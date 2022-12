«Nuestro Gobierno está repleto de amigos del golpista Castillo»

El Mundo

«El Estado de derecho doblega en dos horas el golpe en Perú». Castillo ha acabado en prisión. Que tome nota Pedro Sánchez.

El Mundo reflexiona sobre la expulsión de Joaquín Leguina del PSOE. «Confirma la instauración de la estrategia del quien se mueva no sale en la foto impuesta por el presidente, Pedro Sánchez, para desactivar cualquier atisbo de crítica interna sobre la marcha del partido«. «Sánchez cercena las raíces del PSOE si estas osan disentir. Leguina es el último damnificado». A Lambán le habrá dado un ataque de ansiedad.

Arcadi Espada se arriesga a ser quemado en las redes podemitas. «El bodeguero al que el ministerio censor quiso retirar la etiqueta que lucía un velado culo de mujer (y si no pongo culito, que sería lo apropiado, es por no hablar como un camarero) se defendió diciendo que el que quiera ver algo sexual en la etiqueta tiene un problema. Yo tengo un problema. La etiqueta, y el cuadro original, del pintor Josep Moscardó, son gozosamente sexuales, y hasta amorosamente, si cualquiera se fija en los corazones que lleva estampados el bikini». Olé ahí, Arcadi, que la nueva inquisición no se calle. «Al ministerio censor no hay que responderle, ni ahora ni nunca, negando las evidencias, sino orgullosamente afirmándolas. Sí, es sexo, no es sucio». Que no pasa nada con el sexo, caramba, vaya izquierda meapilas, ni en el franquismo.

David Jiménez Torres comenta el día de la Constitución. «Al final volvemos sobre el mismo problema cada 6 de diciembre, es decir, cada vez que celebramos el Día del Debate Sobre La Necesidad De Reformar La Constitución. Quienes más insisten en esa necesidad no entienden que una reforma -al menos, una que la mayoría de ciudadanos pudiera apoyar en un referéndum- probablemente no iría en la dirección que ellos quieren. Y no sería «por culpa del PP» o «por culpa de Vox». Conviene alejarse de la idea -netamente franquista, por cierto- de que los partidos políticos crean divisiones en la ciudadanía, en vez de reflejar las que ya existen. No hay consenso entre los partidos sobre una reforma de la Constitución porque dicho consenso tampoco ha existido en la sociedad. Por lo menos hasta ahora. O, quizá, hasta 2017″. El consenso está sobrevalorado.

«Sánchez empujó a ERC a enmendar la malversación ya para eliminar «ruido» en periodo electoral. Los republicanos presentan la enmienda «para que no se persiga a independentistas»«. Sánchez legalizando el robo de sus amiguetes. Lo mismo acaba en prisión.

El País

«Destituido el presidente de Perú tras intentar disolver el Congreso». Tras intentar dar un golpe de Estado, mejor dicho. Este periódico no tiene remedio, ahora también es defensor de los golpes de Estado si son de izquierdas. Lo mismo se entrenando para explicar el que está dando Sánchez.

«La reforma de la malversación evitaría que al menos 12 ex altos cargos de ERC fueran a prisión». A ver cómo vende esto el sinvergüenza de Sánchez.

Daniel Gascón se atreve a llamar corrupto a Sánchez en el periódico sanchista. «Gastar dinero público para realizar actos contra el Estado o para perpetuarse en el poder es corrupción. Se trata de una corrupción más lesiva que la que busca el lucro personal, porque pervierte las reglas democráticas». «Fingir» que el golpe en Cataluña no es corrupción «es una forma de corrupción moral e intelectual».

«La forma de la modificación de la malversación es tan discutible como el fondo. La ley debe ser impersonal y aquí pretende favorecer a unas personas concretas: ese derecho penal de autor es otra forma de corrupción». «La rebaja protegería a un grupo privilegiado, que constituyen los únicos que pueden malversar: es, por decirlo con palabras de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, una ley para la casta, y lo que entretiene a sus impulsores es cómo evitar que beneficie a la variante equivocada de la casta». Es decir, una ley para que la corrupción de la izquierda y el separatismo sea legal pero que no beneficie a un corrupto de la derecha. Se les entiende todo.

El editorial trata de poner en tela de juicio la condena de Cristina Kirchner. «El fallo fue recibido con entusiasmo por la oposición al peronismo gobernante, que, enarbolando la lucha contra la corrupción, salió en tromba contra las dos veces presidenta. Para el Gobierno, sin embargo, se ha condenado «a una persona inocente» en un «simulacro de juicio», como dijo el presidente, Alberto Fernández. Kirchner». ¿Hace suyo El País lo del simulacro de juicio? «Hay una sociedad que observa estupefacta el choque frontal entre los poderes ejecutivo y judicial», como en España observamos estupefactos el asalto del Gobierno de Sánchez al Poder Judicial.

Para echar basura sobre los jueces argentinos, el periódico sanchista cuenta « Una serie de chats obtenidos mediante espionaje ilegal reveló las conversaciones privadas de jueces, políticos opositores y empresarios de medios sobre la mejor estrategia para ocultar a la prensa un viaje pagado a la finca de un multimillonario en la Patagonia. En el grupo figura el magistrado que inició la instrucción contra Kirchner, además de un ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El intercambio dio pólvora a la vicepresidenta para poner en duda la honorabilidad de los jueces que acababan de condenarla». A la vicepresidenta y a la izquierda española.

ABC

«ERC fija su objetivo para la próxima legislatura: tras la malversación, el referéndum». Habrá que impedir que puedan repetir legislatura. El editorial afea a Podemos su alineación con la delincuente Kirchner. «El único partido político español que se ha significado en este asunto que divide profundamente a la sociedad argentina ha sido Unidas Podemos. Y lo ha hecho para alinearse con Kirchner a través de sendos mensajes de dos ministras del Gobierno de Pedro Sánchez, la de Igualdad, Irene Montero, y la de Asuntos Sociales, Ione Belarra». Y en Perú se alinearán con el golpista Castillo. ¿Qué se puede esperar de esta gentuza?

Hablando de Castillo, Juan Carlos Girauta advierte de que «consumar los planes del PSOE exige neutralizar al Poder Judicial y poner el Tribunal Constitucional a su servicio. Los planes del PSOE, sí, vamos a dejar eso de «el PSOE de Sánchez» toda vez que no hay otro». El de Leguina, pero ya no están en el PSOE. «A Lambán se le ocurrió evocar al asturiano Javier Fernández usando el adjetivo ‘mejor’ y todavía anda cumpliendo penitencia. Solo le falta reptar por los jardines de la Moncloa unos días y pedirle a Sánchez que lo azote». Ay, pobre Lambán, que poca dignidad. Ha quedado como una piltrafilla.

«Si hay algún crítico, está callado y solo. Guardan un silencio sepulcral mientras la gran traición socialista pone en riesgo sus presidencias autonómicas. Están convencidos de que no pueden hacer nada. Apenas un gesto simbólico, sin efectos reales, que de todas formas acabaría con su carrera». Y prefieren perder su dignidad que sus carguitos. De la dignidad no se vive a todo tren.

Lo de la sedición y la malversación es «solo de una pequeña parte del golpe de Estado diario de Sánchez». «Quien está matando la Constitución para momificarla y rendirle homenajes hipócritas es el PSOE. Punto». Empeñarse en buscar socialistas buenos sólo les arrastrará a la frustración.

La Razón

«El PSOE, ante el desafío del 28-M: «Con ganar no basta»». «Desde Ferraz defienden que los «candidatos socialistas van como una moto» y que no sufren el desgaste de la gestión propia o la del Gobierno central. «No hay efecto sedición», aseguran, antes de que pueda medirse el «efecto malversación»», que la gente está anestesiada y le da igual que el PSOE gobierne solo para etarras y golpistas. El problema que ven es la bronca en la extrema izquierda. «Por ello, desde Moncloa y desde Ferraz no ahorran llamamientos a la unidad a sus socios, conscientes de que la suerte de su proyecto quedará en manos de la aritmética». Que llamen, que llamen. Parece que Pablo Iglesias no está por la labor.

José Antonio Vera dice, como ya sabemos todos, que «van a por todas. Sí, este Gobierno va a por todas y sin complejos». Sin disimular ni un poquito. «De manera que ahí estamos, promoviendo una reforma de la ley para consagrar una suerte de malversación a la medida. Junqueras y compañía ni son sediciosos ni malversaron nada. Son en realidad víctimas del PP». «Solo falta poner los nombres y apellidos de los beneficiarios». El País no ha tenido problema en darlos. Destacan Junqueras, Puigdemont, Natàlia Garrig,a Lluís Salvadó, Josep María Jové y unos cuantos más. Ah, y Griñán.

Marhuenda se echa las manos a la cabeza por el » disparate cometido por Sánchez contra Leguina al expulsarlo del PSOE«.

«No tengo ninguna duda de que la decisión contra el expresidente madrileño es un acto ilegal que sufrirá un duro varapalo judicial». «El ganar unas primarias y luego unas elecciones no es un título habilitante que ampare el autoritarismo. El funcionamiento debe ser democrático y acoger la pluralidad. Es cierto que su cumplimiento puede resultar incómodo para un líder, pero no se ajusta a la previsión constitucional y su desarrollo legal sancionar sin fundamento a un militante porque le da la gana al secretario general y al aparato del partido. Leguina no ha hecho nada en contra del PSOE , salvo que se incluya en ese concepto no ser un perrito fiel de La Moncloa». Ha sido un aviso a navegantes y un escarmiento para todo el que se le ocurra chistar a Sánchez.

Juan Ramón Rallo comenta el intento de golpe de Estado de Castillo. «Afortunadamente, se tiró a una piscina sin agua: no tenía el apoyo de los suyos, ni del ejército, ni de la policía, ni de prácticamente nadie». «Ahora bien, tengamos bien presente que el golpe de Castillo ha fracasado porque las instituciones y el pueblo peruano lo han hecho fracasar: desde el Estado español no se emitió ni un solo comunicado instando al ya ex presidente a que respetara el orden constitucional (a diferencia de lo que sí hizo, por ejemplo, la Embajada de EEUU). ¿Cómo es posible que el Gobierno de España dejara en la estacada a los peruanos? Pues porque nuestro Gobierno está repleto de amigos del golpista Castillo». Nuestro Gobierno y nuestro presidente son amigos de cualquier golpista que sea de izquierdas.