Nuevas pruebas vinculan al traficante sexual de niños Jeffrey Epstein con el presentador de CNN Chris Cuomo

Han aparecido nuevas pruebas que conectan al multimillonario pedófilo fallecido Jeffrey Epstein con el presentador de CNN Chris Cuomo, según informes.

Una «libreta negra» de contactos VIP de Epstein recientemente descubierta contiene los datos de contacto de la esposa de Cuomo, Cristina Greeven Cuomo.

Business Insider obtuvo el martes la recién descubierta libreta de direcciones de celebridades de Epstein de 1997.

La libreta relaciona docenas de nuevos nombres con Epstein, a la vez que rastrea las relaciones ya conocidas hasta la década de 1990.

«Uno de los nuevos nombres pertenece a Cristina Greeven Cuomo, una editora y empresaria de Nueva York», informó Business Insider.

«Se casó con Chris Cuomo, presentador de la CNN y hermano del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en 2001».

«El libro incluye a Greeven Cuomo con un pequeño error ortográfico de su nombre de nacimiento, Cristina Greeven», afirma el informe.

«Su entrada se refiere a Manhattan File, una revista de sociedad de Nueva York que ella publicó después de que su padre la comprara en 1994».

«La misma entrada incluye una dirección de oficina en el barrio neoyorquino de SoHo, un número de teléfono de oficina y un número de teléfono de casa».

«En los años 90, Greeven Cuomo era conocida por salir con socialités como Alex von Furstenberg y la ex productora de la CNN Pamela Gross».

«Esta última aparece en ambas ‘libretas negras’», añade el informe.

De acuerdo a lo que informó Yahoo News, no está claro por qué Greeven Cuomo aparece en la agenda de 1997. Ella se desempeña como editora en jefe de The Purist, un sitio web de bienestar que fundó en 2017. Un mensaje dejado en The Purist en busca de comentarios de Greeven Cuomo fue devuelto casi inmediatamente por Chris Cuomo, quien declinó hacer comentarios para el registro o poner a su cónyuge a disposición.

Greeven Cuomo es una de las 221 personas que aparecen en la libreta de direcciones de Epstein de 1997, pero no en su libreta de direcciones publicada anteriormente, que data de 2004.