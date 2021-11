Nuevo chiringuito para que nada cambie: Mayor Oreja impulsa NEOS, plataforma en favor de la unidad de España, la familia y la Corona

Definitivamente, no podemos sentirnos vinculado a un sistema que se utiliza para destruir los fundamentos del orden natural, único al que los cristianos debemos obediencia y acatamiento. Siempre nos llamó la atención que supuestos políticos cristianos apoyen un sistema sobre el que se fundamenta la progresiva descristianización y deshumanización de la vida española.

Nos encontramos en el umbral de un dramático cambio en la forma civilizadora que nació en las oscuras catacumbas de Roma. Si queremos preservar nuestros derechos y lo que somos, es necesario que hagamos frente a los deshumanizadores efectos que ejercen sobre la sociedad la ignorancia, la brutalidad, la corrupción, la imposibilidad de hacer valer nuestros derechos naturales, la desatención prenatal, los daños congénitos de la una Europa sin europeos, las viviendas ruinosas, insalubres y sucias, los hacinamientos de personas, el alcoholismo y las drogas, la avaricia, la inquietud, el temor, el odio, la impotencia y la injusticia. Esos son los orígenes del drama que los políticos españoles camuflan en la defensa de la democracia a la que vienen a converger las tenebrosas normas contra la vida y la dignidad de las personas inherentes a este sistema.

No podemos entender cómo se pueden defender ideales trascendentes defendiendo la Constitución y la Corona, basamento de la mayoría de los males políticos y morales que afligen a esta vieja nación en trance de muerte. Se pretende adormecer las voces disidentes con el cloroformo del llamado patriotismo constitucional. Al final todo se reduce a la creación de nuevos chiringuitos para que todo siga igual. No podrá hallarse nunca solución a los problemas estructurales de España confiriéndo capacidad correctora al mismo sistema que los ha creado. No puede haber regeneración moral si el propio sistema actúa de contrapeso contra la espiritualidad de los españoles.

Nueva plataforma cultural NEOS

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja promueve la nueva plataforma cultural NEOS para la defensa de valores como la unidad nacional, la familia o la Corona, entre otros. El acto de presentación se celebra en Madrid este viernes 26 de noviembre, a las 18.30 horas en el Hotel Novotel.

Este proyecto es fruto de la cooperación de la Fundación Villacisneros, Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP) y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Según su dosier de presentación, NEOS se plantea como una alternativa a la «moda dominante» de destruir un orden social basado en los fundamentos cristianos, «cuna de la civilización occidental».

Sus portavoces ya han asegurado que NEOS no es un partido político ni tiene la intención de serlo y aseguran que el objetivo de esta asociación es la de trabajar por la defensa de la vida, la verdad, la dignidad de la persona y la familia, la libertad –especialmente la Libertad Religiosa–, la nación y la Corona.

NEOS también cuenta con el apoyo de otras personalidades relevantes del ámbito político como María San Gil, expresidenta del PP Vasco, y Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña

Tal y como explico María San Gil en una entrevista en 13TV , el objetivo de NEOS es «hacer frente a la necesidad de dar respuesta a la intención del Gobierno de hacer una ruptura y destrucción de nuestro orden social. Desde la sociedad civil entendemos que tenemos que alzar la voz, ser influyentes y determinantes para decir lo que no nos parece bien y que se nos escuche».

NEOS, que es el acrónico de norte, este, oeste y sur, parte de «la idea que nos viene a la cabeza es que el país está desnortado, necesita una brújula, y se nos ocurrió ponerle este nombre».

San Gil ha dejado claro que la asociación está «fuera de la política y no tenemos ninguna voluntad de formar parte, pero sí queremos influir porque los políticos cambian la sociedad. Nos identificamos con los principios del humanismo cristiano. Queremos ser claros y honestos y que la gente nos identifique. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra fe y fundamentos cristianos que queremos aplicar a nuestra vida. Montamos 7 grupos de trabajo por cada elemento que está siendo atacado por este gobierno del frente popular. Llevan un año trabajando, tratamos la vida, la verdad, la dignidad de la personal, la familia, la nación, la corona y las amenazas globales; elementos atacados por el Gobierno».

San Gil aseguró que «se están atacando cimientos fundamentales de nuestra sociedad, si no se valora la vida y la dignidad de la persona, la sociedad está abocada al fracaso. Este Gobierno aplica estas leyes sin someterlas al debate o escuchar a los expertos. Neos tiene la responsabilidad de hacer que la sociedad se dé cuenta de lo que tenemos.

