"Nuestros pacifistas se están portando con los ucranianos como unos hijos de puta"

El Mundo

"Putin siembra el terror contra los civiles para rendir las capitales". "Lanza una devastadora lluvia de fuego sobre las ciudades para minar la resistencia ucraniana. La artillería tritura vías férreas y carreteras convirtiéndolas en trampas sin salida". Y Occidente qué bien lo estamos haciendo, qué bien estamos reaccionando. Pero nada que frene a Putin ni que ayude realmente a Ucarania.

"Podemos reta a Sánchez a que rompa la coalición". Amos, anda, menudo farol. ¿De qué van a vivir los podemitas sin sus carguitos?

Como dice el editorial, los líderes podemitas "no se toman tan en serio sus convicciones como para renunciar a sus cargos, pero sí lo suficiente como para trasladar una imagen de división que debilita a España". No es para tanto, Podemos es insignificante fuera de nuestras fronteras. "Ione Belarra llama al PSOE partido de la guerra y anuncia un frente común con Mélechon y Corbyn desde el que obstinarse en un pacifismo tramposo, hijo de un izquierdismo trasnochado que presta coartada al invasor y desamparar a los ucranianos". Qué coartada, están con el invasor y asesino Putin.

Federico Jiménez Losantos resume en 5 puntos la guerra. Fijémonos en el punto 2. "Biden asegura que la liberta siempre triunfará y lamenta que el heroísmo de Zelenski no pueda ser respaldado por la OTAN, porque sería aceptar la guerra, y esa alianza milita para defender la democracia ahora lucha contra el cambio climático". Que están súper ocupados, oigan ucranianos masacrados, no sean pesados, no molesten más.

Y el punto 5. "Zelenski pide a Biden que cierren el cielo de Ucrania o le den aviones para defenderlo. La repuesta es que ahora no es posible, que están con la lucha del pueblo ucraniano, pero deben entender que la guerra es la guerra, y siempre será mejor la diplomacia". Lo dicho, que se busque la vida y les deje en paz.

Julio Valdeón es especialmente duro con "nuestros pacifistas" de postureo. "El pacifismo sale gratis cuando para sacudirte los gritos de los heridos y el hedor de los muertos basta con apagar la tele y salir a la calle coreando canciones cuquis. Nuestros pacifistas son buena gente, pero en el caso de Ucrania y los ucranianos, la verdad, se están portando como unos hijos de puta". Así, con todas las letras, bravo, Julio. Sin que se ofendan los que agarran la taza de te levantando el dedo meñique, que diría Miquel Giménez.

El País

"Rusia se ensaña con los civiles". La verdad es que si nadie les va a ayudar militarmente están más solos que la una. Dice el editorial que "en la estrategia de Putin la guerra no tiene límite alguno, pero incluso la guerra tiene sus reglas, y en ellas no figura el asesinato indiscriminado de la población sino su protección: no son ni pueden ser objetivo militar. Putin está haciendo en Ucrania todo lo contrario". Se enrolla el editorial con la convención de Ginebra, que si la ONU, que si esto y lo otro, como si eso le importara a Putin.

"El asesinato impune de la población y el fracaso de los corredores humanitarios cuestionan las leyes mismas de la guerra y exigen de la comunidad internacional una presión extrema para frenar la barbarie". Lo que exige es dejarse ya de palabrebería y actuar ya. Con las armas. Y si no lo van a hacer, que se callen.

"Sánchez y Belarra entran en colisión por la guerra en Ucrania", dice Anabel Díez. Podemos "reconoce que el agresor es Putin, pero su propuesta es hacerle frente con diplomacia, con la negociación, no solo entre las dos partes sino con la mediación presencial de Naciones Unidas". Es lo que tiene Putin, lo estamos viendo, que es un gran diplomático y da gusto hablar con él.

Xavier Vidal Folch les pone en su sitio a los podemitas. "Negar armamento a los ucranios que tratan de paralizar tanques a pecho descubierto es facilitar que les disparen al pecho, sin matices, ni contrapartidas, ni posibilidad ninguna de equilibrio". Así que que Irenita se deje de pamplinas. Por mucho que chille lo que estamos viendo es a su amigo Putin matar sin freno.

"Vox es el único partido que crece y pisa los talones al PP". No parece que la llegada de Feijóo haya calmado a los cabreadísimos votantes del PP. Lo que han hecho Casado y Teodoro se lo podrá perdonar González Pons, pero no los votantes.

ABC

"Moscú bombardea a civiles a las puertas de Kiev". Y el mundo lo observa con muchos aspavientos pero sin mover un dedo.

Dice Girauta que "para Putin no hay derechos, hay fuerza bruta. Creyó que Occidente estaba lleno de cobardes partidarios de la rendición preventiva". "Cree que los países libres se quedarán cruzados de brazos mientras él bombardea a la población de un Estado europeo soberano y democrático". Pero no, la valiente Occidente se ha plantado en jarras y ha respondido duramente mandando unas latas de judías y un ejercito de mantas mirando desde la barrera.

Dice Carrascal que "si el Ejército ruso, segundo del mundo, no avanza todo lo rápido que se esperaba es porque los ucranianos saben por lo que luchan, su país, y los rusos saben que luchan por Vladímir Putin. Es más: las manifestaciones contra esa guerra proliferan en aquellas ciudades, aun sabiendo que van a ser detenidos y condenados a penas que superan las de cualquier delito grave". ¿Y dónde están los rusos que viven en Europa? ¿Por qué no se están manifestando todos los días en las embajadas pidiendo la cabeza de Putin?

José Peláez sentencia a muerte a Podemos. "Se están equivocando con su ‘No a la guerra’. Cuando Irak funcionó porque el pueblo español tiende a ponerse de parte del débil, pero este ‘No a la guerra’ transmite lo contrario que entonces, es decir, que niegan la ayuda al débil y se ponen de parte del invasor. Así, donde ellos ven ‘No a la guerra’, España entiende ‘Sí a Putin’, es decir, ‘Sí a la guerra’.". By, by, Podemos. Al final le vamos a tener que agradecer al asesino ruso que se cargue a Podemos.

La Razón

Encuesta de NC Report. "La crisis del PP permite que Sánchez vuelva a estar en cabeza". No obstante, José Lorente Ferrer está eufórico. " El Partido Popula r tiene una impresionante capacidad de recuperación. Siempre se ha repuesto de sus momentos más aciagos". "El PP es ya una organización permanente en el tiempo que sobrevive a sus presidentes". ¿Es ya? Pensábamos que lo era hace mucho tiempo.

"Podemos redobla sus ataques al PSOE, el partido de la guerra". Me temo que esta guerra ya la ha perdido Podemos. Estar con Putin le puede costar caro. Y ahora, o estás con Putin o estas contra Putin.

Marhuenda se ensaña con Iglesias, "el bufón de las ondas". "No me sorprende que Pablo Iglesias esté amargado tras su estrepitoso fracaso como político y haya emprendido una nueva y pintoresca actividad como telepredicador de la izquierda antisistema y el populismo".

"Iglesias no engaña a nadie y se ha convertido, siento decirlo, en un bufón de las ondas que ataca a todos aquellos que no pensamos como él. Me gusta mucho debatir y acepto muy bien las críticas. La realidad es que Iglesias es muy poco serio y se ha consagrado como una caricatura de sí mismo". Iglesias no critica, ataca. Como su querido Putin. No le des importancia, Marhuenda, ya no es más que un tertuliano más que hace ruido en Twitter.

Dice el editorial que "los europeos se han despertado bruscamente de ensoñaciones pacifistas para darse de bruces con la cruda realidad de que la mera voluntad, por más amparada en razones que se halle, no sirve frente a quien carece de escrúpulos y es capaz de esgrimir la amenaza de un apocalipsis nuclear. Rusia debe ser expulsada de un mundo abierto que opera desde el respeto a la libertad. Y Europa, por fin, está en ello". ¿Está en ello? Pues como tarde mucho más – y ya está tardando – no va a quedar un ucraniano al que armar.

Compartir

Enviar

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear



Imprimir

Enviar