‘No me extrañaría que Mañueco pactase con el PSOE después del 13F’

Juventud y experiencia son dos de las principales características que definen a Juan García-Gallardo, el candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones que se celebran el próximo 13 de febrero en esta comunidad. Aunque son dos cualidades que pueden parecer incompatibles, la realidad es que, pese a que García-Gallardo apenas tiene 30 años, tiene una amplia experiencia como abogado en el sector privado, algo que, asegura, «no pueden decir el candidato del Partido Socialista ni el del Partido Popular».

En esta entrevista con La Gaceta de la Iberosfera, el candidato de VOX también confiesa la escasa confianza que su formación mantiene en el PP y en los posibles pactos que pueda firmar el partido de Alfonso Fernández Mañueco después de que se celebren los comicios.

-Voy a empezar por las críticas: es usted demasiado joven.

Yo combino juventud y mucha experiencia en el sector privado, eso es algo que los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular no pueden decir. Ellos no solo no tienen ninguna experiencia en el sector privado, que yo sí que tengo, sino que su experiencia en el sector público ha sido muy negativa para la vida de los castellanoleoneses.

-No tiene experiencia en gestión.

Bueno, experiencia en gestión política no, pero tenemos un grupo muy heterogéneo de personas, que son empresarios, otros son trabajadores, otros son autónomos, profesionales de la sanidad… creo que vamos a hacer un gran equipo para gestionar los problemas de los ciudadanos de Castilla y León.

-Precisamente su equipo, dicen, no está preparado para asumir las responsabilidades de la gestión del gobierno como si lo está el del PP, en el que son todos funcionarios y están acostumbrados a desayunar dos veces…

La gestión del PP en Castilla y León ya la conocemos: decenas de miles de empresas que se marchan a otras regiones o desaparecen por las dificultades administrativas y fiscales que les ponen, y el éxodo de miles y miles de jóvenes. Así que, si esa es la experiencia que nos va a valer para resolver los problemas del futuro, yo creo que no es así.

-Una penúltima crítica, usted es del Atlético de Madrid.

A mucha honra, sí. Como buen nieto, mi abuelo era del Atleti, me hizo del Atleti y de lo que tengo ganas de hecho, cuando termine la campaña, es de ver un partido de la Champions en su casa.

-Dejo las críticas de momento y voy con las curiosidades. Usted es campeón de debate, ¿recuerda con qué tema ganó el campeonato?

Creo que fue sobre la energía nuclear, que era un tema que en aquella época estaba de máxima actualidad y que hoy vuelve (a estarlo) gracias a que los globalistas de Bruselas se han dado cuenta de que es una energía más necesaria para el mix energético y que tenemos que recuperarla para tener una energía barata, competitiva y, además, poco contaminante.

-¿Por qué se afilió a VOX? Supongo que hace veinte años, cuando publicó aquellos tuits, no quería ser político…

No, yo no tenía en mente estar en política. Siempre he tenido mis inquietudes y, de hecho, entre esos tuits antiguos está el del acto de reconversión cuando fui a apoyar a Santiago Abascal, en una plataforma previa a VOX en la que ya se hacía una crítica al sistema autonómico, que es un sistema fracasado que ha creado ciudadanos de primera y de segunda división.

-¿Y recuerda qué pasó aquel día para que se afiliara?

Vivíamos unos momentos muy complicados de pandemia y de amenaza a las libertades de los españoles y, si bien yo ya promulgaba con el programa de VOX desde sus inicios, eso fue el detonante: ver que VOX era el único partido que defendía el orden jurídico constitucional.

-A usted le llamó Santiago Abascal para que fuera a verle a su pueblo, a Amurrio, ¿qué ocurrió aquel día?

Para mí fue un día muy especial; que me recibiera Santiago Abascal, que es un valiente y un patriota, en su pueblo, y que me contara de primera mano todo lo que han tenido que sufrir allí, en su tienda de moda Abascal; cómo, cuando estábamos tomando un café en un bar de su pueblo, señaló y dijo «mira, allí mataron a un Guardia Civil». Todo eso para mí fue muy especial y fue lo que me animó a asumir esta gran responsabilidad.

-Cuenta la leyenda que a Santiago Abascal no se le puede decir que no…

Me hubiera costado mucho decir que no al proyecto de Santiago Abascal. Cuando me dijo cuál era su idea de España, cuál era su idea de sociedad, cuál era su idea para el futuro del país, no pude decirle que no, la verdad.

-Vamos con Castilla y León. Toda España ha sufrido la desindustrialización, pero la comunidad lo ha hecho de forma prematura. ¿Cómo es posible reindustrializar lo que no se llegó a industrializar del todo?

Lo cierto es que Castilla y León ha sido una potencia industrial histórica, en comparación con otras regiones de España. Tiene industrias pioneras en el sector agroalimentario, en el sector del automóvil, y eso debe seguir siendo así. Sin embargo, lo que no puede Castilla y León es competir con otras regiones de España que tienen una fiscalía más favorable y menos trabas administrativas, y eso es lo que nosotros queremos solucionar.

-Despoblación: según los cálculos más optimistas, Castilla y León perderá 250.000 habitantes en los próximos quince años. Es decir, poco menos del diez por ciento de toda su población, ¿cómo lo va a frenar?

Vamos a hacer un sistema ambicioso de fomento de la natalidad mediante ayudas fiscales directas y mediante incentivos fiscales para que nazcan más niños, y también vamos a hacer un plan de atracción para los jóvenes que se han marchado, para que vuelvan a estar en su tierra y puedan encontrar un trabajo digno.

-¿Inmigración legal, ordenada e iberoamericana para un región despoblada?

Nosotros siempre hemos dicho que la inmigración legal, ordenada y acorde a las necesidades de la economía es deseable y complementaria, pero lo que no queremos es lo que propone el PP y el PSOE, que dicen que para poder pagar las pensiones esa es la única solución. Nosotros queremos que nazcan niños castellanos y leoneses autóctonos. No podemos mantener índices como el de León donde, por cada persona que nace, mueren cuatro; eso es absolutamente insostenible.

-¿Qué puede hacer VOX por el campo castellaneoleonés?

Se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, nos hemos reunido con ASAJA, la asociación de ganaderos y agricultores, y tenemos que hacer un plan para poder reducir y mitigar la población de lobo y poder indemnizar no solo el daño directo sino el lucro cesante que sufren nuestros ganaderos por los ataques de lobo. Ahora mismo, la dotación presupuestaria que tienen para estos ataques es mínima, de 50.000 euros, cuando las pérdidas estimadas del sector alcanzan los seis millones. Algunos urbanitas de Madrid y Barcelona piensan que el lobo es una especie en extinción. Como sigamos así, serán los ganaderos quienes se extingan.

-Los sindicatos UGT y CCOO han pedido un cordón sanitario a VOX. Puede que usted tenga que sentarse a negociar con ellos, ¿cómo es de rencoroso?

Yo el odio lo devuelvo con amor. Creo que el papel de los sindicatos es fundamental y está reconocido constitucionalmente, pero lo que no vamos a alimentar es esa industria política que está subvencionada y que se ha creado en torno a los sindicatos de clase como UGT y Comisiones Obreras. Es necesario que haya organizaciones que representen los intereses de los trabajadores, pero lo que no puede ser es una UGT que esté a favor de la batasunización del País Vasco, de la independencia de Cataluña o que hayan quitado el foco de los problemas esenciales de los trabajadores y nos estén hablando todo el día de lenguaje inclusivo y feminismo ecologista.

-¿A quién le haría usted un cordón sanitario en Castilla y León?

Para nosotros, los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno no son un interlocutor válido.

-En la comunidad existe un grave problema con el distrito único universitario, ¿reivindica un examen único de selectividad para toda España?

Por supuesto, los estudiantes de Castilla y León son los grandes perjudicados de este sistema autonómico que crea sistemas más o menos exigentes y con más o menos contenidos. Uno de mis mejores amigos, un estudiante brillante, tuvo unos problemas tremendos para estudiar Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid porque en otras autonomías había unos requisitos muy inferiores y las notas están más infladas porque la exigencia es menor en esos sitios. También son multitud los estudiantes de Medicina que han tenido que irse a estudiar fuera incluso de España porque no les alcanzan las notas medias en detrimento de otras autonomías.

-También ocurre que esos estudiantes vienen a Castilla y León pero después se van a trabajar a otra comunidad.

El reto que tiene VOX en Castilla y León es poder crear oportunidades para que todos los castellanos y leoneses, con todos los elementos de juicio en la mano, puedan quedarse si desean hacerlo. A día de hoy les están expulsando de nuestra tierra.

-¿Cuál es su principio irrenunciable?

La unidad de España y el ataque al sistema autonómico que ha creado ciudadanos de primera y segunda división, pero tenemos dos ejes principales en esta campaña: combatir el invierno demográfico y la protección de nuestro sector productivo, tanto el sector primario como el sector industrial.

-El candidato popular Mañueco ya pactó con Ciudadanos, ¿qué puede frenar un pacto del PP con los socialistas con los que comparten hasta el gusto por la Agenda 2030?

No me extrañaría en absoluto que Mañueco decidiese pactar con el PSOE después del 13 de febrero, porque ya han aprobado un decreto de memoria histórica, han aprobado una ley de violencia de género autonómica que bien podría haberla redactado el PSOE, tiene un proyecto LGTBI que es totalmente socialista y me parecería lo más natural que, con esa trayectoria, alcanzase un pacto con el PSOE. Él debe hacer una reflexión, y es que él, como representante del PP es lo más parecido a un dirigente del PSOE, pero sus votantes y los nuestros están deseando que podamos hacer una alternativa de futuro, de verdad, patriótica y social para Castilla y León.

-¿Qué haría usted con el condado de Treviño?

El condado de Treviño es Burgos, Burgos es Castilla y Castilla es España. Eso no va a variar si depende de VOX y vamos a proteger a los ciudadanos de Treviño para que sigan con su situación actual.

-¿Cuál es el sitio en el que más ilusión le hace dar un mitin electoral?

Me encantaría poder ir a Covarrubias, que es el pueblo de mis abuelos, el origen de Castilla, la cuna de Castilla, y poder darle un mitin a los vecinos.

-¿Le ha pedido consejo a Rocío Monasterio?

No he podido hablar directamente con ella en persona pero me he escrito con todos los dirigentes y todos me han dado muy buenos consejos.

-Una última cosa, usted y yo compartimos un amor por Santander, el antiguo puerto de Castilla, ¿de dónde le viene?

Mi madre es Santanderina y parte de mi corazón está en la bahía de Santander. Con esta situación absurda de las comunidades autónomas, que son ficticias, Castilla parece que ha quedado troceada y ahora Logroño es La Rioja, Santander es Cantabria… nosotros abogamos por recuperar esa riqueza, que es la de todos los territorios, de todas las provincias, de todas las regiones de España. Y Santander es una de las más bonitas.