo frenar las expectativas demoscópicas del partido cuando más desgaste acumula Sánchez, y en un momento en el que la unanimidad de los sondeos -excepto el CIS- pronostica un crecimiento exponencial del PP. Este partido debe ser consciente de que las diatribas internas para fiscalizar en exclusiva listas y candidaturas arrastran a toda la marca y le restan margen de maniobra, coherencia política y expectativas de triunfo.

Y el colmo del absurdo es que la gresca de Casado con Ayuso está relacionada con el congreso del PP de Madrid. ¿Y a quién coño le importa este congreso que no viva en Madrid?

Ayuso se ha ganado el derecho a presidir el PP madrileño. Sus resultados del 4 de mayo son incontestables, y su crédito e imagen han crecido entre los votantes del PP también fuera de Madrid. Tener esa ambición es lógico y lo merece. Casado no puede ser tan torpe ni estar dando tantos balones de oxígeno a sus rivales de derecha e izquierda de forma accidental. Los errores se acumulan. La querencia del PP de Casado a la autoidestrucción parece irrefrenable.

El proceso de autodestrucción del PP exigiría la reacción inmediata de los barones regionales. El silencio los hace cómplices de esta traición urdida, debemos suponer, a espaldas de ellos. La situación es ya insoportable. El relevo al frente del PP es ya imperativo salvo que se quiera colaborar en esta voladura por control remoto.

Unos dicen que es un traidor, otros que se trata solo de un tonto que tiene que crear problemas de forma permanente. Es el sino del perdedor, del que carga siempre con el mal fario, del que actúa como el aguijón suicida del escorpión. Un tonto que habiendo tenido el viento a favor prefiere caminar con un viento huracanado en contra, entonces es un tonto sin remedio.

Tras las elecciones catalanas, nos encontrábamos con un PP exánime y a punto de ser devorado por Vox. Ni los optimistas más recalcitrantes confiaban en Casado para revertir una situación agónica a la que su torpeza había llevado al partido conservador. Y en esto vino Ayuso, de la forma más inesperada, no solo a rescatar a un enfermo en estado comatoso, sino a rebosarlo de vida. El ‘fenómeno Ayuso’ fue de tal intensidad que proporcionó a Casado todas las bazas que le eran necesarias para ganarle la partida a Pedro Sánchez.

Sin ayuda de nadie, salvo la de sus torpes consejeros áulicos, Casado está dilapidando la vida recibida. En vez de cuidar y proteger a Ayuso, como cualquier jefe de empresa cuidaría y protegería a su mejor empleado, lo que ha hecho Casado es abrir un frente de guerra con el activo electoral más potente que tiene el PP. Y como es lógico, esta guerra suicida del palentino contra la presidenta madrileña ya se salda con una rebaja sustancial de las expectativas electorales del principal partido de la oposición.

Nos preguntamos si tal extremo de torpeza es natural o deliberada. La respuesta da igual. En cualquiera de los dos casos, salvo que alguien lo evite, la ruptura del PP es solo cuestión de tiempo.

Nadie que sea jefe de la oposición y aspire a quitarle el puesto al presidente del Gobierno puede enfrentarse a quien, dentro de su partido, es admirada y querida por una mayoría de españoles.

El éxito de Ayuso consistió en hacer justamente lo contrario que Casado, cuya estrategia errática, profundamente equivocada, dejó a sus potenciales votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente para votar al PP. Ayuso sin embargo ofrece certezas donde Casado genera incertidumbre, esperanzas donde Casado transmite continuismo, espontaneidad donde Casado muestra previsibilidad y fortaleza ideológica donde Casado asume los mismos complejos que echaron en los brazos de Vox a millones de votantes populares.

En solo cuatro meses, Casado se ha dejado jirones de credibilidad como líder de la derecha española y está defraudando a mucha más gente de la que logra ilusionar. Se hace perceptible que carece de coraje, convicciones y capacidad de desafío. El problema es que si todo sigue igual, ante la previsible sangría de votos, no tendrá una Ayuso a mano para hacerle al partido un nuevo torniquete.

Génova no quiere que Ayuso presida el PP de Madrid

Lo cuenta el diario La Razón: “La ruptura que se ha «cocido» entre la estructura orgánica del PP, la nacional y la que hoy controla al partido en Madrid, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es tan irreversible que por primera vez desde esa estructura pronostican con contundencia que no llegará a liderar al PP madrileño. La pregunta inmediata es «cómo» se puede impedir no ya sólo que ella presente su candidatura, si no que consiga la victoria en ese cónclave. Y el poder orgánico apunta que «está inhabilitada para ese puesto». «No puede ser presidenta del partido quien no respeta la autoridad, ni los procedimientos internos, quien está enfrentada con el partido de Madrid, con la presidenta de Nuevas Generaciones y con el secretario general». Ayer tarde hubo una reunión de urgencia de la dirección que hoy controla al PP de Madrid, con Pío García Escudero y Ana Camins al frente, y la dirección nacional para evaluar el estado de la situación, después de la convulsa reunión de la Junta Directiva regional de la pasada semana y las informaciones aparecidas en los últimos días.

Ayuso tiene en su contra que no tiene ningún poder orgánico, más allá de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene apoyos en sus consejeros y en el partido regional, pero el mando lo controla por completo la nacional, ya que sale de una decisión tomada en Génova a falta del Congreso que, en principio, se celebrará en junio.

Hay movimientos desde el poder madrileño y nacional con algunos de los consejeros para buscar información que pueda colocar en una situación delicada a la presidenta madrileña a la hora de librar su pulso por el liderazgo del partido, y están convencidos de que el tiempo juega en contra de ella y que, según pasen los meses, ellos tendrán más armas para debilitarla y ella estará más desgastada.

Si desde fuera de Madrid aspiran a que pueda haber algún tipo de acuerdo entre las dos partes tendrán que actualizar sus impresiones porque el estado actual de la «guerra» no deja espacio para ningún acuerdo, y en el poder del partido sostienen por primera vez que Ayuso no llegará a ser la presidenta del PP madrileño, incluso aunque presente su candidatura, como ya tiene anunciado. En público se cuidan mucho más los términos, pero en privado, sin embargo, ya no hablan ni siquiera de lista de consenso. La dirección regional está jugando sus cartas para desacreditarla ante el resto del partido y también de los otros barones, donde hasta ahora han entendido que su victoria electoral y su liderazgo le abrían la puerta para asumir el control de la organización regional.

El secretario general, Teodoro García Egea, cuenta con el apoyo de la dirección oficial del PP de Madrid para sostenerle el pulso a Ayuso. Y aunque desde fuera pueda parecer que al PP no le interesa meterse en estos momentos en este tipo de líos, la crisis ha llegado a tal punto que importa más dejar el mensaje de que no hay discusión de la autoridad que el coste externo de la división. En la parte nacional creen que no afectará a Casado en su carrera hacia La Moncloa.

Como ayer informó este periódico Ayuso también tiene sus bazas, y entre ellas está la denuncia de la situación irregular en la que se encuentra la actual dirección del PP madrileño. De la que se deriva un mapa de otras 55 gestoras repartidas por distritos y pueblos de la comunidad, y que también señalan como «irregulares porque deberían haber durado sólo seis meses”.

