Nuevo revés de Bélgica a la Justicia española: no entregará al rapero catalán Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc

La Justicia belga ha rechazado la entrega a España del rapero catalán Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, al descartar este martes definitivamente el delito de amenazas, tras haber archivado antes los de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la Justicia española.

“No hay extradición por ninguno de los tres casos (…). Se acabó. La corte ha dicho: las cosas por las que se le ha condenado en España no son crímenes en Bélgica”, declaró a la prensa el abogado Simon Bekaert tras conocer la sentencia del Tribunal de Apelación de Gante, que confirma la decisión en primera instancia.

La Fiscalía podría, no obstante, recurrir el dictamen en casación como último recurso, decisión que Bekaert consideró muy poco probable. La decisión se conocerá cuando el Ministerio Público analice los detalles de la motivación de la sentencia a lo largo del día.

Para el cantante mallorquín, los magistrados belgas “han demostrado que son independientes” y que “respetan estándares europeos del siglo XXI”.

“La sociedad belga puede estar contenta de que se haya respetado el derecho de expresión, la libertad de expresarse”, ha declarado el músico.

La sentencia se conoce después de que el Tribunal Constitucional belga dictaminase el pasado octubre que la ley de injurias a la corona de Bélgica es contraria es contraria a su propia la Carta Magna, desbaratando así la norma que desde 1847 penaba las injurias a la Corona en el reino belga.

El caso lleva tres años de recorrido judicial en Bélgica. La justicia belga ha estado analizando la euroorden de Valtònyc desde 2018, cuando el cantante huyó a Bélgica para no ingresar en prisión en España por unas canciones escritas en 2012.

El proceso se ha retrasado por el parón de la pandemia, porque los jueces preguntaron al Tribunal Constitucional belga sobre el delito de injurias al Rey y porque se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si debía de tenerse en cuenta el código penal español de 2012, vigente cuando escribió sus letras, o de 2015, de aplicación en la actualidad.

Desde entonces, asistido por el mismo equipo de abogados contratado por Carles Puigdemont y sus exconsejeros independentistas huidos a Bélgica un año antes, en 2017, el músico ha estados siempre en la órbita del expresidente de la Generalitat.

“Hoy más que ningún otro día, la libertad tiene ritmo y letra de rap. Cuando la justicia prevalece, la libertad sale reforzada”, publicó Carles Puigdemont en Twitter, donde felicitó al músico y a los letrados de ambos.

La sentencia abre, en principio, la posibilidad de que Valtònyc pueda regresar a España, pero no lo garantiza pues “las autoridades belgas no tienen competencias sobre las españolas” y el fallo “no tiene efecto judicial directo en España”, dijo el abogado.

“Si fuera a Francia o a otros países, España podría lanzar una nueva euroorden, en cuyo caso sí podrían pronunciarse las autoridades judiciales belgas, pero no sería vinculante”, explicó el letrado.

Bekaert, que mencionó el reciente incidente en Italia con una euroorden cursada por España contra Carles Puigdemont y Tony Comín, agregó que espera que el “ruido” que generará la sentencia “impulse el debate sobre la libertad de expresión, porque en Europa no está bien mandar a músicos a la cárcel”.

El rapero, además de las citadas sentencias que a ojos de la Justicia belga no justifican su entrega, tiene también abiertas diligencias por parte de la Fiscalía de Sevilla por un delito de odio al gritar al público de un concierto en Marinaleda en 2018 “poner una puta bomba al fiscal” y “pegadle un tiro a un guardia civil”.

“Mi posible regreso no depende de nosotros. Lo que sí sé es que ahora seré libre en Europa, podré viajar y se me abrirá un mundo y denunciaré lo que está pasando en el Estado español por toda Europa y no solo desde Bélgica, como lo he hecho hasta ahora”, declaró Valtònyc.

El músico subrayó que el hecho de que “pueda volver a casa dependerá de que el Estado español quiera avanzar o no hacia el siglo XXI y, si respeta decisiones de tribunales europeos”.

“Ellos sabrán lo que hacer”, dijo Valtònyc, que poco después de conocerse la sentencia publicó en Twitter una fotografía enseñando “un dedo de honor” ante una placa de la Embajada de España ante Bélgica y agradeció el cariño de quienes le han apoyado desde su detención.

“Primero te ignoran, después se ríen, después te atacan y finalmente ganas”, escribió en un tuit en el que reivindicó también “libertad para Pablo Hasel”, rapero que entró en prisión el pasado febrero por delitos de apología del terrorismo, calumnias e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado.

